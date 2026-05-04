La diócesis de Plasencia homenajea a 11 sacerdotes por sus 25 y 50 años de ministerio.

La diócesis de Plasencia celebrará este jueves, 7 de mayo, la festividad de San Juan de Ávila, patrón de los sacerdotes, con un acto central en la catedral que reconocerá la trayectoria de 11 sacerdotes por sus 25 y 50 años de trayectoria.

La jornada comenzará a las 11.00 horas con una conferencia de don Jacinto Núñez Regodón en la Catedral Vieja. Después, a las 12.30 horas, se celebrará la eucaristía, presidida por el obispo de Plasencia, Ernesto Brotóns.

Once trayectorias sacerdotales

La celebración tendrá una atención especial hacia los sacerdotes que este año cumplen sus bodas de oro y de plata. En total, la diócesis homenajeará a cuatro por sus 50 años de ministerio y otros siete por sus 25 años de vida sacerdotal, en una jornada que la diócesis presenta como un testimonio vivo de vocación.

Cumplen sus bodas de oro sacerdotales José Luis Hermoso, Bernabé Marcos Marcos, Guillermo Gómez Ciurana y Pedro Ciprián Masa. Todos ellos recibirán el reconocimiento diocesano en una festividad que, cada año, reúne al clero en torno a San Juan de Ávila, una de las referencias espirituales del sacerdocio.

También celebran sus bodas de plata sacerdotales Francisco Tapia Delgado, Elie Mputu, Luis Diego Casares, José Antonio Sánchez, Juan Carlos Milla, Francisco E. Barrado y David Calderón. La eucaristía servirá así para agradecer públicamente su trayectoria pastoral.

Sacerdotes en la catedral de Plasencia, en la última misa crismal. / Diócesis de Plasencia

La festividad de San Juan de Ávila tiene un significado especial para el clero diocesano, porque reúne memoria, gratitud y renovación de la vocación sacerdotal. En el caso de Plasencia, la cita vuelve a situar la catedral como punto de encuentro de sacerdotes, fieles y comunidades parroquiales de una diócesis extendida por el norte de Extremadura y parte de las provincias de Cáceres, Badajoz y Salamanca.

Oración ante la visita del Papa León XIV

La diócesis completará además estas semanas su agenda pastoral con la preparación espiritual de la visita del Papa León XIV a España. Según ha informado el Obispado, la subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española, junto con las delegaciones diocesanas de Familia y Vida, ha elaborado distintas propuestas para favorecer en cada diócesis un clima de acogida ante este acontecimiento.

Una de esas iniciativas será una cadena de oración por los frutos de la visita. En Plasencia, la diócesis se sumará el 21 de mayo, con una convocatoria organizada de forma conjunta por la delegación de Pastoral Familiar y Vida y la Pastoral Juvenil, Infantil y Vocacional. La participación podrá visualizarse en la aplicación matrimonio.es mediante el encendido simbólico de una pequeña vela.

Junto a esa cadena, la diócesis invita a orar en familia y ofrece materiales para comunidades parroquiales, movimientos, AMPAS y familias. También se han previsto recursos pastorales divididos por bloques temáticos, además de propuestas como un Kahoot sobre la figura del Papa León XIV y su visita pastoral, directos en YouTube y la posibilidad de elaborar vídeos cortos, siempre con la autorización correspondiente cuando participen menores.

El Obispado ha señalado que quienes quieran participar en estas actividades o resolver dudas pueden dirigirse al correo pastoralfamiliaryvida@diocesisplasencia.org. La Pastoral Juvenil, Infantil y Vocacional también ha organizado un viaje a Madrid para los días 6 y 7 de junio, coincidiendo con la visita del Papa León XIV a la capital de España.