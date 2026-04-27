'Festival Primeras Flores Amarillas' en Plasencia: así son las normas de acceso al homenaje a 'Robe'.

La organización del festival Primeras Flores Amarillas, que Plasencia acogerá el sábado 16 de mayo en homenaje a Roberto Iniesta, Robe, va desgranando poco a poco los detalles de la cita y ha informado ya de las normas de acceso al recinto donde tendrán lugar los conciertos, la Torre Lucía.

Según ha indicado a través de sus redes sociales, será necesario llevar una pulsera identificativa tanto para entrar como para salir del espacio, durante el tiempo que duren los conciertos de los cinco grupos seleccionados.

Pulsera obligatoria para acceder al recinto

Cabe destacar que el acceso será gratuito, pero no tendrá acceso libre, sino que estará controlado para no exceder del aforo. Así, para poder pasar al recinto de la Torre Lucía será necesario recoger previamente una pulsera y llevarla colocada en la muñeca durante toda la jornada.

Las pulseras se repartirán el mismo sábado 16 de mayo en la plaza Mayor de Plasencia, entre las 11.00 y las 20.00 horas. Según ha explicado la organización a través de sus redes sociales, con esa pulsera se podrá entrar y salir del recinto "todas las veces que quieras", siempre que permanezca puesta y visible.

La organización advierte, no obstante, de que la pulsera no supone una reserva de plaza dentro de la Torre Lucía. Si el recinto está completo, las personas que la lleven tendrán que esperar a que salgan otros asistentes para poder acceder. Lo ha resumido con humor en sus redes con una expresión de José Mota: "Las gallinas que entran por las que salen".

Robe, en un concierto en el palacio de congresos de Plasencia. / Toni Gudiel

Un sistema para no exceder el aforo

El sistema de pulseras busca ordenar el acceso a una cita que se prevé multitudinaria por su carácter gratuito, por la carga emocional del homenaje y por la vinculación de Robe con Plasencia. La Torre Lucía tendrá un aforo limitado a unas 2.000 personas, por lo que la entrada se realizará por orden de llegada y en función de la capacidad disponible en cada momento.

La apertura de puertas está prevista a las 18.30 horas y los conciertos comenzarán a las 20.00 horas. El festival reunirá en ese escenario a Aljamia, Chula, Carameloraro, Illo Brown! y Oxygen, cinco bandas emergentes seleccionadas dentro de un proyecto que quiere recordar a Roberto Iniesta desde la música nueva y no desde un tributo convencional.

La cita tendrá lugar el 16 de mayo, el día en que Robe habría cumplido 64 años. La iniciativa la han presentado el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Plasencia, Alberto Belloso, y por el portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Hernández, como una propuesta surgida del entorno familiar y profesional del músico placentino.

Un homenaje desde la música nueva

Desde su presentación pública, Primeras Flores Amarillas ha querido marcar distancias con los formatos de homenaje basados únicamente en la nostalgia. La intención trasladada por sus promotores es recordar a Robe como consideran que él habría querido: con música en la calle, apoyo a los grupos emergentes y espacio para propuestas propias.

Esa filosofía enlaza con una de las reivindicaciones que Roberto Iniesta mantuvo durante años: facilitar oportunidades reales a quienes empiezan en la música. Por eso, el festival no se ha planteado como una sucesión de versiones de Extremoduro o de canciones de Robe, sino como un escaparate para bandas que aún están construyendo su camino.

Las bases del certamen ya dejaban clara esa voluntad. Los grupos debían presentar canciones originales, no haber grabado más de dos discos o LP en estudio profesional y no haber actuado en más de dos festivales de más de 10.000 personas. También tenían que enviar dos vídeos recientes con temas propios, que serían valorados por músicos profesionales vinculados al entorno del proyecto.

Cinco grupos para la Torre Lucía

La organización ha confirmado como cartel de esta primera edición a Aljamia, Chula, Carameloraro, Illo Brown! y Oxygen. La selección reúne propuestas distintas entre sí, pero unidas por una misma idea: todas se mueven en el circuito emergente y defienden temas propios.

Aljamia llegará a Plasencia desde Málaga con una propuesta que mezcla flamenco y metal moderno. La banda malagueña se presenta en sus canales oficiales como un proyecto de fusión con una identidad muy marcada, lo que la convierte en una de las formaciones más singulares del cartel.

Chula, desde Madrid, se mueve en un terreno menos convencional. Su perfil en el circuito de Rock Villa la define como una formación de robot-rock castizo que cruza boleros, ritmos hispanos, guitarras contundentes y sintetizadores. Esa combinación aporta al festival uno de sus sonidos más arriesgados.

Carameloraro, banda salmantina formada en 2021, se sitúa en una órbita de rock-indie con vocación melódica. Su trayectoria reciente la ha ido colocando dentro de la escena alternativa como una propuesta accesible, pero con una base de rock muy presente.

Illo Brown! es el proyecto del granadino Carlos Moreno, una propuesta de autor que mezcla rock, funk, electrónica y guiños flamencos. Su presencia amplía el campo sonoro del festival y suma una mirada más abierta, difícil de encerrar en un solo género.

Oxygen completa el cartel con un sonido más duro. Se trata de un grupo situado en el metal contemporáneo, vinculado en su recorrido reciente a la publicación de A New Dawn, un trabajo con el que la banda ha empezado a consolidar su nombre dentro del circuito especializado.

Doce horas de música por Plasencia

La Torre Lucía será el escenario principal, pero no el único. La organización ya había avanzado que la ciudad se llenaría de música durante el 16 de mayo y ha concretado los espacios en los que podrán actuar grupos en formato acústico.

El horario establecido irá de 12.00 a 00.00 horas. Serán, por tanto, doce horas de música repartidas por distintos puntos al aire libre, con la intención de que el homenaje no quede reducido al interior del recinto principal.

La mayoría de esas zonas estarán en el casco histórico. Habrá espacios habilitados en la plaza Mayor, la plaza Quemada, la calle del Sol, la puerta del Sol, la plaza de la Catedral, la zona del seminario, la zona del Obispado, la plaza de San Nicolás, la plaza de San Martín, la plaza de Santa Ana, la plaza del Doctor Sayáns, la calle Trujillo y la plaza Maestro Bonifacio Cano.

Fuera del casco histórico también se podrá tocar en el exterior del colegio Alfonso VIII, reservado para una batucada, y en el parque de La Rana. Los grupos que quieran participar deberán enviar un mensaje directo a la organización a través de Instagram para que puedan distribuirse las zonas de música en directo.

Flores amarillas para recordar a Robe

El título del festival hace referencia a las flores preferidas de Roberto Iniesta. Su hijo Naum ha pedido a quienes acudan que lleven flores amarillas artificiales, "nada de naturales", porque las vivas "están bien donde están".

Esa llamada resume buena parte del sentido del proyecto. Primeras Flores Amarillas quiere ser un homenaje popular, pero también una manera de convertir el recuerdo de Robe en algo útil para la ciudad y para quienes empiezan a tocar. No desde la repetición de su repertorio, sino desde el impulso a nuevas bandas.

Con las normas de acceso ya fijadas, Plasencia avanza hacia una jornada en la que la música saldrá de la Torre Lucía para ocupar plazas y calles. La pulsera será imprescindible para entrar y salir del recinto principal, pero el homenaje se extenderá más allá del escenario central, con la ciudad como parte del propio festival.