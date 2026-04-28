De los Grammy latinos a Plasencia: Ariel Brínguez, estrella del jazz, actúa este martes en Noches de Santa María

El ciclo Noches de Santa María alcanza este martes su ecuador en Plasencia con el concierto del saxofonista cubano Ariel Brínguez, una de las voces más destacadas del jazz latino actual, que actuará a las 20.30 horas en el Auditorio Santa Ana.

De su mano, la música afrocaribeña llegará al auditorio Santa Ana de Plasencia. Brínguez es un saxofonista nacido en Santa Clara, Cuba, en 1982, y se le considera uno de los nombres destacados de su generación dentro del jazz latino.

Entre la tradición cubana y lo contemporáneo

El concierto forma parte del programa cultural Noches de Santa María, que organiza la Diputación de Cáceres en Plasencia y que este año reúne seis actuaciones entre el 7 de abril y el 15 de mayo. La cita comenzará a las 20.30 horas y se enmarca en una edición que combina canción de autor, swing, jazz, música afrocaribeña y flamenco.

Brínguez llega a Plasencia con una trayectoria construida "entre la tradición cubana y los lenguajes contemporáneos del jazz". Ha publicado cinco discos y ha desarrollado "un sonido cálido, lírico y expresivo, con un fraseo que le ha situado como uno de los exponentes actuales del saxofón cubano".

De Chucho Valdés a Omara Portuondo

Según ha destacado la Diputación, a lo largo de su carrera, el músico cubano ha colaborado con figuras como Chucho Valdés, Omara Portuondo, Paquito D'Rivera, Miguel Zenón, Marcus Miller o David Murray. Además, su participación como músico aparece vinculada a tres álbumes premiados con el Grammy: Tributo a Irakere, de Chucho Valdés; El tren de los momentos, de Alejandro Sanz; y Voyager, de Iván Melón Lewis.

Su proyección internacional se ha reforzado también en escenarios y festivales de España, Francia, Estados Unidos, Rumanía, Austria, Alemania, Portugal o Bulgaria. Además, ha sido nominado al Latin Grammy 2025 por Alma en Cuba, al mejor disco instrumental, junto a Iván Melón Lewis.

La actuación de este martes permite al público placentino acercarse a una propuesta en la que el jazz latino dialoga con la memoria musical cubana y con una puesta en escena que, según la organización, convierte cada concierto "en una experiencia intensa y emocional".

Presentación del ciclo Noches de Santa María en Plasencia. / Toni Gudiel

Los conciertos que faltan

Tras la actuación de Ariel Brínguez, el ciclo continuará el martes 5 de mayo, también a las 20.30 horas en el auditorio Santa Ana, con el cantautor portugués João Afonso. El artista presentará Todo Tempo, un trabajo que aborda asuntos como la libertad, el amor, la nostalgia y la inquietud, con letras propias y textos inspirados en poetas como António Gedeão y José Craveirinha.

La clausura llegará el viernes 15 de mayo, a las 21.30 horas, en la plaza de la Catedral de Plasencia, con la cantaora Argentina. Será el único concierto gratuito del programa, con entrada libre hasta completar aforo, y mantendrá el formato tradicional de cierre al aire libre en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Argentina está considerada una de las voces internacionales del flamenco actual. Su carrera ha pasado por escenarios como el Oslo World Music Festival, el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles o el Festival Flamenco de Lisboa, y cuenta con dos nominaciones a los Latin Grammy por los discos Un viaje por el cante y Sinergia.

Tres citas ya celebradas

El ciclo comenzó el 7 de abril en el Teatro Alkázar con Luis Pastor y la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres. El cantautor extremeño, natural de Berzocana, abrió la programación con un repertorio en el que convivieron canciones de siempre, poemas de José Saramago y nuevas creaciones de su disco "Extremadura Fado", arregladas para orquesta.

El 14 de abril, también en el Teatro Alkázar, fue el turno de Swing Ton Ni Song & Anam Camerata con "Concierto Swingfónico", una propuesta que unió el swing y el jazz tradicional con el sonido sinfónico. El espectáculo llevó al escenario grandes estándares del jazz vocal arropados por arreglos orquestales.

La tercera cita se celebró el 21 de abril en el Auditorio Santa Ana con Chloé Bird, que presentó "El surco de los días", su séptimo álbum de estudio. La cantautora y actriz cacereña ofreció un trabajo introspectivo sostenido por el piano, la voz y una escritura musical vinculada también a su labor como compositora para teatro y cine.

Cultura y solidaridad

Las entradas de los cinco primeros conciertos tienen un precio de 5 euros y la recaudación se destina a una asociación humanitaria sin ánimo de lucro de la provincia de Cáceres. La Diputación mantiene así el carácter solidario que ya aplicó en la pasada edición y que, según la institución, tuvo una buena acogida por parte del público.

La XXIV edición de Noches de Santa María se ha trasladado al Teatro Alkázar y al Auditorio Santa Ana debido a las obras que se desarrollan en el Complejo Santa María, mientras que la plaza de la Catedral volverá a acoger el concierto final.