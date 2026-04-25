Dori, casi 28 años detrás del mostrador de Don Goloso en Plasencia.

Por Adoración Pato Domínguez no la conoce mucha gente, pero si hablamos de Dori, no hay vecino de Miralvalle que no la conozca. En octubre, cumplirá 28 años al frente de Don Goloso, una tienda de barrio donde vende chucherías, prensa y revistas, pan, helados y bebidas, pero no solo eso, también escucha, acompaña y ha recibido ya a varias generaciones de placentinos.

Una pequeña tienda en el corazón de Miralvalle

Dori abrió Don Goloso hace casi 28 años en la calle Marqués de Vadillo, en el corazón de Miralvalle. En octubre, cumplirá esa cifra redonda detrás de un mostrador donde ha visto cambiar los precios, los hábitos de compra, la prensa, a los niños del barrio y hasta la forma de relacionarse con una tienda de chucherías.

El local es de su propiedad y eso ha sido clave para resistir en un negocio de márgenes pequeños de beneficio y muchas horas de trabajo. Antes de abrir Don Goloso, Dori había trabajado cuidando niños en una casa. Después, llegó la decisión de montar algo propio. "¿Qué ponemos, qué ponemos?", recuerda que habló con su marido, y la respuesta fue una tienda de chucherías.

Así nació Don Goloso, sin grandes estudios de mercado ni discursos empresariales. "Pues venga, ponemos una tienda de chuches, pues ya está", resume. Casi tres décadas después, aquel impulso sigue en pie.

Los inicios y lo que se compra ahora

Cuando Dori abrió, el barrio tenía otros pequeños puntos de venta. Apunta que había varias tiendas cercanas, el quiosco verde y otros establecimientos en el parque de La Coronación y la plaza del Sirimiri. "Había varios", cuenta, pero "no tantos como ahora, la competencia ha aumentado mucho". El pequeño comercio de proximidad tenía entonces más presencia y un consumo distinto.

Los primeros años fueron mejores que los actuales. Dori lo dice sin rodeos: antes funcionaba mejor. Había menos competencia, los productos eran más baratos y la peseta permitía llenar una bolsa con mucho menos dinero del que hace falta ahora. El paso al euro marcó un antes y un después, afirma.

También ha cambiado lo que se compra. Explica que, hace unos años, se vendía mucha más prensa y muchas más revistas. Ahora, internet y las redes sociales han reducido ese hábito, aunque todavía hay clientes, sobre todo mayores, que siguen comprando el periódico. Las revistas también han bajado y señala como ejemplo que la pandemia acentuó el descenso en algunos lugares, como las peluquerías, donde dejaron de comprarse ejemplares que antes se ofrecían a la clientela.

Dori, en el exterior de su tienda Don Goloso, en el barrio de Miralvalle de Plasencia. / Toni Gudiel

Del periódico al picoteo

Don Goloso sigue siendo una tienda de chucherías, pero no solo eso. En sus estanterías hay prensa, revistas, golosinas, pan, helados, refrescos y bebidas frías. El pan llega de Santo Domingo y también de Aldehuela del Jerte, según explica Dori. A eso se suman productos de consumo rápido, desde pipas hasta bebidas energéticas.

Ahora no hay un producto que domine claramente las ventas. Dori habla más bien de "picoteo". Ya no es como antes, cuando una cosa podía tirar mucho del negocio durante un tiempo, señala. Al contrario, hoy se vende un poco de cada: !unas chucherías, unas pipas, una bebida, un helado", algo de prensa, pan para casa o algún producto de temporada.

Aunque hay excepciones porque subraya que los cromos siguen funcionando. Los de fútbol, como las colecciones Adrenalyn, "se venden mucho cada vez que salen. Valga lo que valga, se venden siempre", dice. También hay pequeños booms cuando aparecen productos vinculados a modas, regalos o fenómenos entre niños y adolescentes. Además, si los viajantes traen novedades, Dori suele probar. Si tienen salida, repite. Si no, no vuelve a comprarlas.

Ese equilibrio entre probar y no cargar demasiado la tienda forma parte del oficio. "Siempre la novedad la tienes", explica.

Comprar ya no cunde como antes

Los niños y adolescentes también han cambiado en la forma de comprar, aunque para Dori la gran diferencia está en el precio. Antes, con pesetas, una bolsa de chucherías daba para mucho. Ahora, con tres o cinco euros, no se compra lo mismo. Los padres pueden dar ese dinero, pero el producto cunde menos, señala.

El encarecimiento se nota en todo. En chucherías, en helados, en productos de impulso y en cualquier novedad. Dori cuenta que a veces, al sumar una compra, ella misma se sorprende del importe. "¿Me habré confundido?", piensa. Pero no. Es el precio.

