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74 años de la celebración

Así se retransmitió la Coronación de la Virgen del Puerto de Plasencia en 1952: en blanco y negro y en el NODO

El 27 de abril de 1952, cuatro años antes de las emisiones regulares de Televisión Española, el NODO retransmitió la ceremonia religiosa de Coronación de la Virgen del Puerto, con más de 50.000 asistentes y seis obispos

74 años de la Coronación de la Virgen del Puerto de Plasencia, que se retransmitió en el NODO.

74 años de la Coronación de la Virgen del Puerto de Plasencia, que se retransmitió en el NODO. / Toni Gudiel

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Este lunes, 27 de abril, se ha cumplido el 74 aniversario de la Coronación canónica de la Virgen del Puerto, patrona de Plasencia. Fue todo un acontecimiento en la ciudad y, además, se retransmitió a nivel nacional en el NODO (Noticias y Documentales) de la época y, por supuesto, en blanco y negro.

Aunque en ese año, Televisión Española ya hacía pruebas de retransmisión, no fue hasta cuatro años después, en 1952, cuando se estrenaron las retransmisiones regulares.

Ciudad hidalga de la alta Extremadura

El documento del NODO que difundió la Coronación de la patrona de Plasencia se puede ver todavía en diferentes redes sociales y da una idea de la importancia que tuvo el acto en su momento.

Lo recogió el número 488 B del NODO, en el año X y el título de la información fue Ceremonia religiosa. En el vídeo, el comunicador define a Plasencia como "la ciudad hidalga de la alta Extremadura", lo que da una idea de la relevancia de la capital del Jerte en aquellos momentos.

Más de 50.000 personas asistieron a la celebración

Además, respecto a la celebración en sí, el vídeo refleja que fue multitudinaria, ya que el comentarista afirma que acudieron más de 50.000 personas a la zona de los entonces parques de San Antón y el Generalísimo, que hoy se denominan Gabriel y Galán y Los Pinos.

Precisamente, con motivo de La Coronación, la antigua explanada o campo de instrucción militar situado frente al entonces Cuartel de La Constancia, también ocupado por los asistentes, se transformó después en parque, el de la Coronación, en homenaje a ese hito religioso. Por eso también, este parque alberga una reproducción de la Virgen del Puerto.

Público en la Coronación de la Virgen del Puerto de Plasencia, en 1952.

Público en la Coronación de la Virgen del Puerto de Plasencia, en 1952. / Manuel Díez

El nuncio del Papa y seis obispos

En cuanto a la importancia eclesiástica de la cita, fue el entonces nuncio del Papa Pío XII, Gaetano Cicognani, el encargado de presidir la celebración, a la que asistieron además seis obispos, el de la diócesis de Plasencia, Juan Pedro Zarranz y Pueyo, y los de Badajoz, Coria, Ciudad Rodrigo, Salamanca y Ávila.

Otro de los aspectos destacados de la ceremonia fueron las coronas de la Virgen del Puerto y el niño. En la retransmisión, el comentarista resalta que fueron "ofrendadas por todos los pueblos extremeños" y contenían "2.261 gramos de oro y 85 de platino y se hallan recamadas con infinidad de piedras preciosas".

Las coronas que fueron robadas

Fueron precisamente las coronas robadas en marzo de 2024 del museo de la catedral de Plasencia y todavía no han sido recuperadas ni los autores identificados, por lo que el caso se ha archivado en sede judicial de forma provisional.

Fue el propio nuncio del Papa el encargado de colocar las coronas a la Virgen y el niño y, además, una escuadrilla de aviones sobrevoló la zona ese día para arrojar flores sobre el altar con las imágenes. Posteriormente, se impartió la bendición papal y el vídeo culmina con "el tremolar de los pañuelos" de los asistentes para expresar "el júbilo de Plasencia y su ferviente devoción a la madre de Dios".

El cincuenta aniversario de la coronación, en 2002

Cincuenta años después de aquel acontecimiento, en 2002, Plasencia celebró sus bodas de oro. El archivo municipal conserva dentro de la colección Virgen del Puerto documentación fechada entre 1892 y 2002, con materiales directamente vinculados a la coronación y a su cincuentenario, entre ellos Plasencia acoge a su Patrona: 50 aniversario de la Coronación canónica, editado por el Ayuntamiento de Plasencia y Caja de Extremadura, y una publicación específica titulada 50 aniversario de la Coronación canónica de la Virgen del Puerto 1952-2002.

Además, se creó un himno oficial del cincuentenario, una partitura de cuatro páginas con música y letra de Ángel Sánchez de Matías y Julio Terrón Batista, editada por Caja de Extremadura.

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El próximo 2027, se cumplirá otra fecha significativa, la de los 75 años de esa coronación canónica, sin duda uno de los momentos más destacados de la historia religiosa de la ciudad.

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