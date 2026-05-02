Plasencia celebra la Cruz de Mayo con cruces de flores, procesión y recogida solidaria.

La Hermandad de la Santa y Vera Cruz de Plasencia celebrará el sábado 2 de mayo la festividad de la Cruz de Mayo y, como es tradicional en la cofradía, engalanará varios espacios de la ciudad con un espectáculo visual y artesanal, cruces de flores.

Además, a esta actividad unirá una recogida solidaria de alimentos y también habrá procesión, misa, galardones y una cena de hermandad.

Cruces de flores durante la mañana

La jornada comenzará por la mañana con la instalación de una cruz de flores en la Fuente de la Cruz, situada en la esquina de la calle del Sol con San Pedro, uno de los espacios vinculados tradicionalmente a esta celebración en el centro de Plasencia. La hermandad colocará también otra cruz floral en el atrio de la parroquia de Santa Elena, sede canónica de la cofradía.

La programación de la mañana tendrá además un carácter solidario. La Junta de Gobierno de la Hermandad de la Santa y Vera Cruz ha comunicado que organizará una recogida de alimentos no perecederos a favor de las Hermanitas de los Pobres de Plasencia. La entidad solicita productos como legumbres, leche, aceite y otros alimentos de larga duración, que se podrán entregar en la parroquia.

Procesión a partir de las siete

Los actos de la tarde comenzarán a las 19.00 horas con la procesión de la Santa Cruz. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de Jarandilla de la Vera, según figura en el cartel difundido por la hermandad.

Tras la procesión, se celebrará la santa misa de hermandad en la parroquia de Santa Elena. A continuación, tendrá lugar la entrega de los galardones Muñidor Diego Herrera 2026, uno de los actos internos con los que la cofradía reconoce la labor vinculada a la hermandad y a su entorno devocional.

Una imagen de los premiados el año pasado con motivo de la Cruz de Mayo. / Hermandad de la Vera Cruz

La tarde se cerrará con un vino de honor en la Casa de Hermandad, situada en los bajos de la parroquia de Santa Elena, con acceso por la calle Juan Correas, en el lateral del templo.

Cena de hermandad en el Hostal Real

La programación continuará a las 22.00 horas con la cena de hermandad en el restaurante Café-Bar Hostal Real. La cofradía ha informado de que los tickets pueden retirarse en el templo cofrade de Santo Domingo, con un precio de 25 euros por persona.

La celebración se enmarca en una de las citas religiosas y populares del calendario placentino de primavera. En Plasencia, la Cruz de Mayo mantiene un vínculo especial con la parroquia de Santa Elena y con la fuente situada en el entorno de la calle del Sol, donde la ornamentación floral forma parte de la tradición.

Una cita con arraigo en Santa Elena

Respecto a la tradición de la actividad, la parroquia de Santa Elena recoge en su página web que la Vera Cruz organiza el día de la Santa Cruz con procesión por las calles del barrio y que el primer domingo de mayo impulsa también una recogida de alimentos. La parroquia sitúa la actividad de la cofradía dentro de su vida comunitaria, con Joaquín Juanals como responsable de la hermandad en ese ámbito parroquial.

La Vera Cruz, una de las cofradías históricas de Plasencia

La Hermandad de la Santa Vera Cruz forma parte del mapa cofrade histórico de la ciudad. De hecho, es la más antigua. Según la página web de la Semana Santa de Plasencia, sus orígenes están en el siglo XIII, cuenta con unos 350 cofrades y procesiona el Jueves Santo por las calles placentinas.

Ese peso histórico ayuda a explicar que la Cruz de Mayo no se presente en Plasencia solo como un acto puntual, sino como una prolongación del calendario devocional de la cofradía. En años anteriores, la hermandad ya ha combinado la dimensión religiosa con campañas de recogida de alimentos. En 2025, la programación incluyó una recogida de alimentos no perecederos en la puerta de Santa Elena con destino al Banco de Alimentos.

Por otro lado, la Fuente de la Cruz, conocida también como Fuente de la Cruz de Mayo o Caño de San Pedro, es un espacio del casco histórico situado en el cruce de las calles del Sol y Arcediano Borrego, cerca de la Plaza Mayor y de la iglesia de San Pedro. Ese emplazamiento refuerza el carácter urbano de una celebración que cada primavera vuelve a conectar el centro de Plasencia con sus tradiciones religiosas.