Jupol alerta del grave estado de la comisaría de Plasencia tras un nuevo accidente "por deficiencias estructurales"

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha vuelto a alertar del "grave estado" del edificio que alberga la comisaría de la Policía Nacional en Plasencia, tras registrarse un nuevo accidente que, según ha subrayado, ha sido provocado por "deficiencias estructurales".

La organización sindical ha advertido de que "la situación ha dejado de ser puntual para convertirse en un problema de seguridad evidente, que afecta tanto a los ciudadanos como a los propios agentes".

Tropiezo con un escalón en la entrada

Según ha señalado el sindicato, el último incidente ha tenido como víctima a una mujer que había acudido a la comisaría para renovar su DNI y ha sufrido "una aparatosa caída al tropezar con un escalón de más de 10 centímetros", que se encontraba en el acceso al edificio.

El impacto le ha provocado "lesiones en el rostro", por lo que ha tenido que recibir atención sanitaria en la misma comisaría para después ser trasladada en ambulancia, según la información de Jupol.

La segunda persona herida

El colectivo policial ha denunciado públicamente que no se ha tratado de un hecho aislado, sino que "es ya la segunda persona que resulta herida en poco tiempo por el mismo motivo". Según Jupol, esto "confirma el deterioro progresivo y peligroso de las instalaciones.

Así, para el sindicato, es "inadmisible que una dependencia pública esencial presente este nivel de abandono. Estamos hablando de un edificio al que acuden a diario ciudadanos para realizar trámites básicos y denunciar delitos y donde trabajan policías en primera línea. No puede convertirse en un espacio de riesgo", han denunciado.

Exterior de la comisaría de la Policía Nacional en Plasencia. / Toni Gudiel

Problemas de climatización

A esto se ha sumado otra circunstancia ya denunciada previamente por Jupol, las condiciones térmicas en el interior de la comisaría. Afirman que, "en pleno mes de abril, se han alcanzado temperaturas de hasta 35 grados, provocando un malestar generalizado entre usuarios y agentes".

Según el sindicato, "las quejas son constantes y evidencian la falta de sistemas de climatización adecuados en una instalación que debería garantizar condiciones mínimas de habitabilidad".

Reclaman soluciones urgentes

Ante esto, Jupol exige "una actuación inmediata de la administración" y reclama "la reparación urgente de los daños estructurales en el acceso a la comisaría, así como medidas efectivas que garanticen la seguridad de los ciudadanos".

Por otro lado, reclama que, "de una vez por todas, se proceda a la instalación o puesta en funcionamiento de sistemas de climatización adecuados y que permitan cumplir la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales en relación a la temperatura en el interior de edificios públicos".

El sindicato ha hecho hincapié en que ya ha denunciado en múltiples ocasiones el estado del edificio y lamenta que la falta de respuesta "esté teniendo consecuencias directas. La inacción ya no es una opción. Si no se interviene de forma urgente, seguirán produciéndose accidentes que son completamente evitables".

Las denuncias anteriores de Jupol

Se da la circunstancia de que, a finales del año pasado Jupol ya denunció que llevaba "sin calefacción todo el otoño" y que, además, la máquina de aire acondicionado había fallado meses antes y no habían podido conectarla en todo el verano de 2025.

La Jefatura Superior de la Policía Nacional en Extremadura dijo entonces que la máquina de climatización "falló a finales de septiembre" y quien debía hacerse cargo de solucionar el problema era la empresa de mantenimiento, la misma que tenían el resto de comisarías de Extremadura.

"Este servicio es quien tiene que hacerse cargo y está tratando de dar solución", tanto de cara a la plantilla, para que pueda desarrollar su trabajo "lo mejor posible", como a los ciudadanos que acuden a la instalación, explicó la jefatura.

Los fallos y obras previstas para este verano

Entonces, Jupol advirtió también de los fallos estructurales de la comisaría. Entre ellos, señaló que "se está combando por arriba y los cimientos se están levantando, lo que hace que los cristales se estén resquebrajando".

Además, afirmó que se producen filtraciones de agua y, en verano, el sol y el calor sobrecalientan el edificio, de forma que, por ejemplo, "la oficina de denuncias puede llegar a los 47 o 48 grados".

De todos estos problemas ha dado cuenta por escrito el sindicato desde hace ya varios años. De hecho, señala que, en el 2023, acudió un especialista en riesgos laborales, que hizo un informe detallado y amplio de las deficiencias que tiene la comisaría.

Traslado de servicios por las obras

A finales del año pasado, tanto Jupol como la Jefatura Superior destacaron que ya estaba licitada y aprobada una obra para terminar con los "daños estructurales" de un edificio que comenzó a construirse en diciembre del 2007 y al que la Policía Nacional se trasladó en el verano del 2010, hace ya 16 años.

Según Jupol, los trabajos están valorados en más de un millón de euros y está previsto iniciarlos el próximo verano. Contemplan el refuerzo de la estructura de la comisaría; la sustitución de vidrio -al estar rodeado de este material buena parte del exterior del edificio- por ladrillo y también la instalación de un sistema en la cubierta que impida que se sobrecaliente.

Esto supondrá, eso sí, el traslado de servicios, como la oficina de denuncias y del DNI y pasaporte, al exterior del edificio, en estructuras portátiles que Jupol teme que puedan suponer un problema por las altas temperaturas que soporta la ciudad en verano.