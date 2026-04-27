Espacio cultural
Jesús Sánchez Adalid abre la Feria del Libro de Plasencia en su 840 aniversario
La plaza Mayor acogerá del 6 al 10 de mayo la cita literaria, que contará con doce casetas y la participación de ocho librerías y la Editora Regional de Extremadura
Jesús Sánchez Adalid abrirá el próximo miércoles 6 de mayo la Feria del Libro de Plasencia con la presentación de su última novela, Tres halcones para Tamerlán , en una edición que coincidirá con el 840 aniversario de la fundación de la ciudad.
La feria volverá a convertir la plaza Mayor en punto de encuentro entre lectores, autores, libreros y editoriales del 6 al 10 de mayo. La inauguración será el miércoles 6, a las 18.00 horas, con el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, y con la presentación de la nueva obra de Sánchez Adalid, publicada por Harper Collins. El acto estará presentado por Mariano Tobares.
Doce casetas y carpa en la plaza Mayor
La concejala de Cultura del ayuntamiento, Marisa Bermejo, ha explicado que la feria contará este año con doce casetas, en las que estarán representadas ocho librerías y la Editora Regional de Extremadura. Participarán El Jardín Secreto, El Quijote, El Tintero, La Batcueva, La Puerta de Tannhäuser, Mary & Percy, Mis Siete Palabras, Sueños de Papel y la Editora Regional.
Bermejo ha subrayado que se trata de una cita ya consolidada en el calendario cultural de la ciudad y ha agradecido la implicación de las librerías y de la editorial, así como la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura. También ha destacado el trabajo de los departamentos municipales que hacen posible la feria, entre ellos Policía Local, Obras y Servicios Municipales.
El 840 aniversario de Plasencia
La presencia de Sánchez Adalid dará a la inauguración un significado especial. El escritor regresa a Plasencia en el año en que la ciudad celebra los 840 años de su fundación, un acontecimiento que ocupa un lugar central en su novela El alma de la ciudad.
Precisamente, el técnico de Cultura del Ayuntamiento de Plasencia, Juan Ramón Santos, ha señalado que, además de presentar la nueva obra del autor, la feria aprovechará su presencia para conversar también sobre su novela vinculada a la fundación de Plasencia. Santos ha destacado que esa novela se publicó en torno a 2007 y que se cumplen aproximadamente dos décadas del proceso de investigación y escritura en el que Sánchez Adalid se acercó al pasado placentino.
Tras la inauguración, la primera tarde continuará a las 19.00 horas con la presentación de La paloma blanca, de Manuel López Gallego, publicada por De la Luna Libros, con presentación de Juan Ramón Santos. A las 20.00 horas será el turno de Coronación, de Julio Pérez González, publicada por La Ventana Verde y presentada por Carlos Sánchez Librero.
Una jornada dedicada a la poesía
El jueves 7 de mayo tendrá un marcado carácter poético. La programación comenzará a las 17.30 horas con Para menos morir (Poesía 2008-2021), de Mario Lourtau, publicado por la Editora Regional de Extremadura y presentado por Antonio Girol.
A las 18.20 horas se presentarán dos libros de poesía publicados por RIL Editores: El baile de la naranja, de Carmen Hernández Zurbano, y Escribir la herencia, de Concepción Andrada. La presentación correrá a cargo de Sandra Benito.
La jornada incluirá también actividades en las casetas. A las 19.00 horas, Soledad Falero firmará ejemplares de Almendras amargas en la caseta de El Tintero. A las 19.10 horas, Javier Pérez Walias presentará el libro de poemas Que se detengan en ti mis ojos para siempre, publicado por Trea, con Francisco Fuentes como presentador.
El cierre del jueves llegará a las 20.30 horas con La edad del grito, un recital de música y poesía a cargo de José Manuel Díez, Duende Josele. Juan Ramón Santos ha destacado esta jornada como una de las más representativas de la presencia de la poesía extremeña en la feria, con autores de trayectoria y novedades recientes.
Atxaga, Galán y autores vinculados a Plasencia
El viernes 8 de mayo comenzará también en horario de tarde. A las 17.30 horas se presentará la novela El tiempo que había de venir, de Francisco Vaz Leal, publicada por De la Luna Libros, con presentación de Jorge Márquez. A las 18.20 horas llegará Veinte, veinte, de Antonio Reseco, publicado por Trea y presentado por Juan Ramón Santos.
A las 19.00 horas, Juanma Hinojal firmará ejemplares de Tras el fin del mundo en la caseta de El Tintero. Diez minutos después, a las 19.10 horas, la carpa acogerá uno de los nombres destacados del programa nacional: Bernardo Atxaga presentará Golondrinas, publicado por Alfaguara, con Juan Ramón Santos como presentador.
La jornada concluirá a las 20.30 horas con El canto de las chicharras, una propuesta en la que Fernando Triviño canta a José María Gabriel y Galán. La presencia de Gabriel y Galán en la programación refuerza el vínculo de la feria con la tradición literaria extremeña y con una figura muy ligada a la memoria cultural de la provincia de Cáceres.
