La Peña del Atlético de Madrid en Plasencia, más de 50 años de sentimiento rojiblanco

La Peña Atlético de Madrid Placentina forma parte desde hace más de medio siglo del tejido asociativo deportivo y de ocio de Plasencia. Nació el 20 de diciembre de 1970 (es una de las más antiguas de España), impulsada por un grupo de aficionados que se reunió en el Rincón Extremeño.

Hoy es la más numerosa de Plasencia, con más de 400 socios, presididos por Andrés Martín García, que defiende la peña como un espacio de convivencia donde el fútbol es importante, pero no lo único. "Somos como una familia todos", resume.

Una fundación en 1970 con Paco Melo en el horizonte

La historia de la peña se remonta a comienzos de los años setenta, cuando varios aficionados placentinos decidieron organizarse en torno al Atlético de Madrid. Al frente de aquel impulso inicial estuvo Sandalio Rodríguez, al que Andrés Martín señala como uno de los grandes promotores de la entidad. En aquel arranque, también pesó el tirón de Paco Melo, futbolista vinculado entonces al club rojiblanco y hoy socio de honor de la peña. "Ahí empezó la peña", señala el presidente.

Según su testimonio, en aquellos primeros años el grupo fundador rondaba las 35 o 40 personas. Entre los nombres que evoca de aquella etapa están José Antonio Armero, Francisco Baile, Valentín Merino, Francisco Gil, Máximo Gallego, Juan Iniesta, Fidel Bermejo, Ángel Corchado, José Aceña, Chano, Ramiro Ontoria y Jesús Rodríguez Sevilla, más conocido como Sevilla. La peña nació así como una reunión de amigos, a los que se han ido sumando más y más con el paso de los años.

Una imagen de la primera junta directiva de la peña del Atlético de Madrid de Plasencia. / Toni Gudiel

Del socio de los setenta al presidente desde 2009

El actual presidente se incorporó muy pronto. Entró en la peña en la década de los setenta y empezó a asumir tareas de responsabilidad en 1977, cuando pasó a ejercer como tesorero. Además, desde 2009 es el presidente de la entidad, una etapa en la que la peña ha seguido creciendo tanto en número como en actividad.

Ese recorrido le permite comparar dos épocas muy distintas. Según explica, en los primeros tiempos, el calendario del fútbol dejaba largos meses sin competición y eso abrió la puerta a organizar viajes culturales, una costumbre que ha sobrevivido hasta hoy. "Se hacía un viaje cultural, viaje que seguimos haciendo ya por norma", señala, al explicar cómo la peña fue ampliando su papel más allá de seguir al equipo en sus partidos.

Más de 400 socios y un relevo que pasa de padres a hijos

De aquella base inicial se ha pasado a un grupo que supera hoy los 400 socios, una cifra que da idea de la importancia de la entidad en Plasencia. El presidente sitúa el censo actual en torno a 402 o 403, con socios adultos, juveniles y también niños muy pequeños.

La peña distingue incluso entre distintas edades. Hay socios jóvenes y también niños de muy corta edad que ya figuran en el listado. Andrés pone como ejemplo a Bruno de Matías Carrión, de tres años y Candela, de siete años, dentro de ese relevo generacional que mantiene viva la entidad. "Hay algunos que nace el niño y ya le hacen socio", explica.

Por eso, hace hincapié en que el vínculo con el Atlético de Madrid se transmite dentro de las familias. "Esto pasa de padres a hijos", afirma, porque para todos los miembros de la peña ser del Atleti "es un sentimiento con el que se nace".

Una peña con memoria y socios históricos

Andrés Martín destaca también a socios históricos. Señala que el socio fundador que llevó el número uno fue Diego Rodríguez, fallecido hace poco tiempo, y explica que, tras su muerte, ese lugar pasó a ocuparlo Rafael Gil Valle. Él mismo se sitúa entre los socios más veteranos, hasta el punto de señalar que figuraba con el número cinco y que, tras esa reordenación, ha pasado a ocupar el cuatro.

Como anécdota, un socio también destacado es el alcalde del Ayuntamiento de Plasencia, Fernando Pizarro, junto a su mujer, Mercedes Orantos, gran colchonera.

Sandalio Rodríguez (derecha) y Andrés Martín, con el futbolista David De Gea, en Plasencia. / Toni Gudiel

Viajes al fútbol y una agenda social durante todo el año

El tiempo ha ido pasando, pero la peña sigue manteniendo una actividad constante. Organiza desplazamientos para ver al Atlético de Madrid, tanto en Liga como en competiciones europeas, y participa activamente en la vida cotidiana del club a través de ese seguimiento. Andrés explica que las peñas cuentan con cierta prioridad en el acceso a entradas cuando la disponibilidad lo permite, aunque también apunta que en grandes citas la demanda es enorme y el margen resulta muy limitado, como sucederá con las semifinales de Champions ante el Arsenal.

Precisamente, han acudido recientemente a Sevilla. Para el presidente del club, ese acompañamiento constante del equipo explica parte de la identidad atlética: una afición que se mueve, que está presente y que no abandona. "Aunque pierda, nosotros siempre estamos ahí", subraya.

