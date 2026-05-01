Plasencia habilitará los pabellones del Berrocal como zona de acampada para el festival de homenaje a Robe

La previsión de asistencia al primer festival de homenaje a Robe en Plasencia es tal que la organización de la cita Primeras Flores Amarillas, que tendrá lugar el sábado 16 de mayo, ha anunciado que se ha decidido, en colaboración con el Ayuntamiento de Plasencia, habilitar los dos pabellones del recinto ferial del Berrocal como zona de acampada.

El espacio estará abierto con esta finalidad desde la tarde del viernes hasta el mediodía del domingo, con normas específicas para los asistentes.

Acampada desde el viernes

En concreto, la acampada comenzará a las 19.00 horas del viernes 15 y finalizará a las 12.00 horas del domingo 17. Ese será el margen autorizado para quienes acudan a la ciudad y opten por pernoctar en estos espacios previstos por la organización durante el fin de semana del homenaje.

Según los cálculos de la organización, los pabellones tendrán capacidad para que pernocten unas 1.000 personas. Eso sí, quienes los utilicen deberán usar "esterilla y saco de dormir".

También se permitirá la instalación de tiendas de campaña, aunque con una limitación importante: el suelo es de asfalto, de modo que "no podrán clavarse fijaciones". Esta circunstancia obligará a los usuarios a adaptar el montaje de las tiendas sin anclajes al terreno.

Acceso a la Torre Lucía de Plasencia, donde tendrán lugar los conciertos del festival de homenaje a Robe. / Plasencia Turismo

Sin duchas este año

Por otro lado, una de las advertencias principales es que este año no habrá duchas disponibles. La organización ha explicado que la infraestructura se irá "mejorando en próximas ediciones", pero en esta primera convocatoria ha pedido a los asistentes que tengan en cuenta esa limitación.

Además, ha señalado que, actualmente, todavía hay "alojamiento disponible en los alrededores de Plasencia", una opción para quienes prefieran dormir fuera de la zona de acampada o necesiten otros servicios durante el fin de semana.

Respeto a las instalaciones y al personal

La organización ha pedido "máximo respeto" hacia las instalaciones y hacia el personal encargado del festival y de la organización de la acampada. En cuanto a la posibilidad de aparcamiento, en sus redes sociales ha enumerado las opciones del propio recinto ferial, el parking de La Isla, el de la calle Velázquez, tras Sor Valentina Mirón, y el del puente Trujillo.

También ha insistido en la necesidad de "colaboración ciudadana para que se cumplan las normas establecidas en beneficio del bienestar de todas las personas presentes, evitando que sea necesaria la actuación de las autoridades en ningún momento".

Pulsera obligatoria en Torre Lucía

La información sobre la acampada se suma a las de los grupos elegidos para el concierto, la música en acústico en una docena de espacios de la ciudad y las normas de acceso al recinto de conciertos de la Torre Lucía, donde actuarán Aljamia, Chula, Carameloraro, Illo Brown! y Oxygen. Cabe señalar que la entrada será gratuita, pero estará controlada para no superar el aforo.

Para entrar y salir del recinto será obligatorio llevar una pulsera identificativa colocada en la muñeca. Las pulseras se repartirán el sábado 16 de mayo en la plaza Mayor de Plasencia, entre las 11.00 y las 20.00 horas. La organización ha aclarado que llevarla no garantiza la entrada si el recinto, con un aforo de 2.000 personas, está completo. No obstante, si algunos asistentes salen, otros podrán entrar.

La apertura de puertas está prevista a las 18.30 horas y los conciertos comenzarán a las 20.00 horas.

Doce horas de música en la ciudad

El homenaje no se limitará al escenario principal. Plasencia acogerá el mismo sábado doce horas de música en distintos puntos de la ciudad, entre las 12.00 y las 00.00 horas, con actuaciones en formato acústico y espacios repartidos principalmente por el casco histórico.

Entre las zonas previstas figuran la plaza Mayor, la plaza Quemada, la calle del Sol, la puerta del Sol, la plaza de la Catedral, el entorno del seminario, la zona del Obispado, San Nicolás, San Martín, Santa Ana, Doctor Sayáns, la calle Trujillo y la plaza Maestro Bonifacio Cano.

Fuera del casco histórico también habrá espacios en el exterior del colegio Alfonso VIII y en el parque de La Rana.