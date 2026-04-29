Plasencia da luz verde a la propuesta de instalación de doce cámaras para el control de los accesos al centro.

El sistema de control de accesos al centro de Plasencia está más cerca de salir adelante tras la propuesta de adjudicación del lote de cámaras, una vez avalada la viabilidad de la oferta, en principio en baja temeraria, presentada por la empresa Forprotect Sistemas de Seguridad.

De esta forma, el Ayuntamiento de Plasencia ha dado un nuevo paso para recuperar el sistema de control de accesos y videovigilancia en el centro de la ciudad.

Vía libre a la empresa de las cámaras

La última mesa de contratación ha propuesto adjudicar el lote 2 del contrato, correspondiente a las cámaras, a la mercantil Forprotect Sistemas de Seguridad SL por un importe de 41.288,30 euros, IVA incluido, después de que los informes técnicos hayan considerado justificada la oferta que había sido inicialmente detectada en presunción de anormalidad.

La decisión se ha adoptado en la sesión celebrada este lunes 27 de abril, en una mesa presidida por el concejal de Hacienda, Urbanismo y Fondos Europeos, José Antonio Hernández y que ha contado con la asistencia de técnicos municipales y responsables de contratación. También han asistido como observadores el portavoz del PSOE, Alfredo Moreno, y el ingeniero técnico industrial municipal.

La propuesta supone un avance relevante en un expediente que venía condicionado por la situación del lote de videovigilancia. En una sesión anterior, tras la apertura de las ofertas, la mesa había determinado que la propuesta más ventajosa para los dos lotes era la presentada por Forprotect. Sin embargo, en el lote de cámaras se constató que la oferta se encontraba incursa en presunción de baja temeraria, de acuerdo con los criterios recogidos en el pliego.

Valla para bloquear el acceso a la plaza Mayor de Plasencia, a falta de pilona. / Toni Gudiel

La baja queda justificada

Ante esa circunstancia, la mesa requirió a la empresa que justificara y desglosara de forma razonada los precios, costes y parámetros que permitían ejecutar el contrato en las condiciones ofertadas. La mercantil presentó la documentación a través de la Plataforma de Contratación del Estado y el expediente fue remitido a los responsables municipales del contrato.

El ingeniero técnico industrial municipal emitió informe el 16 de abril y concluyó que, vista la oferta, la solución técnica y la justificación de la baja aportada por la empresa, informaba favorablemente en los aspectos de su competencia, centrados fundamentalmente en la alimentación eléctrica y la ejecución de la obra civil necesaria.

Un día después, el jefe del Departamento de Informática Municipal informó también de manera positiva y señaló que no ponía reparo a la justificación de baja presentada por Forprotect, además de informar favorablemente a la continuidad del expediente.

El tercer informe llegó el 20 de abril. Lo firmó el subinspector de la Policía Local de Plasencia, quien consideró justificada la baja ofertada por la empresa dentro de su ámbito competencial y emitió informe favorable a la documentación presentada.

Una adjudicación condicionada

Así, tras analizar esos informes y escuchar las explicaciones del ingeniero técnico industrial municipal, la mesa ha concluido que la oferta presentada por Forprotect para el lote de cámaras es viable para la ejecución del suministro. Por lo tanto, ha acordado por unanimidad requerir a la empresa la documentación necesaria antes de elevar la adjudicación al órgano de contratación.

El plazo otorgado es de siete días hábiles desde el envío de la comunicación. Si el procedimiento culmina, como es de esperar, la junta de gobierno local deberá adjudicar el lote 2 a Forprotect por 41.288,30 euros, IVA incluido. La empresa se ha comprometido además a ampliar en dos años el plazo de garantía previsto inicialmente, de modo que la garantía total de los suministros correspondientes a este lote pasaría de tres a cinco años.

El lote de pivotes también avanzó

Respecto al lote 1, relativo al sistema de control de accesos mediante pivotes o pilonas, al que según ha señalado el concejal de Interior, David Dóniga, se han presentado cuatro empresas, la mesa de contratación ya había formulado propuesta de adjudicación a favor de la misma empresa, Forprotect Sistemas de Seguridad SL, por un importe de 76.471,55 euros, IVA incluido. Ese lote había salido a licitación por 95.740,68 euros, por lo que la oferta rebajaba de forma significativa el presupuesto, pero no estaba incursa en temeridad. También en este caso la empresa ha asumido una ampliación de garantía de dos años sobre los tres previstos en el pliego.

Con los informes favorables sobre la propuesta por las cámaras, la licitación entra en una fase más avanzada. Queda pendiente completar los trámites administrativos, elevar la adjudicación a la junta de gobierno para que apruebe la adjudicación y formalizar el contrato. Una vez notificada la adjudicación, el adjudicatario deberá formalizarlo en los quince días hábiles siguientes.

Un proyecto financiado con fondos europeos

El contrato forma parte del suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de control de acceso y videovigilancia en el centro de Plasencia. Está financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del mecanismo Next Generation EU de la Unión Europea.

La recuperación de este sistema es una de las actuaciones pendientes en la ordenación del tráfico del casco histórico. El objetivo municipal es volver a disponer de herramientas automatizadas para controlar el acceso de vehículos al centro y mejorar la vigilancia en puntos estratégicos, después de años en los que ni las pilonas ni las cámaras han funcionado con normalidad.

El proyecto ya había tenido un intento fallido. En julio de 2025, el ayuntamiento ya lo sacó a licitación, pero acabó desierto, lo que obligó al consistorio a revisar el pliego. Ya en diciembre, el concejal anunció en pleno un nuevo intento y explicó que las áreas de Urbanismo, Interior y Fondos Europeos trabajaban en una reformulación del expediente para hacerlo viable. El nuevo procedimiento sí ha recibido ofertas y ahora encara la fase decisiva.

Siete años sin funcionar con normalidad

La situación viene de lejos. En 2014, el Ayuntamiento de Plasencia instaló por primera vez un sistema de bolardos hidráulicos en distintos accesos al centro, entre ellos Zapatería, Talavera, Rey y Sol. Sin embargo, en 2018 dejó de funcionar. En 2022, Dóniga atribuyó aquella avería a un "problema de software" y a un "engranaje obsoleto".

Desde entonces, el control de accesos no se ha podido realizar de manera automatizada. En distintos momentos, el ayuntamiento ha tenido que recurrir a la Policía Local, a vallas o a restricciones puntuales para limitar la entrada de vehículos en la plaza Mayor y en calles próximas, especialmente en jornadas de mayor afluencia.

Doce cámaras previstas en el centro

El sistema de videovigilancia contempla doce cámaras en distintos puntos del centro. Siete se sitúan en el acceso a la plaza de la Catedral por la calle Santa Clara, la Puerta del Sol, la entrada a la plaza Mayor por la calle del Rey, el acceso al rincón de San Esteban, las escaleras mecánicas, la calle del Sol y la avenida del Valle.

Las otras cinco cámaras están vinculadas a los mismos puntos donde se proyectaba recuperar las pilonas para controlar el acceso motorizado mediante lectura de matrícula. Los puntos previstos son las intersecciones de Zapatería con plaza de San Nicolás, Talavera con Morenas, calle del Rey con plaza Mayor y calle del Sol con Santa Ana. Como novedad, se añadía otra pilona en Trujillo con Blanca.