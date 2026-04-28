La avenida Virgen del Puerto de Plasencia contará con una nueva rotonda financiada con fondos europeos.

La avenida Virgen del Puerto de Plasencia va a contar con una nueva glorieta en el acceso a la urbanización de Ciudad Jardín, que actualmente puede entrar por la zona pero, para salir, debe dirigirse primero a la glorieta del hospital y dar la vuelta. La salida más directa se hace por la calle Julio Durán, pero la asociación de vecinos había solicitado la rotonda para tener más opciones y ahora se hará realidad.

El año pasado, el alcalde, Fernando Pizarro, presentó a los vecinos un anteproyecto basado en una memoria y, este martes, el regidor municipal, junto con varios concejales, se ha reunido con miembros de la directiva vecinal para anunciarles que el ayuntamiento ya dispone del proyecto para construir la rotonda y también de financiación.

Proyecto y financiación

Según ha explicado Pizarro, el proyecto contempla una glorieta que permitirá mejorar la conexión tanto con la zona de Félix Rodríguez de la Fuente (urbanización Valcorchero) como con Ciudad Jardín, de manera que los vecinos dispongan de una alternativa a su salida actual. Así, tras recibir el visto bueno de la Policía Local por razones de seguridad vial y del Servicio Extremeño de Salud por su relación con el acceso directo al hospital, el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, encargó el proyecto definitivo.

Pizarro ha apuntado que la actuación cuenta con una financiación de 200.000 euros con cargo al programa europeo EDIL. El alcalde ha indicado que el presupuesto municipal se aprobará en las próximas semanas, previsiblemente antes de las ferias, y que esa aprobación permitirá generar la partida correspondiente para comenzar la contratación de las obras. Será de 11 millones de euros del plan, junto con la cofinanciación municipal.

Plano y simulación de dónde y cómo quedará la rotonda ante Ciudad Jardín de Plasencia. / Toni Gudiel

Un desahogo para el tráfico

Pizarro ha subrayado que la rotonda será la primera obra que el ayuntamiento prevé contratar con cargo a esa financiación europea. Su impacto no se limitará a Ciudad Jardín, ya que también favorecerá los desplazamientos hacia la urbanización de Valcorchero, el hospital y el recinto Valcorchero, con distintos pabellones de asociaciones, el 112 y el centro de menores. De hecho, la avenida Virgen del Puerto funciona como uno de los ejes de acceso a estos servicios.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín, Juan Benito, ha valorado el avance del proyecto y ha destacado que el barrio saldrá beneficiado por una actuación "muy pedida". Según ha señalado, en Ciudad Jardín hay 510 viviendas y muchas familias cuentan con dos vehículos, lo que genera un parque automovilístico elevado para una zona que ahora depende de una sola salida directa hacia la ciudad.

Benito ha destacado también que la nueva rotonda supondrá un "desahogo tremendo" para Ciudad Jardín y para Valcorchero. En su intervención, ha subrayado que los proyectos avanzan, aunque no siempre al ritmo que desean los vecinos, y ha mostrado su satisfacción porque el ayuntamiento haya dado pasos administrativos para desbloquear esta conexión.

Otros accesos pendientes

Por otro lado, el ayuntamiento mantiene abierta otra línea de trabajo para completar las entradas y salidas del barrio. Así, Pizarro ha explicado que el segundo acceso posible, previsto por la zona de la residencia de mayores, tiene todavía dificultades por la propiedad de los terrenos, que no son municipales.

De ahí que haya explicado que el expediente "está en manos del gabinete jurídico municipal". Si finalmente se desbloquea, el alcalde ha indicado que se podría encargar el proyecto e intentar financiarlo también a través del EDIL, dentro de las partidas relacionadas con movilidad. La actuación tendría un coste aproximado de 400.000 euros y permitiría mejorar la conexión con un servicio público como es la residencia de mayores.

