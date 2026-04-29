El centro de emergencia para personas sin hogar en Plasencia cierra temporalmente tras acoger a 30 personas en cinco meses

El centro de emergencia Casa Betania para las personas que duermen en la calle en Plasencia ha cerrado temporalmente sus puertas. Cuando se anunció su puesta en marcha, por parte de Cáritas, la previsión era que estuviera abierto durante los meses de frío, desde el 1 de noviembre y hasta el mes de febrero incluido, aunque finalmente ha permanecido abierto hasta el 31 de marzo.

Su eficacia y necesidad se ha puesto de manifiesto estos meses y también por parque del ayuntamiento. De hecho, el mes pasado, el concejal de Servicios Sociales, David Calvo, apuntaba a un aumento de personas que duermen en la calle, que llegaban a la veintena, y destacaba que "el centro de emergencia de Cáritas palía un poco esta situación".

Han pasado unas 30 personas en cinco meses

Tras estos cinco meses de funcionamiento, el Obispado ha hecho público en primer balance, que "no puede ser más que positivo". Según la trabajadora social y coordinadora del centro, Jéssica de Arriba, han pasado por el espacio, que cuenta con 6 camas, unas 30 personas y su evaluación es "muy positiva. Es un servicio muy demandado, pues no hay ningún servicio similar en el norte de Cáceres. El más cercano está en Cáceres y abre todo el año".

Según ha destacado el Obispado, el objetivo es precisamente, abrir todo el año. "Algunos días hemos tenido una demanda mayor de las plazas que tenemos. La verdad es que no esperábamos tener tanta. Esos días, han tenido que dormir en la calle o ir a algún hostal gracias al apoyo de algún sacerdote o ir a otros centros de emergencia", ha señalado De Arriba.

Una persona durmiendo en la calle en Plasencia, en marzo. / CEDIDA

Buena coordinación con el ayuntamiento y perfil de usuarios

La trabajadora social ha destacado además que la coordinación con los Servicios Sociales del ayuntamiento ha sido "fantástica y nos han derivado gente cuando se dirigía a ellos". Por otro lado, ha explicado que, "además del servicio en sí, hemos acogido a personas que estaban en los días previos a entrar en algún recurso específico, como una residencia de mayores, comunidades terapéuticas …"

Respecto al perfil de las personas acogidas, han sido "personas sin hogar que viven en la calle. Algunas han utilizado el recurso como puerta de entrada a procesos de reinserción y rehabilitación física y se les derivaba al centro de acogida. Otras porque necesitaban pasar alguna noche en Plasencia y otras han vuelto a la calle por decisión propia".

El comedor y las duchas sigue en marcha

En cuanto a la respuesta de los usuarios, De Arriba ha subrayado que "ha sido excelente. Al final, yo creo que nos convertimos en su familia y la relación se hace muy cercana. Ellos esperan que no se les juzgue y en nosotros encuentran ese acompañamiento, esa palabra de aliento, ese tiempo y ese espacio de silencio si no quieren hablar, pero también si necesitan ese abrazo, lo encuentran".

Por eso, la trabajadora social ha asegurado que el recurso volverá a abrir, aunque todavía no hay una fecha exacta de reapertura. Lo que sí continúa funcionando es el servicio de comedor social y las duchas, que se pusieron en marcha previamente al centro de emergencia.

Jéssica de Arriba muestra las duchas del inmueble del comedor y centro de emergencia en Plasencia. / Toni Gudiel

Idea del obispo y posibilidad de ampliación

Cabe señalar que el centro ha sido una iniciativa del obispo de la diócesis, Ernesto Brotóns, que primero instó a poner a disposición unas duchas, después de una conversación con una persona sin hogar que ponía de relieve la necesidad de ese servicio.

Se habilitaron en el mismo edificio del comedor social, situado en la calle Trujillo y, a continuación, se llevaron a cabo obras de adecuación, con la ayuda económica de la Junta de Extremadura, para habilitar el centro de emergencia.

Uno de los aspectos que han puesto de manifiesto estos cinco meses de funcionamiento es que el servicio hace falta y que el espacio se queda pequeño. De hecho, poco antes de su apertura en noviembre pasado, José Luis Espinosa, secretario general de Cáritas, indicó que no descartan más adelante, en función de la demanda, la ampliación del número de camas, e incluso el traslado a otro edificio del Obispado.

Además de Jéssica de Arriba, han trabajado en el centro otro técnico, Alfredo Sánchez Ramos, un monitor, un guardia para garantizar la seguridad de los usuarios, y unos doce voluntarios "sin los cuales no sería posible tener este recurso que ha llegado para quedarse", según ha destacado el Obispado.