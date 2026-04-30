Doce empleos en el Ayuntamiento de Plasencia: auxiliar de biblioteca, limpieza y trabajador social, entre las plazas aprobadas

Más empleo en el Ayuntamiento de Plasencia y no de carácter temporal. La junta de gobierno local ha aprobado las bases de ocho convocatorias incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2025, con un total de 12 plazas que se cubrirán mediante oposición libre como personal funcionario o laboral fijo. Corresponden a puestos vacantes en la plantilla municipal y en la Relación de Puestos de Trabajo.

Las bases afectan a perfiles muy distintos dentro de la estructura municipal. La convocatoria incluye una plaza de auxiliar de biblioteca, una de operario especialista en cerrajería, una de especialista en pintura, una de monitor de escuela de cocina, dos de limpiador, una de operario especialista de cementerio, tres de especialista en albañilería y dos de trabajador social.

La aprobación supone el primer paso formal para que estos procesos selectivos puedan salir a publicación. Una vez aprobadas las bases íntegras, el ayuntamiento ha ordenado su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y en los diarios oficiales que correspondan.

El concejal de Personal del Ayuntamiento de Plasencia, Álvaro Astasio. / Toni Gudiel

El grueso, servicios municipales

El grueso de las plazas aprobadas corresponde a oficios y servicios municipales. En este bloque figuran una plaza de operario especialista en cerrajería, una de especialista en pintura, una de operario especialista de cementerio y tres de especialista en albañilería.

La plaza de operario especialista en cerrajería saldrá como personal laboral fijo y corresponde a la Agrupación Profesional AP. También se ha aprobado la plaza de especialista en pintura, en régimen laboral fijo, dentro del grupo C, subgrupo C2.

En el área de mantenimiento y servicios, la convocatoria con más plazas es la de especialista en albañilería, con tres puestos laborales fijos del grupo C, subgrupo C2. A ellas se suma una plaza de operario especialista de cementerio, también como laboral fijo, adscrita a la Agrupación Profesional AP.

Todas estas convocatorias han seguido el mismo recorrido administrativo: incoación del expediente, negociación en la mesa general de negociación, informe favorable de Personal, fiscalización de conformidad por Intervención y aprobación final por la junta de gobierno.

Limpieza, cocina y servicios sociales

El paquete de bases aprobado incluye también una plaza de auxiliar de biblioteca, en régimen de funcionario de carrera. La plaza corresponde al grupo C, subgrupo C2, y forma parte de la Oferta de Empleo Público de 2025.

A su vez, han salido dos plazas de limpiador o limpiadora, en régimen laboral fijo y dentro de la Agrupación Profesional AP. En este caso, el expediente se inició por alcaldía el pasado 25 de marzo.

Otra de las convocatorias corresponde a una plaza de monitor de escuela de cocina, como personal laboral fijo, grupo C, subgrupo C2. El expediente se inició el 19 de febrero.

La junta de gobierno ha aprobado además las bases para cubrir dos plazas de trabajador social, también por oposición libre y como personal laboral fijo. Estas plazas corresponden al grupo A, subgrupo A2, y refuerzan la atención social municipal.

Los procesos no acabarán este año

Respecto al calendario, los informes del Negociado de Personal señalan que, aunque las bases han quedado aprobadas, el ayuntamiento considera que los procesos selectivos no estarán terminados este 2026.

La razón está en la duración ordinaria de este tipo de procedimientos. Según los informes municipales, una vez aprobadas las bases, debe tramitarse la publicación y hay que tener en cuenta el plazo de presentación de instancias, las posibles alegaciones a las listas de admitidos, la constitución de los tribunales, la realización de las pruebas, las reclamaciones y eventuales recursos, además de la fiscalización de las contrataciones o nombramientos.

Así, el informe toma como referencia un plazo máximo de 12 meses desde la publicación de las bases. Por ello, aunque las plazas están incluidas en el presupuesto prorrogado de 2025 y se incorporarán al ejercicio de 2026, la previsión municipal es que la culminación efectiva de los procesos llegará en 2027.

Publicación oficial y siguientes pasos

La aprobación de las bases no abre todavía el plazo de solicitudes. Ese trámite comenzará cuando las convocatorias se publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y en los diarios oficiales que correspondan, conforme a lo acordado por la junta de gobierno.

A partir de esa publicación, los aspirantes deberán estar pendientes de los plazos concretos, los requisitos exigidos, el temario y las pruebas fijadas en cada convocatoria.

La aprobación de estas bases marca, por tanto, un avance para cubrir las vacantes del Ayuntamiento de Plasencia mediante procesos abiertos de oposición libre.