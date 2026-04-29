Plasencia desvela su cartel musical de feria, con Bertín Osborne, Un pingüino en mi ascensor y la vuelta de Paco Santos.

El Ayuntamiento de Plasencia ya tiene lista la programación musical para la feria de este año, que se extenderá del 10 al 14 de junio, aunque habrá un espectáculo con DJ previo a las fiestas, el sábado 6 de junio.

Los conciertos presentados este miércoles por el concejal de Festejos, David Dóniga, incluyen propuestas para todos los públicos, desde el veterano Bertín Osborne, con 45 años de carrera a sus espaldas, hasta Ladilla Rusa, La Competencia, Un pingüino en mi ascensor y Paco Santos, de nuevo con un espectáculo de música de distintas décadas. Todos se sumarán a la ya anunciada Leire Martínez.

Presentación de los conciertos de la feria de junio en Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Festival de DJs antes de los días grandes

La programación comenzará el sábado 6 de junio con un festival de DJ en la plaza Mayor. Actuarán Belén Jurado, Dani Serra y Blue Brothers, en una cita pensada para el público joven.

El concejal David Dóniga ha explicado en la presentación que el calendario se ha adaptado este año por la inclusión del concierto de Leire Martínez el viernes 12 en Torre Lucía. Por ese motivo, el festival de DJ se celebrará el sábado 6, antes del arranque oficial de la feria.

Pregón, fuegos artificiales y Bertín Osborne

Respecto a los días propio de la feria, arrancará como es habitual el miércoles, día 10 de junio, con el reparto de sombreros y abanicos a las puertas del ayuntamiento, los fuegos artificiales y el pregón. El ayuntamiento anunciará más adelante los horarios concretos y la persona encargada de pronunciarlo.

Bertín Osborne, en Garrovillas de Alconétar. / Facebook

Esa misma noche, aproximadamente a las 23.00 horas, tendrá lugar el primer concierto de la feria en sentido estricto. El protagonista será Bertín Osborne, que llegará a Plasencia con su gira de 45 aniversario. Según ha subrayado Dóniga, será la primera actuación del artista en la ciudad "en sus 45 años de trayectoria".

Ladilla Rusa, La Competencia y Leire Martínez

El jueves 11 de junio será el turno de Ladilla Rusa, grupo orientado especialmente al público joven, aunque planteado como una actuación para todos los públicos. Dóniga lo ha presentado como una propuesta animada y de actualidad dentro de la programación gratuita de conciertos en la plaza Mayor.

El viernes 12 habrá actividad tanto en la misma plaza como en Torre Lucía. En la plaza Mayor, aproximadamente a las 20.00 horas, actuará La Competencia, un grupo de versiones que interpreta temas de pop de los años 80 y 90. En su repertorio figuran canciones de La Frontera, Tam Tam Go, Celtas Cortos, Antonio Vega, Danza Invisible, Extremoduro y Héroes del Silencio, entre otros, según ha explicado Dóniga.

Después, llegará el concierto de Leire Martínez en Torre Lucía, a las 22.00 horas, según recoge su página web oficial. Con esta doble programación, la intención municipal es que la plaza Mayor mantenga actividad también durante la jornada del viernes, antes de que la cantante actúe en el espacio situado junto a la plaza de Santa Ana.

Gira en solitario tras La Oreja de Van Gogh

Martínez actuará en Plasencia dentro de la gira que inicia con su primer disco en solitario. El concierto, contratado por el ayuntamiento a través de la empresa Ágora Espectáculos, será el único de pago de la feria. Las entradas están a la venta en zonaentradas.com, con un precio de 20 euros para las mil primeras y de 25 euros una vez agotadas, más 2 euros de gastos de gestión en ambos casos.

La artista alcanzó proyección televisiva en 2007 en Factor X y, un año después, fue elegida como vocalista de La Oreja de Van Gogh en sustitución de Amaia Montero, etapa en la que permaneció durante 15 años. Tras su salida del grupo y su paso como jurado por la última edición de Operación Triunfo, recala ahora en Plasencia con un repertorio en el que, según se ha avanzado, tendrán peso las canciones de su etapa en la banda y también temas de su nuevo disco, como Mi nombre.

Paco Santos vuelve el sábado de feria

El sábado 13 de junio habrá dos actuaciones en la Plaza Mayor. Primero subirá al escenario el mítico grupo Un pingüino en mi ascensor, grupo vinculado a la música de los años 80 y, después, llegará la actuación de Paco Santos, que vuelve a la feria de Plasencia tras no participar el año pasado.

Paco Santos ha estado presente en la presentación y ha explicado que su espectáculo, titulado La gran noche de Paco Santos y amigos, seguirá la línea de los de 2023 y 2024, pensados para reunir a distintas generaciones. La principal novedad será la ampliación del repertorio, que no se centrará solo en los años 80 y 90, sino que incorporará también música de los años 2000 y canciones actuales.

"Esto no es ni un show, ni un espectáculo, sino una fiesta donde la gente está invitada a divertirse, a cantar, a recordar", ha subrayado Santos. Además, ha anunciado que habrá nuevos repertorios y artistas invitados y ha invitado a asistir, el sábado de feria, a las 23.00 horas, a la plaza Mayor.

Charangas, batucada y animación en barrios

La programación musical de feria se completará con actuaciones de la batucada Santuka la Perla, que saldrá a la calle el miércoles y el viernes para animar el ambiente festivo.

También volverán las charangas tradicionales durante los cuatro días de feria, de miércoles a sábado, en horario de 13.00 a 17.00 horas para animar el desarrollo de las cañas.

Dóniga ha señalado que actuarán en la plaza Mayor, en los alrededores y también en los barrios de la ciudad, porque el ayuntamiento también ha recibido peticiones para llevar este tipo de animación fuera del centro.