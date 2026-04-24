Mario Díaz, de la escuela de cocina de Plasencia, en el podio de un concurso nacional dedicado a la ternera.

Mario Díaz Gómez, alumno de segundo curso de la Escuela Municipal de Cocina de Plasencia, ha logrado subirse al podio y alcanzar el tercer puesto en el XII Concurso Nacional de Cocina con Carne de ASEAVA, celebrado en Asturias, tras presentar una receta propia.

De esta forma, la escuela de cocina ha sumado un nuevo reconocimiento fuera de Extremadura gracias a la ternera, producto clave del concurso en el que ha participado Mario, de 19 años. La cita culinaria tuvo lugar el viernes 10 de abril en las instalaciones de la Escuela de Hostelería del IES Valle de Aller, en Mieres.

Se presentó al certamen "por probar"

El certamen, organizado por la Asociación de Criadores de Raza Asturiana de los Valles (ASEAVA), el Ayuntamiento de Mieres, Caja Rural de Asturias y el IES Valle de Aller, estaba dirigido a alumnado de escuelas de hostelería e institutos de toda España. Los participantes debían presentar una receta original con carne de ASEAVA y, como requisito principal, emplear al menos 50 gramos de costilla de ternera ASEAVA por ración en una elaboración pensada para cuatro comensales.

Mario llegó a la final tras enviar previamente la receta, la explicación del proceso y una imagen del plato. Este viernes, ha sido recibido por alcalde junto a la directora de la escuela y, según ha explicado el propio alumno, el concurso recibió propuestas de distintos centros y la organización seleccionó a seis candidatos para la fase final. "Por probar dije: venga, a ver qué pasa", ha señalado sobre el momento en el que decidió presentarse después de que la directora de la escuela, Violeta Martín, hablara del certamen a los alumnos.

Canelón de costilla, chocolate y coco

La propuesta con la que el alumno, originario de Cabezuela del Valle, ha logrado finalmente el tercer puesto ha sido un canelón relleno de guiso de costilla de ternera. A partir de esa base, Mario trabajó una combinación de sabores dulces, cítricos y especiados: una salsa de chocolate, cacahuete y tomate; otra más fresca de coco y lima y un glaseado elaborado con la reducción del fondo de la costilla mezclado con salsa hoisin.

El plato se completaba con puntos de tomate seco, cacahuete, una tierra de coco y tajín, y brotes. Esa mezcla de técnica, contraste y presentación le permitió hacerse con el tercer premio, dotado por la organización con trofeo, diploma, lote gastronómico y 150 euros.

El canelón de ternera que ha presentado Mario Díaz, de la escuela de Plasencia, y ha quedado tercero en un concurso. / CEDIDA

El estudiante ha explicado que la receta fue cambiando durante el proceso creativo. Empezó con unas ideas iniciales, pero las fue modificando hasta llegar a la elaboración definitiva. "Estoy muy contento con el trabajo que hice y con los resultados obtenidos", ha afirmado tras su paso por Asturias.

"Sin la escuela no lo habría podido conseguir"

Más allá del premio, Mario ha destacado el valor formativo de la experiencia. El alumno cursa actualmente el segundo año en la Escuela Municipal de Cocina de Plasencia, un centro al que llegó después de terminar sus estudios previos y tras escuchar buenas referencias. Según ha explicado, su interés por la cocina viene desde pequeño.

El joven ha vinculado directamente el resultado obtenido con el aprendizaje adquirido en el aula. "Sin todos los conocimientos adquiridos en esta escuela no lo hubiese podido conseguir", ha señalado. En su opinión, la formación que está recibiendo le ha permitido trabajar técnicas y procesos que después ha aplicado en el concurso nacional.

Mario también ha defendido la importancia de la práctica diaria en una profesión como la cocina. "Al final este tipo de trabajos lo que necesitan es estar día a día cocinando", ha explicado. Por eso, recomienda la escuela "al 100%" a otros jóvenes que quieran formarse en hostelería y restauración.

Mario Díaz, de la escuela de cocina de Plasencia, durante el concurso nacional. / CEDIDA

Orgullo en la escuela y en el ayuntamiento

Por su parte, la directora de la escuela, Violeta Martín, ha valorado el reconocimiento y ha mostrado la satisfacción, tanto para el propio centro como del equipo docente. Ha subrayado que resulta "muy motivador" ver cómo alumnos jóvenes se implican en la cocina no solo para aprobar el curso, sino para ir más allá y afrontar retos de ámbito nacional.

Martín ha destacado también el componente personal de este tipo de experiencias, porque los estudiantes conocen a otros compañeros de formación, a futuros profesionales del sector, ciudades distintas y a personas vinculadas a citas gastronómicas y concursos. Según ha señalado, acompañar ese proceso desde la docencia es motivo de orgullo.

La directora ha insistido en que resultados como el de Mario suponen una recompensa al trabajo cotidiano del centro. "Ver ciertos resultados es gratificante y nos anima a seguir haciéndolo así o mejor", ha afirmado.

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha querido recibir al alumno en su despacho y felicitarlo. Pizarro ha puesto el acento en el papel de la escuela como motor de formación profesional. En su valoración, ha señalado que Mario representa la vocación y la implicación del alumnado, pero también el trabajo de motivación que realiza el profesorado para que los jóvenes se enfrenten a experiencias nuevas.

El alcalde de Plasencia ha recibido a Mario Díaz y a la directora de la escuela de cocina. / Toni Gudiel

Una cantera para la hostelería

El reconocimiento de Mario llega en un momento en el que la formación hostelera mantiene un peso relevante para ciudades como Plasencia y para el conjunto de Extremadura, donde bares, restaurantes, hoteles y negocios turísticos necesitan profesionales cualificados. La cocina, además de oficio, se ha convertido en una vía de emprendimiento.

Así, el alcalde ha defendido que la Escuela de Cocina de Plasencia tiene una inserción laboral de más del 90% y ha destacado que restaurantes y hoteles de distintos puntos del país solicitan alumnado formado en el centro. También ha subrayado que muchos antiguos alumnos acaban impulsando sus propios proyectos empresariales.

En ese contexto, el tercer puesto de Mario Díaz Gómez supone no solo un premio individual, que también, sino un escaparate para la escuela y para la formación culinaria que se imparte en la ciudad. A Mario, la experiencia le ha servido para confirmar su vocación. Para el centro, supone un nuevo estímulo para seguir impulsando a sus estudiantes a medir su talento también fuera de Extremadura.