Junto a esos viajes deportivos, la peña mantiene su tradicional viaje cultural, además del encuentro de aniversario y diferentes actos de convivencia.

El campeonato de mus, otra cita fija en la peña

Pero además, la vida de la entidad no se agota en el fútbol. Entre sus actividades figura también el campeonato de mus anual, una cita que suele disputarse entre la última quincena de noviembre y diciembre y que forma parte de la convivencia tradicional de la peña.

Andrés destaca que, antiguamente, ese torneo se celebraba en el bar La Ría (con Vicente Paniagua al frente) en la calle del Sol, y posteriormente ha venido organizándose en el Penalti, sede de la peña, que gestiona otro atlético, Carlos Redondo.

Reconocimientos, socio del año y homenajes

La peña también cuida mucho sus reconocimientos internos. Cada año, en una convivencia, entrega una placa a los socios que cumplen ocho años en la entidad y distingue además a un socio del año, una decisión que adopta la directiva y que, según explica el presidente, suele comunicarse por sorpresa al homenajeado. "Le entregamos sin que él lo sepa una plaquita", relata.

No son los únicos gestos de reconocimiento. Cuando alguna persona de la peña destaca en la ciudad por un motivo concreto, la entidad también suele tener un detalle con ella, como fue el caso del exfutbolista placentino Mariano Hoyas, que jugó en el Atleti, entre otros muchos

Una peña con huella extremeña

Precisamente, Andrés hace hincapié en la conexión constante del Atlético de Madrid con Extremadura. Resalta, como ejemplo, la presencia de tres extremeños en la final de la Copa de Europa de 1974 que perdió el Atlético: Melo, Adelardo y Eusebio, algo "muy poco habitual", pero que explica por qué el club rojiblanco ha tenido históricamente tanto arraigo en la región. Llevaron una pancarta que rezaba: "Atleti, con Plasencia y Melo, campeones de Europa seremos".

A partir de ahí, el presidente cita otros nombres ligados al sentimiento atlético en Extremadura, como Manolo Sánchez Delgado, vinculado a Cáceres y al Atlético, o la placentina Paula Serrano, que jugó en el Atlético de Madrid femenino y cuyo nombre figura hoy en el campo de fútbol de Los Pitufos en Plasencia. La peña, de hecho, llegó a desplazarse para verla jugar.

Los grandes nombres del Atlético

Por otro lado, cuando repasa la historia del club rojiblanco, el presidente menciona a jugadores que para él resumen distintas épocas del Atlético de Madrid. Entre los históricos, señala a Luis Aragonés, Gárate, Paco Melo y Adelardo, mientras que entre los más actuales nombra a Griezmann.

El presidente se detiene también en la cantera del Atlético y considera que sigue funcionando, aunque reconoce que no siempre resulta fácil dar continuidad en el primer equipo a los jugadores formados en ella. En ese punto, menciona la figura de Manolo Sánchez Delgado como director actual de la academia y defiende que la base rojiblanca continúa produciendo futbolistas con recorrido.

Del Calderón al Metropolitano

En cuanto al campo del equipo, el presidente hace referencia a la transformación de los estadios del Atlético de Madrid. Habla del viejo Vicente Calderón y del actual Metropolitano, al que considera mejor preparado por sus accesos, su entorno y su capacidad para acoger grandes eventos. También señala la circunstancia de que el césped del antiguo estadio se instalara en el campo del municipal del Plasencia y que parte del material se llevó a Pinofranqueado.

Las peñas en Plasencia y una convivencia histórica

El presidente enmarca además la historia de la peña atlética en un tiempo en el que Plasencia contaba con un número mayor de peñas futboleras. Recuerda las del Betis, Valencia, Barcelona, Athlétic y las del Real Madrid, y rememora una convivencia especial que se produjo en la ciudad con motivo del ascenso de la UP Plasencia en la temporada 1985-86, cuando distintas peñas se unieron para celebrarlo.

Cuando define qué significa ser del Atlético de Madrid, el presidente vuelve a una idea de pertenencia muy emocional. Considera que el club representa una manera de vivir el fútbol donde pesan la lealtad, la constancia y la convivencia. Frente al tópico de los sufridores, responde con naturalidad: "Nosotros estamos acostumbrados a perder, pero perdemos y no pasa nada".

Más que la queja, lo que reivindica es la fidelidad. "No dejamos de creer".

Una peña que sigue muy viva en Plasencia

En definitiva, la Peña Atlético de Madrid Placentina no solo conserva su historia, sino que se mantiene muy activa en la actualidad. Tiene un gran número de socios, garantizado el relevo generacionales, una economía saneada, actividades durante todo el año y un fuerte arraigo en la ciudad. Por todo ello, recibió un premio San Fulgencio por parte del ayuntamiento.

Pero sobre todo, es un espacio de convivencia con quienes comparten una pasión común, el fútbol del Atlético de Madrid. La peña es una forma de estar juntos y de seguir al equipo desde Plasencia, aunque gane, o aunque pierda, pero si hay algo que tienen claro es que siempre seguirán siendo colchoneros.