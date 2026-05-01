La Federación Empresarial Cacereña impugna de nuevo el pliego de limpieza de dos centros sanitarios de Plasencia porque rebaja salarios

La Federación Empresarial Cacereña (FEC) ha anunciado que se ha visto en la obligación de "volver a impugnar administrativa y judicialmente" los pliegos del concurso de la limpieza del hospital Virgen del Puerto y el centro de especialidades Luis de Toro de Plasencia. Lo ha hecho, tras la publicación del nuevo pliego realizado por la Gerencia del Área de Salud de Plasencia del SES, dependiente de la Consejería de Salud de la Junta de Extremadura.

A primeros de abril, el Consejo de Gobierno de la Junta autorizó la contratación de los servicios por 162.074,40 euros y un plazo inicial de 24 meses, prorrogable por otros 24.

La Comisión Jurídica les dio la razón

La Federación Cacereña ha apuntado que ya el año pasado, debido a "las irregularidades detectadas" en el pliego, impugnó el concurso ante la Comisión Jurídica de Extremadura. Entonces, denuncia la "insuficiencia de consignación presupuestaria, que vulneraba la legalidad y los derechos de las empresas y trabajadores".

Entendió en aquel momento que el concurso, valorado en 6.162.074 euros, debía tener un valor mínimo superior a los 7,5 millones. Como respuesta, la comisión jurídica regional estimó el recurso de la FEC, "declarando la nulidad del pliego y del informe justificativo de la licitación, debiendo el SES realizar otro pliego que se ajustara a derecho".

Rebaja el importe de los salarios

Es lo que ha hecho el Servicio Extremeño de Salud, pero según ha subrayado la Federación Empresarial Cacereña, "sin ningún tipo de rubor, en lugar de incrementar el precio del contrato y, consecuentemente, el capítulo de salarios como debía, rebaja el importe consignado en el pliego para el pago de salarios de los trabajadores (a pesar de exigirse las mismas horas de trabajo y el mismo número de trabajadores que en 2025)".

Además, ha señalado que, tanto la resolución de la Comisión Jurídica que anuló el anterior pliego, como la Ley de Contratos del Sector Público, indican que "en los contratos en los que el coste económico principal sean los costes de personal, han de ser tenidos en cuenta los conceptos económicos previstos en los convenios colectivos sectoriales de aplicación".

Sin embargo, apuntan que, a la hora de calcular el precio del contrato, "en el nuevo pliego de 2026 se indica que el convenio colectivo se encuentra en fase de negociación y que por ello no se aplica ningún incremento salarial para los cuatro años de vigencia del contrato".

No contempla el aumento del SMI

Por otro lado, la FEC ha criticado que se ha obviado "el incremento establecido por el Gobierno en el Salario Mínimo Interprofesional, ya en vigor en 2026 (ni siquiera se actualizan los costes salariales desde 2025 en este incremento, sino que, por el contrario, se disminuyen los salarios)".

En definitiva, la federación considera que "para el SES, y por extensión para la Consejería de Sanidad y la Junta de Extremadura, los trabajadores de limpieza de los centros sanitarios de Plasencia no tienen derecho a que su salario se incremente en los próximos cuatro años, ni siquiera tienen derecho a que se les incremente lo que se incremente el SMI en el futuro".

Insta a los sindicatos a sumarse

En su opinión, al final, "la consecuencia de esta irresponsabilidad puede conllevar una disminución de la calidad del servicio, con las consecuencias que para la salud de los usuarios del área de Plasencia puede acarrear". Por este motivo, la FEC volverá a acudir a los órganos administrativos y judiciales "para evitar este atropello a los ciudadanos".

Además, ha instado a los sindicatos representativos del sector a unirse a sus reivindicaciones y a "realizar cuantas acciones consideren oportunas para defender los derechos de los trabajadores, y "con ello, los derechos de los ciudadanos extremeños".