Synergym, un nuevo gimnasio en Plasencia de 1.100 metros cuadrados con una inversión superior al millón de euros

La cadena Synergym ha puesto en marcha en Plasencia un nuevo gimnasio de grandes dimensiones, 1.100 metros cuadrados, una inversión superior al millón de euros y una plantilla de seis profesionales. La instalación, con entrada por las escaleras anexas al centro de salud Luis de Toro, ofrece entrenamiento de fuerza, cardio, spinning, clases dirigidas y servicios digitales de nutrición, entre otros servicios.

La superficie de Synergym se enmarca en el modelo de expansión que la cadena desarrolla en España. Según explica Sergio García Izquierdo, manager de Synergym Plasencia, todos los clubes de la compañía cuentan con más de 1.000 metros cuadrados y el de la capital del Jerte "no es una excepción".

Identidad de marca y estándares de calidad

La empresa enmarca esta apertura en una estrategia de crecimiento "100% orgánica", sin adquisiciones ni franquicias. Con este sistema, Synergym asegura que busca mantener una misma identidad de marca y unos estándares de calidad similares en todos sus centros, con independencia de la ciudad o la comunidad autónoma en la que se encuentren.

La puesta en marcha del gimnasio ha supuesto una inversión de más de un millón de euros para adaptar el local y dotarlo de las instalaciones y equipamiento necesarios.

Fotogalería | Las imágenes del nuevo gimnasio Synergym en Plasencia. /

Seis trabajadores y formación continua

El nuevo gimnasio de Plasencia cuenta con una plantilla de seis personas, integradas en lo que la empresa denomina su Marea Turquesa. Está dirigido por un club manager, responsable del equipo de trainers (entrenadores).

Según la compañía, todos los empleados cuentan con formación cualificada y reciben reciclaje profesional a través de Synergym Academy, un programa interno con el que la empresa afirma que sus profesionales actualizan conocimientos y aprenden nuevas tendencias del fitness.

A nivel nacional, Synergym señala que ya supera los 1.000 empleados.

Cinco zonas de entrenamiento

El gimnasio placentino se organiza en cinco áreas diferenciadas. La primera es Stamina, dedicada al entrenamiento cardiovascular. La segunda es Agility, la sala de actividades dirigidas. La tercera, Power, está orientada al trabajo de fuerza. A ellas se suman Speed, para spinning, y Cross, destinada al entrenamiento híbrido y funcional.

La compañía presenta este modelo como una combinación entre la especialización de los espacios tipo boutique y la versatilidad de un gimnasio convencional. Su objetivo, según García Izquierdo, es ofrecer diferentes formas de entrenamiento en un mismo espacio y adaptarse tanto a usuarios que buscan rutinas guiadas como a quienes prefieren entrenar por libre.

Synergym sostiene que su prioridad es "democratizar el acceso al fitness de calidad", con precios bajos pero sin renunciar a maquinaria de última generación. El gimnasio cuenta con equipos de Technogym y una amplia variedad de máquinas enfocadas a distintos grupos musculares, pensadas para usuarios con diferentes niveles de experiencia. La compañía completa esa oferta con más de 50 clases dirigidas semanales, entrenadores cualificados y acceso exclusivo para sus socios a la suscripción premium de MyRealFood, plataforma especializada en nutrición.

Personalizar la experiencia de los usuarios

Además, la oferta del gimnasio incluye máquinas, zonas especializadas, entrenamiento funcional, spinning, cardio, fuerza y clases colectivas. Synergym plantea su propuesta como un servicio de "bienestar integral 360", con equipamiento tecnológico, personal cualificado y una programación amplia de actividades.

Entre las clases, figuran actividades propias diseñadas por la cadena, como Boompa, Rumble, Flow, Core, Synercycling y Zumdance, junto a disciplinas habituales en los gimnasios y con alta demanda, como Pilates o GAP.

La empresa sostiene que la formación de sus trainers permite personalizar mejor la experiencia de los usuarios. Además, el servicio incorpora una colaboración con MyRealFood, plataforma de nutrición a la que los socios tienen acceso exclusivo mediante una suscripción premium.

Horarios amplios y cuota desde 27,99 euros

Synergym Plasencia abre de lunes a viernes de 06.00 a 23.00 horas. Los sábados, el horario es de 09.00 a 18.00 horas, mientras que domingos y festivos, permanece abierto de 09.00 a 14.00 horas.

El precio actual de la cuota es de 27,99 euros. La cadena trabaja con un modelo denominado Smart Price, con el que destaca que ofrece "precios competitivos sin exigir permanencia ni contrato".

La inscripción puede realizarse de forma 100% online y el usuario puede escoger entre diferentes modalidades. La cuota mensual permite acceder al club elegido todas las veces que se quiera, a cualquier hora, e incluye hasta una reserva diaria de actividad dirigida.

La modalidad multiclub permite entrenar en cualquier centro Synergym e incluye cuatro invitaciones mensuales, tres primeros meses de excedencia gratuitos y dos horas de parking gratis. Junto a esa opción, la cadena ofrece bonos diarios o semanales para quienes quieran utilizar el gimnasio durante periodos cortos, además de la cuota mensual sin permanencia.

Buena acogida desde la preapertura

García Izquierdo asegura que la acogida en Plasencia ha sido positiva desde el inicio de la campaña de preapertura. "Estamos muy contentos con la acogida que nos ha brindado Plasencia", ha señalado. Según el manager, desde esa fase previa el club ha ido sumando nuevos socios.

El responsable agradece la confianza de quienes han elegido Synergym para acompañarlos en su experiencia. La empresa atribuye también el funcionamiento desde el primer día a su modelo operativo. "Gracias a nuestra alta eficiencia operativa, nuestros clubes son rentables y están en pleno funcionamiento desde el propio día de la apertura", sostiene García Izquierdo.

Una marca "accesible, flexible y de alta calidad"

Synergym aspira a que los usuarios perciban el gimnasio como una marca "transparente, accesible, flexible y de alta calidad". La compañía defiende que su modelo Smart Price permite combinar precios bajos con innovación, servicio y una experiencia cuidada, cercana al concepto boutique.

El mensaje para quienes aún no se han apuntado se centra en el acompañamiento. "Sabemos que dar el paso no siempre es fácil, pero merece la pena", ha afirmado García Izquierdo. El responsable del club subraya que los trainers están para ayudar a cada persona desde el inicio y para facilitar que el entrenamiento encaje en su rutina diaria.

"Nuestro objetivo es que descubran que el fitness no solo mejora el físico, sino también el bienestar general. Empezar es lo más difícil, pero no tienen que hacerlo solos, sino respaldados por nuestros trainers", ha añadido.