Los helados son un ejemplo claro. "Son un capricho, pero hay que tenerlos porque forman parte de la tienda". Sin embargo, cada vez resultan más caros para el cliente. Aun así, si no los tiene ella, quien los quiera irá a otro sitio. Esa es otra de las reglas no escritas del comercio de barrio: hay que tener un poco de todo, aunque no todo deje el mismo margen.

Dori, en el interior de su tienda Don Goloso en Miralvalle, en Plasencia. / Toni Gudiel

Muchas horas para sacar un sueldo

El horario de trabajo es otra de las claves de su negocio. El día de Dori empieza antes de abrir al público. Llega a la tienda sobre las siete y cuarto de la mañana, recibe la prensa, reparte por bares de la zona y hace luego su ruta de ejercicio por lugares como El Puerto o La Chopera. Después, vuelve al local y se queda ya en la tienda. Al público abre sobre las ocho y media o nueve menos cuarto.

Por la mañana, aguanta hasta las dos y media o casi las tres. Por la tarde, vuelve entre las cinco y media y las seis, y no tiene un horario fijo de cierre, depende de la clientela. Los fines de semana, igual. "Este trabajo es sacrificado", admite.

El descanso es mínimo. Hay días señalados en los que no hay prensa y puede parar, como Navidad, Año Nuevo y Semana Santa, pero no se toma muchos más días, como mucho, una semana o diez días al año. No se plantea largos periodos porque el negocio depende de abrir muchas horas. "¿Cuánto tienes que vender aquí para sacar el sueldo?", se pregunta.

El hecho de que el local sea propio ayuda. Con un alquiler, reconoce que sería muy difícil sobrevivir porque los productos que vende tienen márgenes pequeños y además, "hay que pagar la luz, los impuestos, el IVA trimestral y los gastos fijos, que no fallan". Por lo tanto, "tienes que estar dando horas sí o sí", resume. En su opinión, quien no echa horas en este tipo de negocio tiene muy difícil sostenerlo.

El barrio se ha convertido en familia

Si algo compensa el sacrificio es el barrio. Dori habla de Miralvalle con cariño. Destaca que ha visto entrar a niños de cuatro o cinco años que ahora son adultos y vuelven con sus propios hijos a comprar chucherías. Esa continuidad le emociona. "Eso es una alegría", reconoce.

También ha visto marcharse a vecinos, volver a otros y envejecer a muchos clientes. Cuenta que algunos se fueron a Madrid y, al regresar, se sorprenden de encontrarla todavía en la tienda. Ella bromea porque "sigo aquí, pero con muchos años más. Empecé con 24 y ya tengo 51".

En casi tres décadas ha aprendido nombres, rutinas y estados de ánimo. Explica que hay clientes que no van solo a comprar, van "a hablar". Dori dice que en la tienda hace "de psicóloga y de todo" y destaca que personas mayores que viven solas se acercan para charlar un rato, contar algo o simplemente sentirse acompañadas. Ella sabe que tiene tareas pendientes, pero siempre les escucha.

Esa relación convierte a los clientes en algo más. "Les tratas como familia", explica. Por eso también duelen las ausencias. Cuando alguien que iba todos los días deja de aparecer o fallece, se nota. Recuerda casos recientes con pena y menciona también a clientes muy mayores, como un hombre de 96 años que sigue acudiendo a diario. El día que falte, asegura, se notará.

Hasta que el cuerpo aguante

En todos estos años, señala que no ha tenido demasiados problemas, aunque sí apunta a varios robos al principio. Explica que se produjeron "hace mucho tiempo, cuando todavía vendía tabaco. Lo cogían por la ventana y se llevaban tabaco, dinero, mecheros y cosas que pudieran vender. Poco más". Desde entonces, no recuerda grandes conflictos.

Dori no habla de una jubilación cercana. Bromea con que, si le toca la lotería, descansaría, porque aunque está feliz en la tienda, también le gustaría hacer muchas cosas que ahora no puede por falta de tiempo. Le gusta salir, hacer rutas, pero el horario del negocio se lo impide.

No se marca una fecha. Puede que siga diez años, puede que hasta los 60, puede que dependa de cómo esté físicamente. "La vida da muchas vueltas", reconoce. De momento continúa, porque está contenta con la gente, con el trato diario y con esa mezcla de comercio, confianza y conversación que sostiene a Don Goloso.

Al final, la tienda de Dori no es solo un lugar para comprar chucherías, pan, prensa o un refresco frío. Es uno de esos pequeños comercios donde se sabe quién compra el periódico o el pan cada día, quién se va a casar, va a tener un hijo, ha sido abuelo o quién necesita, simplemente, conversación y compañía.