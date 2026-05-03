El alcalde de Plasencia que sufrió un secuestro carlista por 100 onzas de oro, Ventura Delgado

Ningún alcalde ha sido secuestrado durante el periodo democrático en Plasencia, pero en el año 1839, eso fue precisamente lo que le ocurrió a un regidor de la ciudad, Ventura Delgado, que acababa de tomar posesión y apenas se mantuvo en el puesto dos meses y un día, del 7 de enero al 8 de marzo de ese año.

Su secuestro, a manos de una partida carlista de "cinco hombres a caballo", como él mismo describió en dos cartas, lo recoge la exarchivera municipal de Plasencia, Esther Sánchez Calle, en su libro Arca de tres llaves. Volumen 2. Legajos y manuscritos de Plasencia. El alcalde placentino cuenta en esas cartas que tuvo que pagar 100 onzas de oro para poder ser liberado.

Estudios universitarios y alcalde de Riolobos

Según explica la archivera, el secuestro de Ventura Delgado Garrido aparece en documentos del legado de Miguel Sánchez-Ocaña, que se conserva en el archivo municipal de Plasencia. En ese fondo, se guardan cartas escritas por el propio Delgado a dos personas, una a su amigo Jerónimo Antonio Mateos y otra al jefe político de la provincia de Cáceres de la época y están fechadas el 19 de enero de 1839. En ellas, el alcalde relata con detalle lo ocurrido.

Esther Sánchez explica que Ventura Delgado fue una figura destacada durante la primera mitad del siglo XIX, aunque no por su papel de alcalde. Nacido en Riolobos en 1771, en una familia de labradores acomodados, realizó estudios universitarios, de Filosofía y Leyes en Salamanca y Valladolid. Se incorporó después al ejército y llegó a ser alcalde de Riolobos.

En Plasencia, "tomó posesión como alcalde primero el 7 de enero de 1839", aunque había intentado rehusar el cargo mediante una reclamación ante la Diputación Provincial de Cáceres, primero estimada y después desestimada. Respecto a su peso social y económico, era notable, ya que "había creado una agencia de negocios con actividades agrícolas, ganaderas, comerciales, financieras, de gestión de bienes particulares" (entre ellos los del Marqués de Mirabel y el Marqués de la Constancia), transporte de tabaco y sal, y suministros a las tropas, especialmente importantes durante la guerra de la Independencia.

La autora del libro que recoge el secuestro del alcalde de Plasencia, Esther Sánchez. / Toni Gudiel

Un secuestro en plena inestabilidad política

El secuestro se produjo tan solo siete días después de su toma de posesión como alcalde, el 14 de enero de 1839. Aquel día, hacia las doce del mediodía, Ventura Delgado salió con su doméstico Manuel López para recibir al intendente provincial en la zona de Fuentidueñas.

Según el texto de Sánchez y el mismo alcalde describió en sus cartas, una escolta de carabineros iba por delante con el mismo objetivo y, los secuestradores la dejaron pasar antes de actuar contra Delgado. Fue entonces, a la altura de Fuentidueñas, cuando varios individuos armados lo sorprendieron y lo capturaron. La archivera sitúa el episodio en el contexto de las convulsiones políticas y sociales del momento, en el que algunas partidas carlistas recurrían al secuestro de viajeros como forma de financiación.

En una de las cartas, Delgado explica que cinco hombres a caballo lo condujeron a una hondura cercana, donde tenían retenidos a varios "traginantes amaniatados". Después, abandonaron a esos cautivos y se internaron con él por los montes próximos a la sierra del Puerto de la Serrana. Según su propio relato, fue amenazado de muerte en repetidas ocasiones si no prometía entregar 100.000 reales en un plazo de cuatro horas. Delgado alegó la imposibilidad de reunir esa cantidad y consiguió que la exigencia se redujera a 100 onzas de oro, equivalentes a unos 32.000 reales.

Treinta y dos horas retenido

El alcalde permaneció retenido unas 32 horas. En ese tiempo, según explica en sus cartas, los secuestradores lo obligaron a "trotar y caminar durante la noche por solares, barrancos y matorrales". Más tarde, lo ocultaron en una casa situada a "tres cuartos de legua de Plasencia". Allí "quedó encerrado hasta que, ya cerca de las siete de la tarde, lo aproximaron de nuevo a la ciudad para recibir el rescate que había enviado su esposa, Ana María de la Calle". Tras cobrar el dinero, lo dejaron en libertad.

El propio Ventura Delgado da más detalles en otra carta más extensa. Apunta que había salido de Plasencia porque sabía que el intendente de rentas de la provincia iba a comer ese día en la ciudad. Creía que la partida de carabineros se encontraba cerca, pero fue sorprendido por cinco hombres "muy armados", que levantaron sus armas contra él y lo amenazaron con "hacerlo pedazos" si no aseguraba el pago. Para conseguir el rescate escribió a su esposa y envió a su sirviente, pero este se perdió de vuelta, "aturdido y acobardado", y no pudo localizarlo. Esa circunstancia provocó nuevas amenazas de los captores.

Cartas, amenazas y rescate

Ante el fracaso del primer envío, los secuestradores trasladaron a Delgado a una casa de campo y le obligaron a escribir una segunda carta a su mujer. Esta vez enviaron el mensaje con un "paisano" al que también intimidaron. Según el relato, llegaron a amenazar con matar a su esposa y a sus dos hijos, a quienes retuvieron como rehenes para asegurarse de que el encargo se cumplía. Finalmente, el dinero llegó desde Plasencia y el alcalde fue liberado, aunque antes recibió una última advertencia: si los perseguía o promovía su persecución, lo buscarían y lo matarían, "aunque sea en su propia casa".

Delgado dejó asimismo una descripción de los cinco secuestradores y de las armas que portaban. Según el texto, iban equipados con "trabucos de boca ancha, pistolas, cananas, sables o espadas, fusiles recortados y empuñaduras de hierro".

De esta forma, el episodio muestra la inseguridad de aquellos años y el modo en que la guerra carlista alcanzaba también a las comunicaciones, los caminos y las autoridades locales en el norte de Extremadura.

Ventura Delgado falleció en Plasencia el 8 de octubre de 1840, menos de dos años después del secuestro. Su actividad económica la continuaron su viuda y sus hijos, aunque con menor intensidad en algunas áreas. No obstante, la familia Delgado mantuvo una influencia económica y social relevante en el norte de Extremadura durante el siglo XIX y parte del XX, según destaca Sánchez.