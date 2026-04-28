Plasencia y Placentia, ciudad de California (EEUU), unidas por un nuevo parque infantil

Hace dos años, a finales de abril de 2024, el alcalde de Plasencia participó en una visita a EEUU, junto al concejal David Dóniga, dentro de un viaje a California organizado por el Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, en su papel de presidente de la Red de Juderías.

Dentro de esa experiencia turística y comercial, aprovecharon para acercarse a la ciudad de Placentia, en el condado de Orange, con el propósito de "establecer relaciones comerciales". Ahora, el ayuntamiento ha querido también dedicar un parque infantil a esta ciudad hermana norteamericana.

Una imagen del parque en Plasencia que llevará el nombre de Placentia, en EEUU. / Ayuntamiento de Plasencia

Regalo para los "amigos de Placentia"

Según ha anunciado Fernando Pizarro a través de sus redes sociales, la nueva zona infantil está situada en la avenida de Las Hurdes, una vía paralela a Federico García Lorca, en La Data.

El parque lo ha ejecutado la empresa placentina Bosque Urbano y ha supuesto una inversión municipal de 50.000 euros. El alcalde ha desvelado que "pronto lucirá el azulejo con su nombre", el de Placentia, "nuestra ciudad hermana del Condado de Orange, California, EEUU", de la que además ha destacado que "este año cumple 100 años desde su fundación".

Pizarro ha subrayado que la denominación de este parque es "nuestro regalo a nuestros amigos de Placentia".

El viaje con la Red de Juderías

El alcalde se hizo cargo de la presidencia de la Red de Juderías de España en enero de 2024 y, según explicó el ayuntamiento en abril, el viaje a California lo organizó la red nacional con Tourespaña (Instituto de Turismo de España), Adscrito al Ministerio de Industria y Turismo.

Sobre el desarrollo del viaje, el gobierno local apuntó que Pizarro había mantenido encuentros con cerca de 70 agentes turísticos de Estados Unidos, con el propósito de "reforzar los lazos comerciales de los destinos españoles con los operadores turísticos en el mercado norteamericano, para lo que se organizaron encuentros bilaterales entre los agentes turísticos y los 18 destinos seleccionados por Turespaña, entre los que se encontraba la Red de Juderías".

Una imagen de la visita del alcalde de Plasencia a EEUU como presidente de la Red de Juderías. / Ayuntamiento de Plasencia

Además, el propósito del organismo fue difundir los actos que se iban a celebrar en 2025 con motivo del trigésimo aniversario de la Red de Juderías y los diez años de la Ley de Nacionalidad (por la que se otorga la nacionalidad española a los descendientes de sefardíes)".

El gobierno local destacó también que las jornadas internacionales organizadas por Turespaña "se realizan cada seis meses y es habitual la presencia de representantes de la ciudad que ostenta la presidencia de la Red de Juderías, con la gerencia de la misma, por lo que los gastos que genera el viaje están enmarcados en el presupuesto de la red, no suponiendo ningún gasto para los ayuntamientos que asisten". Respondía así a la crítica que hizo el PSOE en sus redes sociales de que, con el viaje, el alcalde estaba "malgastando el dinero que pagamos en impuestos los placentinos".

Hermanamientos históricos de Plasencia

Además de este nexo de unión con la ciudad californiana de Placentia, el vínculo documentado más antiguo de Plasencia con otra ciudad se remonta al 4 de abril de 1274, cuando el concejo placentino y el de Talavera de la Reina suscribieron una carta de hermandad para "ayudarse mutuamente ante cualquier contingencia", según la descripción que se conserva en el archivo municipal. No obstante, en el Ayuntamiento de Talavera se conserva una carta anterior de hermanamiento, del 27 de noviembre de 1248 y el Ayuntamiento de Plasencia ratificó este hermanamiento en la misma fecha del año 2006.

A su vez, un año antes, en 2005, Plasencia formalizó su hermanamiento con Piacenza, ciudad italiana de Emilia-Romaña. La relación se apoya en que ambas comparten raíz histórica y toponímica, ya que Piacenza es conocida en español como Plasencia.

Imagen del hermanamiento de Plasencia con Cuenca. / Ayuntamiento de Cuenca

Cuenca, la última en hermanarse

Cinco años después, en 2010, Plasencia culminó su hermanamiento con Cuenca. El acto definitivo se celebró el 20 de septiembre de ese año en el ayuntamiento conquense, como continuación del que había tenido lugar en agosto en el consistorio placentino, según recoge la información oficial del Ayuntamiento de Cuenca. La unión se construyó sobre la memoria común de Alfonso VIII, fundador de Plasencia y figura clave también para Cuenca, y sobre unos lazos históricos y culturales que ambas ciudades reivindicaron en la firma del acuerdo.

En el acto participaron los alcaldes de ambas ciudades, Francisco Javier Pulido y Elia María Blanco, junto a representantes institucionales, entidades sociales, miembros del Centro Extremeño en Cuenca y familiares de Jesús Jorge Torres Arroyo, placentino afincado en Cuenca e impulsor de la iniciativa. Tras la lectura del acuerdo, los alcaldes firmaron el documento e intercambiaron las banderas de las dos ciudades.