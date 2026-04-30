Plasencia debate el futuro del tren con una mesa redonda y una exposición sobre la movilización sindical.

Plasencia volverá a situar el tren en el centro del debate público con una mesa redonda sobre el presente y el futuro de esta infraestructura clave para Extremadura y una exposición sobre la movilización sindical por el ferrocarril.

La sala Verdugo de Plasencia será el espacio que acogerá ambas iniciativas. Por un lado, del lunes 4 de mayo al viernes 8, tendrá lugar la exposición Vías de dignidad. La lucha sindical por el ferrocarril, una muestra organizada por la Fundación Cultura y Estudios de CCOO y CCOO de Extremadura, que tendrá entrada gratuita.

Imágenes y mesa redonda con Encarna Chacón

La propuesta recupera imágenes y materiales vinculados a años de movilizaciones por un tren digno en la región, una reivindicación que ha atravesado la vida social, política y económica extremeña durante décadas. El cartel sitúa el foco en la defensa del servicio público ferroviario, las protestas contra el deterioro de las conexiones y las campañas impulsadas desde el ámbito sindical para reclamar mejores infraestructuras.

La programación se completa el martes 5 de mayo, a las 19.00 horas, con la mesa redonda El Ferrocarril en Extremadura. Presente y Futuro, también en la Sala Verdugo. El acto lo presentará Encarna Chacón, presidenta de la Fundación Cultura y Estudios de CCOO, y estará moderado por Miguel Coque, secretario de la misma fundación.

Cartel de la exposición en Plasencia sobre la lucha sindical por el ferrocarril. / CEDIDA

Empresarios, política y sindicato

En el debate intervendrán Francisco Sánchez, secretario general de la Federación Empresarial Placentina; César Ramos, diputado nacional y portavoz del PSOE de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Miguel Fuentes, secretario de Movilidad, Cultura y Estudios de CCOO Extremadura y director de la Fundación Cultura y Estudios.

El título elegido, Presente y Futuro, resume el punto en el que se encuentra el debate ferroviario extremeño: avances parciales en la infraestructura, obras aún en marcha y una demanda social que sigue midiendo el tren no solo por las inversiones anunciadas, sino por la fiabilidad, los tiempos de viaje, las frecuencias, la utilidad real del servicio y el cumplimiento de los compromisos y plazos.

Cartel de la mesa redonda en Plasencia sobre el presente y futuro del ferrocarril. / CEDIDA

La memoria de una reivindicación

Por su parte, la exposición pretende construir un relato visual de esa reivindicación. En el cartel de la muestra aparecen concentraciones ante estaciones, manifestaciones bajo la lluvia, pancartas por un ferrocarril "decente" y referencias a movilizaciones contra el desmantelamiento ferroviario. La imagen central remite a una jornada de acción europea de 1997, con una manifestación en tren entre Badajoz, Mérida y Plasencia.

Ese recorrido histórico permite observar cómo la reclamación ferroviaria ha sido la misma durante años: que Extremadura disponga de conexiones acordes con sus necesidades. El abandono y aislamiento convive hoy con un escenario en el que la región ya cuenta con tramos modernizados, pero sigue pendiente de completar el eje hacia Madrid y, sobre todo, de recuperar el tren Ruta de la Plata con una oferta útil para viajeros y mercancías.

La muestra dejará patente que el tren ha sido durante décadas motivo de protesta, de acuerdos institucionales, de campañas ciudadanas y de demandas empresariales. También ha sido un símbolo de desigualdad territorial en una región que ha visto cómo otras comunidades avanzaban antes en alta velocidad, electrificación y servicios de media distancia.

Las demandas de los colectivos

A las demandas institucionales y sindicales se suman las propuestas de colectivos ciudadanos y ferroviarios que han puesto el acento en los servicios, no solo en las obras. La Alianza Ibérica por el Ferrocarril ha defendido para Extremadura un plan de servicios regionales con mejoras a corto plazo y un desarrollo posterior a 2028, con el objetivo de recuperar la confianza en el tren como transporte regular para desplazamientos laborales, lectivos, sanitarios, comerciales y de ocio. En su propuesta específica para la región, la entidad plantea reforzar relaciones como Badajoz-Mérida-Puertollano y normalizar el uso cotidiano del ferrocarril.

La misma organización, formada por entidades sociales, sindicales y ambientalistas de España y Portugal, ha planteado también nuevos servicios en el eje Barcelona-Madrid-Extremadura-Lisboa. La propuesta incluye seis nuevos servicios por Extremadura, entre ellos conexiones diarias entre Madrid y Lisboa y un tren nocturno entre Barcelona y la capital portuguesa. La Alianza Ibérica por el Ferrocarril sostiene que no es necesario esperar a que esté terminada toda la alta velocidad para mejorar las conexiones si existe decisión política y se aprovecha la infraestructura disponible.

En el norte de la provincia de Cáceres, la Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura ha convertido el tren en una de sus principales reivindicaciones territoriales. El movimiento reclama que el AVE Madrid-Toledo-Plasencia-Badajoz esté operativo en 2030 y considera ese plazo "irrenunciable" para garantizar la conectividad de la región y saldar lo que define como una "deuda ferroviaria histórica con Extremadura".

El MSU-Norte también ha pedido la extensión de los trenes de Cercanías de Madrid hasta Navalmoral de la Mata, Plasencia y Cáceres, además de defender que Toledo y Plasencia cuenten con dos estaciones de ferrocarril y que el AVE Madrid-Badajoz funcione en 2030. La plataforma ciudadana plantea estas reclamaciones como una forma de cohesionar el norte extremeño y de integrar mejor a la provincia de Cáceres en los grandes ejes de movilidad.

Del servicio público a la conexión con Portugal

Este debate sobre los servicios ferroviarios será uno de los telones de fondo de la doble cita de Plasencia. La región ya no discute únicamente cuándo terminarán las obras, sino qué trenes circularán por la infraestructura, con qué frecuencias, a qué precios, con qué paradas y cómo se conectará el norte de Cáceres con Madrid, Lisboa y el resto de Extremadura. En ese punto confluyen la memoria sindical que recoge la exposición, las demandas ciudadanas y la necesidad de que el transporte ferroviario funcione como servicio público regular, fiable y útil para la vida diaria.

La exposición y la mesa redonda llegan, por tanto, como una invitación a revisar la memoria de la protesta y a discutir qué significa hoy hablar de transporte público en Extremadura. En la Sala Verdugo, el ferrocarril volverá a presentarse no solo como una infraestructura, sino como una cuestión de dignidad territorial, igualdad de oportunidades y futuro para una comunidad que sigue pendiente de que las obras se traduzcan en mejores servicios y conectividad.