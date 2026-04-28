Plasencia refuerza la seguridad para el festival de homenaje a Robe: amplio dispositivo y controles en los accesos a la ciudad

El Festival de Música Emergente Primeras Flores Amarillas de homenaje a Roberto Iniesta, que se celebrará en Plasencia el sábado 16 de mayo, contará con un dispositivo específico de seguridad. Este martes, se han reunido los cuerpos y fuerzas de seguridad en el Ayuntamiento de Plasencia para definirlo.

La junta local de seguridad ha estado copresidida por el alcalde, Fernando Pizarro y el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, y se ha celebrado en el salón Noble del consistorio.

Desde el viernes y con controles

Según ha informado la subdelegación del Gobierno, aunque el festival se celebrará el sábado 16, el operativo se pondrá en marcha el viernes por la tarde y se prolongará hasta el domingo por la mañana. Respecto al personal de la Policía Nacional que velará por la seguridad de los asistentes, serán unos "55 servicios, repartidos en tres turnos: mañana, tarde y noche".

Además, agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil realizarán controles de alcohol y drogas en los accesos y salidas de la ciudad y a esto se sumarán efectivos de la Policía Local, voluntarios de Protección Civil y también seguridad privada, bomberos y servicios sanitarios.

Junta local de seguridad para coordinar el dispositivo por el festival de homenaje a Robe en Plasencia. / Toni Gudiel

Respuesta rápida y petición de civismo

El subdelegado del Gobierno ha señalado que "el objetivo es que el evento se desarrolle con total normalidad y en un entorno seguro para todos. Para ello, se ha diseñado un dispositivo coordinado entre las distintas fuerzas de seguridad, que permitirá dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia".

No obstante, ha lanzado un mensaje a los asistentes: "Apelamos también a la responsabilidad y colaboración ciudadana para que el festival sea un éxito y se disfrute con respeto y civismo".

Fin de semana además de celebraciones y turistas

Por su parte, Fernando Pizarro ha apuntado que la previsión es que sea un fin de semana "con mucha actividad", tanto por el homenaje como por celebraciones familiares (comuniones) y turistas (es puente en Madrid) y por eso se ha decidido "coordinar los efectivos".

El alcalde ha señalado que, además de Policía Nacional, Local y Guardia Civil, Protección Civil se concentrará en la zona de Torre Lucía y el personal sanitario, entre este espacio y la plaza Mayor. Todo sin olvidar los controles y servicios "en el resto de la ciudad". Así, al igual que el subdelegado, Pizarro ha destacado que la intención es que "todo el mundo se sienta seguro y tranquilo y la ciudad cuente con toda la seguridad posible".

También la feria y la prevención de incendios

Por su parte, el ayuntamiento ha destacado tras la junta local de seguridad que no solamente se ha centrado en el festival de homenaje a Robe, sino que también ha servido para "coordinar y reforzar los dispositivos" de la próxima feria de junio, así como la "planificación de medidas de prevención y actuación frente a incendios, fundamentales en estas fechas".

El gobierno local ha subrayado que "la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad es esencial para garantizar que vecinos y visitantes disfruten de estos eventos con tranquilidad, seguridad y responsabilidad" y ha hecho hincapié en que el ayuntamiento sigue trabajando "para que Plasencia viva sus grandes citas con todas las garantías".

Accesos y grupos del festival de homenaje a Robe

Respecto al festival de música de mayo, la organización va desgranando poco a poco los detalles. Lo último que ha anunciado es que para acceder al recinto de los conciertos, la Torre Lucía, será necesario llevar una pulsera identificativa tanto para entrar como para salir del espacio, durante el tiempo que duren los conciertos de los cinco grupos seleccionados.

Cabe destacar que el acceso será gratuito, pero no tendrá acceso libre, sino que estará controlado para no exceder del aforo, de 2.000 personas. Así, para poder pasar al recinto de la Torre Lucía será necesario recoger previamente una pulsera y llevarla colocada en la muñeca durante toda la jornada.

Las pulseras se repartirán el mismo sábado 16 de mayo en la plaza Mayor de Plasencia, entre las 11.00 y las 20.00 horas. Según ha explicado la organización a través de sus redes sociales, con esa pulsera se podrá entrar y salir del recinto "todas las veces que quieras", siempre que permanezca puesta y visible.

La organización advierte, no obstante, de que la pulsera no supone una reserva de plaza dentro de la Torre Lucía. Si el recinto está completo, las personas que la lleven tendrán que esperar a que salgan otros asistentes para poder acceder.

Los grupos elegidos para el día del cumpleaños de Robe

La apertura de puertas está prevista a las 18.30 horas y los conciertos comenzarán a las 20.00 horas para finalizar en torno a las dos de la madrugada. El festival reunirá en ese escenario a Aljamia, Chula, Carameloraro, Illo Brown! y Oxygen, cinco bandas emergentes seleccionadas dentro de un proyecto que quiere recordar a Roberto Iniesta desde la música nueva y no desde un tributo convencional.

La cita tendrá lugar el 16 de mayo, el día en que Robe habría cumplido 64 años. La iniciativa la han presentado el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Plasencia, Alberto Belloso, y por el portavoz del equipo de gobierno, José Antonio Hernández, como una propuesta surgida del entorno familiar y profesional del músico placentino.

Doce horas de música en doce espacios de la ciudad

De esta forma y, como Robe hubiera querido, la música no estará solo el 16 de mayo en la Torre Lucía, sino que la organización ha querido convertir buena parte del casco histórico en un escenario de conciertos, por los que ha establecido doce espacios en los que podrán tocar grupos durante doce horas, desde las 12.00 hasta las 22.00 horas.

Zonas en las que actuarán los grupos en acústico en Plasencia, por el festival de Robe. / Primeras Flores Amarillas

En cuanto a las zonas musicales habilitadas, la mayoría estarán en el casco histórico y serán la plaza Mayor, la plaza Quemada, en la calle del Sol; la puerta del Sol, la plaza de la Catedral, con dos espacios, la zona del seminario y la del Obispado; la plaza de San Nicolás; la de San Martín, la plaza de Santa Ana, la del Doctor Sayáns, en la calle Trujillo y la plaza Maestro Bonifacio Cano.

Fuera del casco histórico, también se podrá tocar en el exterior del colegio Alfonso VIII, reservado para una batucada, y en el parque de La Rana. Los grupos que quieran actuar deberán enviar un mensaje directo a los organizadores a través de Instagram "para que podamos organizar las zonas de música en directo".

La previsión es que acudan a Plasencia un gran número de personas, tanto grupos musicales y todo el personal que les rodea, como seguidores de Robe, de ahí que se haya considerado necesario organizar un dispositivo de seguridad específico.