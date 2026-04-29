Un banco deberá reintegrar 3.553 euros a tres clientes por una estafa de suplantación de identidad en Plasencia.

Te llaman supuestamente de tu banco; te dicen que algo va mal y que se están produciendo movimientos extraños en la cuenta bancaria y, para solucionarlo, es necesario facilitar cierta información al presunto empleado del banco, pero, finalmente, se trata de una estafa. Tanto un juzgado de Plasencia como la Audiencia Provincial de Cáceres han considerado que la entidad bancaria debe reintegrar a los clientes la cantidad estafada.

Así, la Sección Primera de la Audiencia cacereña ha confirmado una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 4 de Plasencia que obliga a una entidad bancaria a reintegrar 3.553 euros a tres clientes afectados por una estafa digital mediante suplantación de identidad.

El procedimiento tiene su origen en una demanda presentada por tres clientes, una mujer y dos familiares, que reclamaban la devolución de distintas operaciones no autorizadas realizadas a través de banca digital. El juzgado placentino estimó inicialmente la demanda y condenó a la entidad financiera. La entidad recurrió, pero la Audiencia ha ratificado ahora esa decisión y, además, su sentencia es firme.

Un SMS y varias llamadas

Según recoge la sentencia de la Audiencia, una de las afectadas recibió el 16 de agosto de 2023 un SMS en su teléfono móvil que aparecía vinculado al canal habitual de comunicación de la entidad. El mensaje advertía de un inicio de sesión desde un dispositivo desconocido e incluía un enlace para verificar la operación.

La clienta accedió al enlace. Aproximadamente media hora después recibió una llamada de un número que en teoría correspondía a uno de los utilizados por la entidad. La comunicación se oía mal y fue interrumpida. Después, la mujer recibió otra llamada desde un teléfono móvil. En ambas comunicaciones, el interlocutor se identificó como trabajador del departamento de atención al cliente.

La sentencia expone que ese supuesto empleado alertó a la afectada de movimientos extraños en sus cuentas, supuestamente vinculados a pagos desde un teléfono situado en Oporto, en Portugal. En ese contexto, la clienta siguió las instrucciones que recibía y facilitó distintos códigos remitidos a su terminal.

Como consecuencia de esos hechos se realizaron transferencias y pagos desde varias cuentas por un importe total de 3.553 euros, operaciones que los demandantes negaron haber autorizado. Tras lo ocurrido, la afectada presentó denuncia ante la Comisaría de la Policía Nacional de Plasencia y reclamó a la entidad la devolución del dinero.

Audiencia Provincial de Cáceres, que ha ratificado la sentencia de los juzgados de Plasencia por 'phising'. / EL PERIÓDICO

El banco alegó negligencia grave

La entidad financiera sostuvo durante el procedimiento que había existido negligencia grave por parte de la usuaria en la custodia de las claves de acceso a la banca digital. Según su recurso, la clienta facilitó datos de usuario, contraseña y numerosos códigos de verificación que permitieron completar las operaciones.

El banco argumentó que los SMS recibidos identificaban las operaciones que se estaban validando y que la afectada reconoció no haber leído los mensajes. También alegó que había remitido campañas informativas al correo electrónico de la clienta para advertir de que la entidad nunca solicita por teléfono datos personales, claves o códigos.

La Audiencia, sin embargo, rechaza ese planteamiento. La sentencia considera que no se ha demostrado una negligencia grave que exonere al banco de responsabilidad y subraya que la actuación fraudulenta generó una apariencia de veracidad mediante técnicas de suplantación de identidad.

La obligación de seguridad del banco

La resolución recuerda que el Real Decreto Ley 19/2018, de servicios de pago, establece un "sistema de responsabilidad cuasi objetiva para el proveedor del servicio" cuando el usuario niega haber autorizado una operación ya ejecutada.

En esos casos, corresponde al banco acreditar que la operación fue "autenticada, registrada con exactitud y contabilizada, y que no estuvo afectada por un fallo técnico u otra deficiencia". También debe probar, en su caso, que el cliente actuó fraudulentamente o con negligencia grave.

La Audiencia señala que, aunque las operaciones pudieron ser autenticadas y registradas correctamente, la entidad no acreditó que la conducta de la clienta alcanzara la entidad suficiente para ser considerada negligencia grave. Tampoco consta, según la sentencia, que el banco hubiera provisto mecanismos reforzados suficientes para detectar y evitar la utilización fraudulenta del medio de pago.

El tribunal afirma que, frente al riesgo de fraude, corresponde a la entidad adoptar los medios necesarios para garantizar la seguridad del sistema, especialmente en servicios de banca digital ofrecidos a sus clientes.

Una estafa de difícil detección

La sentencia enmarca los hechos en una modalidad de phishing, con suplantación de identidad de la entidad bancaria para obtener credenciales y códigos de autorización. La Audiencia alude también a técnicas como el "SMS Spoofing" o el "Caller ID Spoofing", utilizadas para crear apariencia de autenticidad en mensajes o llamadas.

Para el tribunal, la primera llamada desde un número asociado a la entidad aumentó la confianza de la clienta. La segunda llamada, aunque procedía de un teléfono móvil, fue realizada por la misma persona que se había identificado previamente como trabajador del banco.

La resolución considera que esa apariencia de veracidad, unida al desasosiego provocado por el aviso de movimientos fraudulentos en las cuentas, pudo llevar a una persona con formación media y uso ordinario de la banca digital a actuar como lo hizo la afectada.

La Audiencia añade que no puede valorarse la actuación de la usuaria desde el conocimiento posterior de que todo formaba parte de un fraude, sino desde la perspectiva de quien cree estar operando dentro de un entorno legítimo y seguro de su banco.

Costas para la entidad

Por todo, la Audiencia Provincial de Cáceres ha desestimado íntegramente el recurso de apelación del banco y confirmado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Plasencia.

De esta forma, la entidad deberá devolver los 3.553 euros reclamados, con los intereses legales correspondientes, y asumir las costas procesales de la apelación. La resolución concluye que no se ha probado una negligencia grave de la clienta y mantiene la responsabilidad del banco por las operaciones no autorizadas.