Plasencia cierra tres meses un bar del centro por ruidos y molestias vecinales y abre expediente a otro

El Ayuntamiento de Plasencia ha decretado el cierre cautelar durante tres meses de un bar de la calle Santa María y ha iniciado expediente de clausura para otro establecimiento de la plaza Luis de Zúñiga, en el barrio del Rosal de Ayala, tras constatar incumplimientos reiterados de la normativa.

La Policía Local ha hecho efectivo el cierre del primer establecimiento, visible por los precintos de seguridad colocados para evitar la entrada en el local.

Cierre cautelar en Santa María

De esta forma, el Ayuntamiento de Plasencia, a través de la Policía Local, ha decretado el cierre cautelar durante tres meses de un bar situado en el número 4 de la calle Santa María, en pleno centro de la ciudad. El precinto del establecimiento se llevó a cabo el pasado 15 de abril dentro de un expediente sancionador que continúa en tramitación.

Según ha indicado el gobierno local, la medida llega después de numerosas denuncias vecinales y actuaciones policiales vinculadas a molestias continuadas por ruidos y vibraciones, incumplimientos de horario, funcionamiento sin limitador acústico, problemas de orden público y presencia de menores en el interior del local. El ayuntamiento también apunta a situaciones de riesgo para la seguridad de las personas, como el cierre del establecimiento con clientes dentro.

La situación de este local ya había provocado quejas públicas de vecinos de la calle Santa María, una vía situada entre la calle del Rey y San Esteban. Los residentes denunciaban noches sin poder dormir por la música, el ruido procedente del local y la salida de clientes de madrugada, con voces, patadas y actos vandálicos en el entorno.

Calle Santa María de Plasencia, donde el ayuntamiento ha cerrado un local por incumplimientos. / CEDIDA

Quejas por ruidos y vandalismo

Los vecinos habían advertido de que el problema se venía repitiendo durante varios fines de semana. "Es horrible. La última vez, el local seguía con música a las 6.20 horas. Con las puertas cerradas, pero la gente dentro y luego, a las 6.25 o 6.30 horas, han salido a grito pelao", señaló entonces un portavoz de los afectados.

Los residentes también denunciaron peleas y actos vandálicos en el exterior del establecimiento, entre ellos la rotura de un escaparate y de la puerta de un portal. Según los vecinos, la convivencia se había vuelto "insostenible" para las familias que residen encima o cerca del local, especialmente aquellas con niños que se despertaban de madrugada por el ruido y las vibraciones.

"Hay familias con niños que se despiertan de madrugada de lo que retumba y el zapateo de la gente. Se les dice y no hacen absolutamente nada", lamentaban los afectados, que hablaban de una situación de "indignación y saturación".

La Policía Local ya había denunciado este establecimiento por exceso de ruidos y por superar el horario de cierre. Ahora, el ayuntamiento ha dado un paso más con el cierre cautelar durante tres meses, mientras sigue tramitándose el expediente sancionador.

Expediente para otro local en Luis de Zúñiga

De forma paralela, el ayuntamiento ha iniciado expediente de cierre de otro establecimiento situado en el número 8 de la plaza Luis de Zúñiga, en la zona del Rosal de Ayala. En este caso, el consistorio señala que se han acreditado múltiples infracciones graves, especialmente relacionadas con el incumplimiento reiterado de horarios.

Estas infracciones fueron sancionadas mediante resoluciones firmes de fecha 1 de abril de 2026. Además, el ayuntamiento ha aludido a nuevas actuaciones realizadas en enero y abril de este mismo año, lo que ha motivado el inicio del expediente que puede derivar en la clausura del local.

Este segundo establecimiento ya había sido denunciado por la Policía Local, según había informado el propio ayuntamiento, en el marco de las actuaciones realizadas contra locales que generaban molestias por ruidos y horarios.

Descanso vecinal y actividad hostelera

El consistorio enmarca ambas actuaciones en el seguimiento continuado que realiza la Policía Local sobre aquellos establecimientos que generan conflictos. El objetivo, según el ayuntamiento, es atender las demandas vecinales y garantizar al mismo tiempo un sector hostelero ordenado y ajustado a la normativa.

Precisamente, el gobierno local ha iniciado el trámite para declarar la zona de San Esteban como saturada de ruidos, después de una queja vecinal que llegó al Defensor del Pueblo.

La mayoría de los establecimientos cumplen

Por su parte, el intendente de la Policía Local, José Antonio Quijada, ha destacado que la mayoría de los establecimientos cumplen rigurosamente con la norma y ha subrayado que el propósito municipal es compatibilizar la actividad económica con el derecho al descanso de los vecinos.

Desde el ayuntamiento insisten en que se presta apoyo a los establecimientos para facilitar el cumplimiento de la normativa, pero también advierten de que se actuará con firmeza cuando se produzcan incumplimientos reiterados en materias consideradas esenciales, como los ruidos y los horarios.

Las quejas por ruido nocturno no son nuevas en Plasencia. Vecinos de calles del centro como Talavera, Cartas o Santa María han denunciado en distintas ocasiones problemas relacionados con locales de ocio nocturno y con el comportamiento de algunos clientes a la salida de los establecimientos. En este caso, el ayuntamiento da ahora un paso administrativo con el cierre cautelar de un local y la propuesta de clausura de otro.