Fin de semana con público infantil
El sábado 9 y el domingo 10 la feria abrirá con programación de mañana y tarde, y las mañanas estarán dedicadas especialmente al público infantil. El sábado, a las 11.30 horas, Ángel Barrios firmará ejemplares de Manos frías en la caseta de El Tintero. A las 12.00 horas, Patricia Casasola protagonizará el cuentacuentos y presentación de Los recuerdos de Búho, publicado por Triqueta Verde.
A las 13.00 horas, Juan Ramón Santos presentará su libro infantil Catálogo de seres extraordinarios, publicado por Edebé, con presentación de Mafalda Santos Beltrán. Ya por la tarde, a las 17.30 horas, Alberto Guirao presentará Casi paisaje, publicado por Cántico, con Álvaro Valverde como presentador.
A las 18.00 horas, Ángel Barrios firmará Lo que siembras en la caseta de El Quijote. A las 18.20 horas, Álex Chico presentará Geografía escrita, publicado por Candaya, también con Álvaro Valverde. A las 19.10 horas será el turno de la autora placentina Silvia Sánchez Muñoz, que presentará Cabalga la larga noche, publicado por Rasmia, con Rosa Escobar.
La programación del sábado terminará a las 20.00 horas con Escritura y naturaleza, una conversación entre Joaquín Araújo y Javier Morales, moderada por David G. Ferreiro.
Clausura con Jesús Carrasco
El domingo 10 de mayo comenzará con otra mañana pensada para los más pequeños. A las 12.00 horas, Margarita del Mazo ofrecerá el cuentacuentos Cuentos de la flor. A las 13.00 horas, Damaris Camarero presentará Yuki, un ratón peculiar 2, también en formato de cuentacuentos.
Por la tarde, a las 17.30 horas, Samuel Rodríguez y María Victoria Gómez Tomé ofrecerán la conferencia El suicidio como motivo estético en la literatura. La clausura llegará a las 18.30 horas con la presentación de El detalle, la nueva novela de Jesús Carrasco, publicada por Seix Barral, en un acto presentado por Nicanor Gil.
Marisa Bermejo ha defendido que el libro funciona como herramienta de conocimiento, ocio y cohesión social, y ha invitado a vecinos y visitantes a participar en las actividades. Juan Ramón Santos, por su parte, ha resaltado la cantidad de autores que han querido presentar obra este año en Plasencia y ha apuntado que la ciudad mantiene una intensa relación con la lectura a través de la biblioteca, los clubes de lectura y la actividad de librerías y colectivos.
Horarios de apertura
La feria abrirá el miércoles 6 de mayo de 17.30 a 21.00 horas. El jueves 7 lo hará de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.00 horas. El viernes 8 y el sábado 9, el horario será de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas. El domingo 10, último día, las casetas estarán abiertas de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas.
PROGRAMA
Miércoles 6 de mayo
18:00 Jesús Sánchez Adalid. Inauguración de la feria con la presentación de "Tres halcones para Tamerlán"
19:00 Manuel López Gallego. Presentación de "La paloma blanca"
20:00 Julio Pérez González. Presentación de "Coronación"
Jueves 7 de mayo
17:30 Mario Lourtau. Presentación de "Para menos morir (Poesía 2008-2021)"
18:20 Carmen Hernández Zurbano y Concepción Andrada. Presentación de "El baile de la naranja" y "Escribir la herencia"
19:00 Soledad Falero. Firma de ejemplares de "Almendras amargas" en la caseta de El Tintero
19:10 Javier Pérez Walias. Presentación de "Que se detengan en ti mis ojos para siempre"
20:30 José Manuel Díez, Duende Josele. Recital de música y poesía "La edad del grito"
Viernes 8 de mayo
17:30 Francisco Vaz Leal. Presentación de "El tiempo que había de venir"
18:20 Antonio Reseco. Presentación de "Veinte, veinte"
19:00 Juanma Hinojal. Firma de ejemplares de "Tras el fin del mundo" en la caseta de El Tintero
19:10 Bernardo Atxaga. Presentación de "Golondrinas"
20:30 Fernando Triviño. "El canto de las chicharras". Canta a José María Gabriel y Galán
Sábado 9 de mayo
11:30 Ángel Barrios. Firma de ejemplares de "Manos frías" en la caseta de El Tintero
12:00 Patricia Casasola. Cuentacuentos y presentación de "Los recuerdos de Búho"
13:00 Juan Ramón Santos. Presentación de "Catálogo de seres extraordinarios"
17:30 Alberto Guirao. Presentación de "Casi paisaje"
18:00 Ángel Barrios. Firma de ejemplares de "Lo que siembras" en la caseta de El Quijote
18:20 Álex Chico. Presentación de "Geografía escrita"
19:10 Silvia Sánchez Muñoz. Presentación de "Cabalga la larga noche"
20:00 Joaquín Araújo y Javier Morales. Conversación "Escritura y naturaleza"
Domingo 10 de mayo
12:00 Margarita del Mazo. Cuentacuentos "Cuentos de la flor"
13:00 Damaris Camarero. Cuentacuentos y presentación de "Yuki, un ratón peculiar 2"
17:30 Samuel Rodríguez y María Victoria Gómez Tomé. Conferencia "El suicidio como motivo estético en la literatura"
18:30 Jesús Carrasco. Clausura con la presentación de "El detalle"
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