Reparto de bollos en la Plaza Mayor de Plasencia: Nuevo significado al insulto en el Día de la Visibilidad Lésbica.

Bollera. Es el insulto que han recibido muchas mujeres lesbianas a lo largo de su vida. En Plasencia, Fundación Triángulo Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia han querido darle un nuevo significado a la palabra y convertirlas en reivindicación y orgullo, además, con un punto dulce.

Así, este martes, a partir de las 11.30 horas, se celebrará en la plaza Mayor el Día de la Visibilidad Lésbica con un reparto de bollos, bajo el lema Arriba el rollo bollo. La actividad quiere reivindicar la presencia de las mujeres lesbianas en la sociedad y en Plasencia está promovida por la Concejalía de Diversidad de Isa Blanco.

Bollos para dar la vuelta al insulto

El mensaje del cartel de la convocatoria resume su objetivo: "Este martes 28 en Plasencia, el orgullo también se saborea". La cita se plantea como una celebración "juntas, en la calle y con bollos", con un lema que busca hacer suyo un término utilizado históricamente como burla o insulto contra las mujeres lesbianas.

No se trata solo de repartir un dulce. La campaña juega con la palabra "bollo" para quitarle carga ofensiva y convertirla en una herramienta de visibilidad. Fundación Triángulo explica en sus materiales del Día de la Visibilidad Lésbica que las mujeres lesbianas han aprendido a "dar la vuelta a los insultos" y cita términos como "bollera", "tortillera" o "marimacho" como palabras utilizadas para denigrar que el activismo ha resignificado desde el orgullo.

Respaldo de Plasencia a la celebración de visibilidad lésbica. / CEDIDA

Una reivindicación en la calle

La acción tiene un objetivo sencillo y político al mismo tiempo: que las mujeres lesbianas sean nombradas, vistas y reconocidas. En campañas anteriores, Fundación Triángulo ya defendió que la visibilidad y el avance en derechos son claves para mejorar sus vidas, y denunció que palabras como "bollera" o "tortillera" han formado parte de una discriminación estructural.

En 2022, la entidad puso en marcha en Extremadura la campaña El horno sí está para bollos, con reparto de bollos a instituciones, entidades sindicales, clubes deportivos y medios de comunicación.

El acto de este martes mantiene esa línea, pero la lleva al centro urbano de Plasencia. Dado que la plaza Mayor es el principal lugar de encuentro de la vida cotidiana de Plasencia, y además, en pleno martes de mercado tradicional, la actividad pretende sacar la reivindicación de los espacios cerrados y colocarla en un lugar compartido por vecinos, visitantes, comercios y administraciones.

Lucha por "las mismas condiciones"

La concejala de Diversidad, Isabel Blanco, ha afirmado en ediciones anteriores de la celebración que "desde el Ayuntamiento de Plasencia continuaremos luchando por los derechos de estas mujeres, seguiremos peleando porque tengan las mismas condiciones en todos los sentidos, en el laboral, en el personal, en el ocio y tiempo libre".

La psicóloga de Fundación Triángulo Patricia Naharro ha explicado también que la campaña busca recoger prejuicios e insultos para transformarlos en empoderamiento y en lucha por los derechos del colectivo LGTBI y de las mujeres, que sufren "esa doble discriminación".

Isa Blanco y una ciudad "libre de odio"

El compromiso municipal con la diversidad ha ido más allá. En la inauguración del Punto de Atención LGTBI de Plasencia, Blanco defendió el trabajo conjunto con Fundación Triángulo y afirmó que "el compromiso del Ayuntamiento de Plasencia no es solo institucional, sino también personal. Queremos una ciudad libre de odio, inclusiva y segura para todas las personas".

Blanco también subrayó entonces el valor del activismo local y del tejido asociativo: "Cada gesto, cada actividad, es un paso más hacia una ciudad donde nadie tenga que salir del armario con miedo ni soportar etiquetas o insultos". Esa idea está presente en la convocatoria de este martes, que convierte una palabra usada como etiqueta en una expresión de orgullo compartido.

La jefatura local, también libre de LGTBIfobia

La propia concejala ha hablado en primera persona en otras acciones municipales contra la LGTBIfobia. En 2021, durante la declaración de la Jefatura de la Policía Local como espacio libre de LGTBIfobia, recordó: "Yo soy una mujer lesbiana, casada con otra mujer. Ahora me dedico a la política pero llegar hasta aquí no ha sido fácil".

A nivel regional, el Día de la Visibilidad Lésbica también tiene varios años de recorrido. Extremadura Entiende ha destacado que la inclusión del 26 de abril en la agenda del Instituto de la Mujer de Extremadura fue propuesta en septiembre de 2017 por la propia entidad y aprobada por unanimidad por el Consejo Extremeño de Participación de las Mujeres.