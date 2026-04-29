Una valla refuerza la restricción del acceso de vehículos a la calle Ancha de Plasencia a través de la calle Coria.

Una valla amarilla con un cartel de advertencia de circulación prohibida, excepto residentes. Es lo que ha instalado la Policía Local de Plasencia en el acceso a la calle Ancha a través de la calle Coria, en pleno casco histórico.

En este mismo punto, hay también una señal de prohibición de girar a la derecha, excepto residentes, que se ha completado con la valla, con la que el ayuntamiento quiere reforzar el mensaje a los conductores de que no se puede acceder a la calle Ancha desde Coria para llegar al cañón de La Salud.

El gobierno local ha afirmado que la prohibición de paso de vehículos, salvo a los vecinos de esta calle del centro, ya estaba en vigor, pero se ha decidido instalar las vallas de manera temporal, dado que son muchos los conductores que toman la calle Ancha como atajo para llegar al puente Trujillo, Eulogio González o la avenida Calvo Sotelo.

Una calle con restricciones previas

Cabe señalar además que segundo acceso a la misma calle, a través de la calle Trujillo, es de dirección prohibida, con lo que solo los residentes pueden entrar y salir de la vía.

La calle Ancha ya ha sido objeto de medidas de ordenación del tráfico y del estacionamiento en los últimos años. En octubre de 2022, la junta de gobierno del Ayuntamiento de Plasencia acordó prohibir el aparcamiento en esta vía.

Valla y señal de prohibida la circulación, excepto a residentes, por la calle Ancha de Plasencia. / CEDIDA

Aquella decisión se basó en informes de la Policía Local y de la UTE de limpieza, que advertían de las dificultades que encontraban en ocasiones los camiones del servicio de limpieza para pasar entre los vehículos estacionados. También se apuntaba a los problemas que podían tener los servicios sanitarios para acceder por la calle.

Los informes técnicos señalaban entonces que la eliminación de los aparcamientos "no ocasionaría un grave perjuicio a los vecinos" por la reciente apertura del aparcamiento de la calle Eulogio González, situado a escasos metros. También advertían de que la calle Ancha había sido reformada poco antes con un nuevo enlosado acorde con la imagen de la zona intramuros, por lo que la pintura de señalización horizontal podía ocasionar un impacto en la vía.

Quejas por la falta de aparcamiento

Esta medida y otras de reordenación de aparcamientos provocaron entonces las quejas de la asociación vecinal Intramuros por la "continua reducción de plazas de aparcamiento en el casco histórico".

El colectivo vinculó ese malestar a varias decisiones acumuladas: la conversión en rotatorio del aparcamiento del puente Trujillo en horario comercial, la retirada de plazas en la calle Eulogio González y la pérdida de estacionamientos por distintas obras y reordenaciones urbanas, por ejemplo en la calle Ancha.

Acceso a la calle Ancha desde la calle Trujillo de Plasencia, de dirección prohibida. / Toni Gudiel

Según la asociación, en 2016 las obras de la calle Sor Valentina Mirón eliminaron 60 aparcamientos y en su lugar se construyó el parking de la calle Velázquez. A esas pérdidas se sumaron después las derivadas de las obras en la puerta del Sol, la supresión de plazas en la calle Ancha en 2022 y las de la calle Escuelas.

Acceso restringido también a la plaza de la Catedral

El ayuntamiento ha señalado que el cierre a la circulación de vehículos en la calle Ancha es una medida similar a la de la prohibición de circular por la plaza de la Catedral.

En este caso, también hay señales verticales de prohibición del paso de vehículos, tanto en el acceso desde la plaza Mayor y el rincón de San Esteban, como en el cruce de la calle Trujillo con la calle Blanca.

Sin embargo, es habitual que conductores se salten estas prohibiciones para atravesar la plaza de la Catedral, lo que ha provocado daños y roturas en el pavimento, que la brigada de obras ha tenido que arreglar.

Precisamente, en este espacio, la Policía Local ha advertido de que reforzará la vigilancia y, en caso de que se repitan las infracciones, sancionará a los conductores.