Juan Benito también se ha referido a ese punto y ha explicado que buena parte del tráfico de empleados y familiares de la residencia pasa ahora por Ciudad Jardín. Por ello, aunque ha reconocido que la petición partió en buena medida del propio centro, considera que la solución también tendría efectos positivos para el barrio.

Una sede vecinal en estudio

Además de la nueva rotonda, el ayuntamiento y la asociación vecinal mantienen sobre la mesa el proyecto de una sede para Ciudad Jardín. En este sentido, Pizarro ha indicado que existe una memoria previa, encargada a un arquitecto de la ciudad, y que el ayuntamiento ha pedido actualizar los precios y convertir ese documento en proyecto.

La idea municipal es levantar un edificio en una parcela dotacional del ayuntamiento con dos alturas: una destinada a la asociación de vecinos y otra concebida como un "espacio diáfano para acoger algún servicio público o actividad de interés ciudadano". La financiación dependerá de que los números encajen dentro de las partidas de infraestructuras ciudadanas del EDIL, ha explicado Pizarro.

Miembros de la directiva de Ciudad Jardín de Plasencia, con el alcalde y concejales. / Toni Gudiel

Por su parte, Benito ha definido la sede como el "anhelo de cualquier asociación vecinal". A su juicio, disponer de un espacio cubierto permitiría desarrollar actividades durante todo el año y reforzar la vida comunitaria del barrio.

La presa del Jerte y la presión del agua

Durante la visita, también se ha abordado la incidencia que las obras de la presa del Jerte está teniendo sobre Ciudad Jardín. El alcalde ha explicado que los trabajos pueden provocar en algún momento una bajada de presión del caudal, aunque los técnicos han trasladado que no tiene por qué producirse necesariamente.

Pizarro ha defendido la información a los vecinos de las posibles consecuencias durante el periodo de obra y ha señalado que, una vez concluidas las actuaciones promovidas por la Confederación Hidrográfica del Tajo, la infraestructura hidráulica mejorará de forma notable el caudal en Ciudad Jardín.

Servicios y problemas del barrio

La reunión ha servido también para repasar cuestiones de mantenimiento cotidiano. El presidente vecinal ha trasladado problemas con varias luminarias, algunas afectadas por el tornado del pasado enero y, según ha indicado, los responsables municipales trabajan ya en un calendario para atender esas necesidades.

Benito también ha puesto en conocimiento del ayuntamiento quejas vecinales por perros sueltos y por las molestias derivadas de obras privadas en el barrio. La presencia de maquinaria pesada, camiones, cortes de calles, apertura de zanjas para suministros y restos de cemento en la vía pública son algunas de las situaciones que, según ha expuesto, están generando malestar entre los residentes.

Pese a esas incidencias, el representante vecinal ha defendido que Ciudad Jardín sigue siendo un barrio atractivo para vivir. El alcalde, por su parte, ha destacado el contacto permanente de la asociación con las concejalías de Obras, Servicios Municipales y otras áreas con competencias directas en la vida diaria del barrio.

Presupuesto municipal

Dado que se ha referido al próximo presupuesto municipal, pendiente de aprobar, más por cuestiones "técnicas" que políticas, según ha señalado Pizarro, este ha avanzado cuáles serán sus principales líneas. Una de las prioridades será precisamente incorporar los 11 millones de euros de fondos europeos, que requieren cofinanciación por parte del ayuntamiento.

El presupuesto incluirá además partidas para mantenimiento urbano y para reforzar la financiación de servicios públicos como jardines, limpieza, limpieza de colegios, agua, basura o autobús urbano, algunos de ellos en proceso de licitación o con los pliegos en redacción.

El alcalde ha señalado también que la renovación de contratos antiguos obligará a mayores aportaciones municipales por el incremento de costes, maquinaria y salarios y que el presupuesto deberá prepararse para asumir la catalogación de puestos de trabajo, que supondrá un aumento de unos 4 millones de euros en materia de recursos humanos.