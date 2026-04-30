Plasencia devolverá 196.050 euros a la Junta por obras en la plaza de abastos y pantalanes que no ha podido ejecutar

El Ayuntamiento de Plasencia devolverá a la Junta de Extremadura un total 196.050 euros de dos subvenciones autonómicas, ya que no ha podido ejecutar dentro de plazo ni obras previstas en la plaza de abastos ni la instalación de dos pantalanes accesibles de acceso al río.

En concreto, el gobierno local ha renunciado a dos subvenciones, una de 171.050 euros concedida por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital para el proyecto de Rehabilitación Comercial del Mercado de Abastos y otra de 25.000 euros concedida por la Secretaría General de Juventud y Deporte de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte para la adquisición de los pantalanes accesibles en el río.

Concesión en septiembre de 2024 para el mercado

Respecto a la ayuda para la plaza del mercado, se concedió mediante una resolución del 11 de septiembre de 2024, dentro del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Extremadura para ese ejercicio. El proyecto, denominado Ayuntamiento de Plasencia. Rehabilitación comercial, estaba financiado con fondos autonómicos y tenía como finalidad acometer mejoras en el edificio para facilitar su uso comercial.

Ahora, al no haber podido ejecutar las obras, el acuerdo de la junta de gobierno local plantea formalizar la renuncia al dinero, devolver el adelanto recibido y abonar los intereses correspondientes. La decisión se ha adoptado para evitar posibles incumplimientos de las obligaciones derivadas de la subvención y eventuales sanciones por exceder el plazo.

Exterior de la plaza de abastos de Plasencia. / Toni Gudiel

Una prórroga ya agotada

La resolución inicial establecía que el plazo de ejecución de las inversiones iba del 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2025, con periodo de justificación hasta el 10 de julio de 2025. El ayuntamiento solicitó una ampliación del plazo el 15 de mayo de 2025, que fue autorizada por la Consejería.

Esa prórroga permitió extender la ejecución hasta el 30 de marzo de 2026 y fijar la justificación final de la ayuda hasta el 9 de abril de 2026, es decir, nueve meses después de lo previsto. Sin embargo, el consistorio volvió a pedir una nueva ampliación el 16 de diciembre de 2025, al considerar que los plazos disponibles ya no permitían completar la actuación.

La Junta denegó esa segunda solicitud al considerar agotado el margen legal. Según recoge la junta de gobierno, la ampliación de plazos no puede exceder de la mitad del plazo inicialmente concedido, por lo que no resultaba posible una nueva prórroga.

Retrasos técnicos y dictamen del PEPRI

La actuación prevista en la plaza de abastos consistía en renovar parte de la instalación de climatización y ventilación para permitir la ubicación de nuevos puestos de venta. También era necesaria la adaptación a la normativa vigente en materia de instalaciones eléctricas para locales de pública concurrencia.

El informe técnico señala que la redacción del proyecto se retrasó porque, durante su estudio, se detectaron deficiencias técnicas que no podían identificarse con anterioridad. De esta forma, el proyecto quedó terminado el 27 de octubre de 2025.

A ello se sumó la demora en la recepción de documentación técnica. El ayuntamiento solicitó el 22 de julio de 2025 al servicio correspondiente los boletines necesarios para incorporarlos al proyecto y poder legalizar las instalaciones al finalizar la obra. Esa documentación se recibió el 10 de octubre, casi tres meses después.

El expediente añade otro condicionante, que el mercado se encuentra dentro del Plan Especial de Protección del Recinto Intramuros y Zona de Contacto, el PEPRI, por lo que cualquier actuación sobre el inmueble necesita dictamen de su comisión de seguimiento. El dictamen favorable al proyecto de reforma de parte de las instalaciones de electricidad y climatización no se emitió hasta el 18 de noviembre de 2025.

Una obra imposible antes del 30 de marzo

Con esos retrasos acumulados, el ayuntamiento concluyó que no era posible licitar, adjudicar, formalizar y ejecutar la obra antes del 30 de marzo de 2026, dados los plazos que exige la legislación. Además, el plazo de ejecución para los trabajos era de cuatro meses, un calendario que hacía inviable cumplir la fecha máxima marcada por la Junta.

Con todo, la concejala delegada de Gestión Urbanística, Belinda Martín, ha planteado a la junta de gobierno local renunciar a la ayuda, devolver los 171.050 euros y los intereses correspondientes, y dar traslado del acuerdo a Tesorería para que proceda a la devolución lo antes posible.

Otros 25.000 euros por los pantalanes del Jerte

La segunda devolución afecta a una subvención de 25.000 euros concedida por la Secretaría General de Juventud y Deporte de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte para la adquisición de dos pantalanes accesibles en el río Jerte a su paso por Plasencia.

El club Río Jerte de Plasencia se ha quejado de los accesos al río. / CEDIDA

La ayuda formaba parte de la línea de accesibilidad para la construcción, reforma o equipamiento de instalaciones deportivas municipales de Extremadura en 2024. El proyecto tenía un presupuesto total de 35.353,80 euros, IVA incluido, de forma que la Junta financiaba 25.000 euros y el ayuntamiento debía aportar una cofinanciación de 10.353,80 euros.

La actuación prevista era la instalación de dos embarcaderos accesibles. Sin embargo, un informe técnico ha advertido de que el presupuesto usado para solicitar la ayuda corresponde a mayo de 2021 y que, desde entonces, los precios de los materiales necesarios para construir los pantalanes habían subido de forma considerable, principalmente por la guerra de Ucrania y el encarecimiento de las materias primas. Por lo tanto, el ayuntamiento ha considerado imposible suministrar e instalar los dos elementos previstos.

Sin permisos de la Confederación ni de Red Natura

Respecto a la cronología, el ayuntamiento pidió el 27 de mayo de 2025 una ampliación del plazo de ejecución, que fue autorizada hasta el 30 de marzo de 2026. La solicitud se justificó por la necesidad de obtener autorizaciones previas antes de instalar los pantalanes en el cauce.

Al tratarse de embarcaderos no desmontables en dominio público hidráulico, el proyecto requiere autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Además, el terreno donde se iban a ubicar se encuentra en zona Red Natura 2000, por lo que también necesitaba autorización ambiental de la Junta de Extremadura.

Según señala la junta de gobierno, esas autorizaciones no están disponibles y también recoge que el ayuntamiento ha tenido "verdaderas dificultades" para contratar a un profesional especializado en la redacción de este tipo de proyectos, necesario para tramitar los permisos ante la Confederación y Red Natura 2000.

Por todo, el expediente recoge que no se van a poder obtener por parte de la Confederación autorizaciones para dos pantalanes en las orillas del Jerte a su paso por Plasencia, por lo que, actualmente, se está redactando el proyecto de obra para un pantalán, con la posterior solicitud de permisos.

Devolución voluntaria para evitar sanciones

El informe de Fondos Europeos concluye que, teniendo en cuenta la subida de precios, la redacción aún en curso del proyecto y la falta de autorizaciones de la Confederación y de Red Natura 2000, resulta imposible ejecutar la actuación antes del 30 de marzo de 2026.

Por ello, el concejal delegado de Deportes, Alberto Belloso, ha propuesto a la junta de gobierno local renunciar a la subvención concedida, devolver el adelanto de 25.000 euros y abonar los intereses de demora correspondientes mediante a la Junta de Extremadura, dentro del periodo voluntario.