Primeras figuras para la feria taurina de Plasencia: de Sevilla y Madrid al coso placentino

Si este miércoles, el concejal de Interior y Festejos del Ayuntamiento de Plasencia, David Dóniga, dio a conocer los conciertos programados para la feria de junio, este jueves, ha hecho lo propio con los carteles taurinos, acompañado por el empresario Alberto Manuel Hornos, gestor de la plaza de toros placentina.

Como viene sucediendo en años anteriores, habrá dos festejos, la corrida grande, el sábado 13 de junio, y la de rejones, el domingo 14. Acudirán seis figuras y Hornos, al frente de la empresa Ceber Tauro, ha destacado que todos son "de primer nivel" y, antes de Plasencia, habrán pasado por las ferias de Sevilla y Madrid.

Los carteles

El concejal ha sido el encargado de dar a conocer los nombres de los toreros y rejoneadores que acudirán a la plaza de toros de Plasencia durante la feria. El sábado, estarán en el coso José María Manzanares, Emilio de Justo y Pablo Aguado. El domingo, los rejoneadores serán Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.

En cuanto a las ganaderías, la corrida del sábado contará con toros de Núñez de Tarifa y los rejones, con los de Rosa Rodrigues.

Cartel de los toros y rejones de la feria de junio de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

La dificultad de contratar figuras

Por su parte, Hornos ha destacado que lleva ya gestionando la plaza de toros de Plasencia desde el año 2014, "señal de que el trabajo se ha hecho bien".

No obstante, ha señalado que "cada vez cuesta más hacer los carteles" porque, en los últimos años, se han ido "reflotando otras plazas", que han programado festejos taurinos en las mismas fechas que Plasencia, cosa que "no sucedía en los primeros años". Así, ha subrayado que antes era "más fácil" realizar contrataciones, mientras que ahora "hay más competencia".

Pese a todo, ha destacado que la empresa Ceber Tauro ha conseguido "que vengan primeras figuras, tanto a pie como a caballo".

Dos que debutan y cuatro que repiten

En este sentido, ha subrayado que, tanto los toreros como los rejoneadores, han estado en la pasada feria de Sevilla y participarán también en la de San Isidro de Madrid. "Eso corrobora la importancia de la feria taurina de Plasencia".

Respecto a los toreros en sí, Alberto Manuel ha llamado la atención sobre el hecho de que dos figuras debutarán en la plaza de toros de Plasencia. Serán Pablo Aguado y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Del primero, ha dicho que está "en su mejor momento" y ha puesto en valor la necesidad de "renovación" de los toreros que acuden cada año. "Es importante también innovar, cambiar y traer a figuras que no hayan venido nunca", ha defendido.

El mismo cartel que ha triunfado en Sevilla

Sobre Hermoso de Mendoza, ha explicado que es hijo del rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, que precisamente estuvo en la feria placentina el año de su despedida. Del hijo, ha dicho Hornos que "está escalando y viviendo un año muy importante y tiene mucha ilusión por venir, al igual que Pablo Aguado".

Además, del cartel del domingo de feria ha subrayado el gerente de Ceber Tauro que "es el mismo que en Sevilla ha tenido un éxito rotundo". Del resto de rejoneadores, ha explicado que Andy Cartagena volverá a Plasencia después de varios años y tras abrir "la puerta del Príncipe de Sevilla y cortar tres orejas". De Lea Vicens ha destacado que ha tenido varios triunfos en el coso placentino.

La venta de entradas

Respecto a la venta de entradas para los carteles de feria, los precios se mantendrán como años anteriores porque así aparece recogido en el pliego municipal. Hornos ha señalado que no varían desde el año 2019.

En este sentido, ha destacado que se podrá ver la corrida del sábado desde 27 euros la entrada y la del domingo, desde 25 euros. Hornos ha afirmado que "no hay una plaza de segunda categoría en España con precios más económicos y asequibles que los que tiene Plasencia", en relación a las figuras que participan.

La venta física comenzará el 19 de mayo, mientras que la que se realiza a través de internet se pondrá a disposición de los aficionados antes, en unos días, en el portal www.torosplasencia.es. El propósito es que "la persona que esté fuera y quiera venir a la feria, pueda comprar la entrada".

Hornos ha apuntado que quedarán reservados los abonos para su renovación y el resto de entradas se venderán libremente.