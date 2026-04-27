¿Cuál es la conexión de Plasencia con Karol G? Una salsera peruana y varias versiones tropicales

La conexión entre Plasencia y Karol G tiene acento peruano y ritmo salsero. El nexo de unión entre la capital del Jerte y la artista colombiana es una peruana del gremio que lleva el apellido de la ciudad.

Yahaira Plasencia es una cantante de salsa, que ha llevado al terreno tropical varias canciones de la artista colombiana Karol G, que ha anunciado recientemente su gira española para 2027.

Una Plasencia en clave musical

El vínculo aparece al seguir el apellido de Yahaira Plasencia, una de las voces populares de la salsa peruana. Su repertorio incluye una versión salsa de Lo sabe Dios, canción de Karol G, y un Mix Karol G con los temas Mi ex tenía razón y Si antes te hubiera conocido.

La primera pista se remonta a 2018, cuando Yahaira Plasencia estrenó en YouTube una versión salsera de Lo sabe Dios, tema interpretado originalmente por Karol G. La publicación peruana Trome recogió entonces que la cantante había sorprendido a sus seguidores con ese cover y que el videoclip acumulaba miles de reproducciones.

En los créditos del vídeo oficial de Lo sabe Dios - Versión Salsa figura Carolina Giraldo, nombre real de Karol G, entre los compositores, junto a Fernando Tobón y Daniel Echevarría Oviedo, y se indica expresamente que la intérprete original es Karol G.

Del reguetón a la salsa

La relación musical volvió a aparecer en 2024 con un Mix Karol G interpretado por Yahaira Plasencia. Con los temas Mi Ex Tenía Razón/Si Antes Te Hubiera Conocido [Live Session], se publicó el 8 de noviembre de 2024 dentro del álbum Soltera (Live Session).

El proyecto mezcla dos canciones muy identificadas con la etapa reciente de Karol G, pero trasladadas al universo tropical de la salsera peruana.

Ese cruce conecta dos escenas musicales distintas: el pop urbano latino de la colombiana y la salsa popular peruana. En ese puente artístico aparece el apellido Plasencia, convertido en una vía inesperada para llegar a Karol G.

La gira que vuelve a traer a Karol G a España

Este dato curioso y esta conexión con Plasencia coincide en plena expectación por el regreso de Karol G a España. Así, la plataforma Ticketmaster da ya información oficial sobre la gira Viajando por el Mundo Tropitour, con preventas y venta general para los conciertos españoles de la artista.

La gira tendrá paradas en grandes estadios de Barcelona, Sevilla y Madrid en junio de 2027. Según la información oficial tras el inicio de las preventas, las fechas españolas son el 3 y 4 de junio en el Estadi Olímpic de Barcelona, el 11 y 12 de junio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla y el 24 y 25 de junio en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Para el público extremeño, Sevilla y Madrid vuelven a ser los destinos más próximos para seguir una gran gira internacional. En el caso de Karol G, el tirón es especialmente alto: la preventa ha comenzado este lunes, 27 de abril, y la venta general está prevista para el 30 de abril, con entradas inicialmente desde 70 euros.

Yahaira Plasencia, la conexión de la ciudad de Plasencia con Karol G. / Redes de Yahaira Plasencia

Una conexión de apellido, versiones y cultura pop

La conexión de Plasencia con Karol G a través de las versiones de Yahaira Plasencia pone de manifiesto hasta dónde se ha expandido el repertorio de Karol G. Sus canciones no solo viajan por estadios, listas de reproducción y redes sociales, sino también por otros géneros y otros países, reinterpretadas por artistas que las adaptan a su propio lenguaje.

En esa ruta, aparece Plasencia. No como ciudad, sino como apellido artístico de una salsera peruana que ha encontrado en Karol G material para llevar al baile.