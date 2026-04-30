Plasencia corta un tramo del carril bici del Arroyo Niebla por un derrumbe provocado por las "abundantes lluvias"

El Ayuntamiento de Plasencia ha cortado un tramo del carril bici del Arroyo Niebla debido a que se ha producido un "pequeño derrumbe". El motivo, según ha indicado el gobierno local, han sido "las abundantes lluvias registradas en los últimos meses y las escorrentías subterráneas asociadas".

La zona afectada y ya cortada está situada en las traseras de las calles de las naves industriales ubicadas en la Avenida de España, en el entorno de la antigua Renault.

Inestabilidad en el subsuelo

El ayuntamiento ha indicado que los informes técnicos preliminares indican que "estas escorrentías han provocado el arrastre de rellenos antiguos del terreno, lo que ha generado inestabilidad en el subsuelo". Por este motivo, ha advertido de que esta situación "podría afectar al trazado del camino del arroyo Niebla, especialmente en el tramo donde discurre el carril bici".

De momento y, "por motivos de seguridad", se ha procedido al corte preventivo del tramo afectado del carril, con el objetivo de "evitar riesgos para la ciudadanía mientras se evalúa el alcance del incidente y se adoptan las medidas correctoras necesarias".

Riesgo de nuevos hundimientos

No obstante, el ayuntamiento ha pedido a vecinos y usuarios de la zona que "extremen la precaución y respeten la señalización instalada", ya que "existe riesgo de nuevos hundimientos puntuales mientras persistan las condiciones actuales del terreno".

Mientras tanto, los servicios técnicos municipales "continúan trabajando en la zona para garantizar la estabilidad del terreno y restablecer la normalidad lo antes posible".

Para cualquier información adicional, el ayuntamiento ha recomendado consultar sus canales oficiales.

Riada por culpa de un arroyo

Precisamente, en el mes de febrero, las lluvias caídas de madrugada en Plasencia tuvieron consecuencias en uno de los puntos negros de la ciudad, la avenida de España y Martín Palomino, donde se produjo una pequeña riada.

Por un lado, la colonia Virgen de Guadalupe, en la avenida de España, y el entorno de la Renault y la rotonda de las cigüeñas se vieron afectadas por la cantidad de precipitaciones. Se da la circunstancia de que por la zona pasa un arroyo, La Pardalilla, que cruza la zona hasta el Arroyo Niebla.

Cedido

El presidente vecinal de Virgen de Guadalupe, Emilio Montes, reclamó entonces: "A ver si solucionamos el problema que tenemos con el arroyo. Ya llevamos unas pocas de veces con el mismo tema, riadas que la gente no puede salir ni de casa", lamentó.

Solicitud de limpieza a Adif

El ayuntamiento denunció entonces que la acumulación de basura y falta de drenaje en el entorno de las vías del tren provocó ese nuevo desbordamiento del arroyo, por eso, hizo público que había solicitado formalmente al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Transportes (Adif) "la limpieza y el mantenimiento urgente de las inmediaciones de la estación de tren y de las vías ferroviarias".

Precisamente, fue en el mes de febrero cuando los paseos del río volvieron a inundarse debido a las numerosas precipitaciones que, a su vez, obligaron a desembalsar agua de la presa del Jerte.

Ambas circunstancias provocaron también que un pequeño arroyo que atraviesa el camping de La Chopera se desbordara, con lo que fue necesario evacuarlo.