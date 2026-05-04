El imaginario de Robe y Manolillo Chinato ya se vislumbra en un monumental mural de Brea en Plasencia

Es una de las obras más esperadas en Plasencia porque, una vez terminada, unirá el talento del placentino Roberto Iniesta, Robe, con el de Manolillo Chinato y el muralista Jesús Mateos Brea. Se trata de un macromural, por las grandes dimensiones del espacio a pintar, que ocupará todos los muros de la plaza Puerto de Béjar, situada en las traseras de la urbanización de Céntrica y el Mc Donald's y, este lunes, ya pueden verse las primeras imágenes y vislumbrar el sentido del trabajo.

El concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, el de Juventud, Alberto Belloso, y el propio Brea, han visitado este lunes la zona. Los primeros han podido ver las primeras imágenes y el artista ha explicado en primera persona la motivación del proyecto y el significado de lo que ya está pintado y lo que llegará en las próximas semanas.

Cuando esté listo, aproximadamente a finales del mes de junio, será una especie de museo al aire libre, 600 metros cuadrados dedicados al imaginario artístico de Robe y Chinato.

Un espacio remodelado y listo para 'rematar'

Hernández ha sido el primero en explicar el sentido municipal del proyecto. Ha subrayado que el Ayuntamiento de Plasencia inició hace años la remodelación de la zona con una primera actuación de unos 100.000 euros para abrir y recuperar el espacio.

Después, se ha incorporado iluminación en la parte alta, financiada con el Plan de Sostenibilidad Turística, y ahora llega, según ha señalado, "el corolario" de esa intervención: dar vida a una zona céntrica de la ciudad y rendir a la vez homenaje a dos figuras esenciales para entender la relación entre poesía, música y Plasencia.

No obstante, Brea ha subrayado que no se trata de un homenaje póstumo a Robe porque fue en 2024 cuando comenzaron las conversaciones con el ayuntamiento y, posteriormente, con el músico y el poeta.

Fotogalería | Las primeras imágenes del macromural de Brea que unirá a Robe con Manolillo Chinato en Plasencia / Toni Gudiel

Un mural para recorrer y con perspectiva

El concejal de Urbanismo ha destacado que el proyecto quiere reconocer la relación creativa que mantuvieron Robe y Manolillo Chinato desde los años 80 y 90. Además, ha explicado que el emplazamiento elegido no es casual porque Chinato es originario del municipio de Puerto de Béjar y el ayuntamiento quería que ese vínculo territorial quedara incorporado a la obra.

El edil ha defendido que no se trata de un mural "al uso", sino de un espacio con vocación museística, pensado para verse desde distintas perspectivas y para recorrer una trayectoria que irá desde el primer disco de Extremoduro hasta la última etapa de Robe y libros, con especial atención a la colaboración entre ambos.

El encargado de darle forma a esta idea es Jesús Mateos Brea, de quien Hernández ha dicho que es el artista "que mejor podía entender el encargo". El muralista -autor de las aclamadas obras del Descendimiento y la Dolorosa de las dos últimas celebraciones de Semana Santa- ha señalado que el proceso se ha desarrollado sin prisas, con la libertad para trabajar que le dio el ayuntamiento y también los homenajeados porque se trata de un reconocimiento pendiente de la ciudad.

Brea ha hecho hincapié también en el contacto directo que ha tenido con Robe y Manolillo Chinato durante la fase inicial del proyecto. Así, les trasladó su planteamiento y escuchó sus inquietudes. Ambos, ha explicado, coincidían en una condición esencial: "no querían aparecer representados de forma física y directa", ni que el mural fuera una recopilación de fotografías de sus discos y libros. Buscaban una "obra nueva, con entidad propia", que partiera de sus canciones y poemas, pero que no los copiara ni tratara de explicar de manera literal cómo fueron creados.

Canciones convertidas en bodegones

La solución artística de Brea ha sido convertir canciones y poemas en bodegones visuales. De esta forma, cada composición estará formada por objetos, animales, personas o símbolos que aparecen en las letras o que evocan lo que esas obras le transmiten al propio artista. La selección de canciones y poemas quedó en gran medida en sus manos, aunque compartió sus propuestas con Robe y Chinato para comprobar que se sentían cómodos con el enfoque.

El muralista ha explicado que preparó listas de objetos para cada bodegón y las trasladó a ambos. La obra será, por tanto, una interpretación personal de las canciones y poemas, pero construida desde el respeto a sus autores. Tras el fallecimiento de Robe, Brea ha mantenido contacto con la familia, que le pidió continuar con lo que ya había hablado con el músico. También ha seguido conversando con Chinato, con quien espera recorrer el espacio cuando esté terminado.

El autor ha apuntado también que el propio emplazamiento ha condicionado el diseño porque la plaza está dividida en "diferentes niveles, paredes, planos y tamaños". Por eso, Brea ha decidido aprovechar esa complejidad para crear una especie de estantería o mueble urbano en el que se irán acumulando los bodegones. Algunos ocuparán varios planos y solo se completarán visualmente desde un punto concreto. La intención es que el visitante tenga que pasear, detenerse y buscar el lugar exacto desde el que las imágenes cobran sentido.

Pistas para escuchar y leer el mural

Cada bodegón incluirá también el título de la canción o del poema y fragmentos escritos en papeles integrados en la propia pintura. Brea busca así que quienes conozcan la obra de Robe y Manolillo Chinato puedan reconocerla, pero también que quienes pasen por allí sin ese bagaje encuentren pistas para entender qué están viendo. El mural invitará a recordar una canción, leer una estrofa o incluso escucharla mientras se observa la pintura.

Hernández ha explicado además que el proyecto podría incorporar códigos QR con explicaciones del propio artista, conexión con las canciones y material gráfico del proceso creativo. Brea ha explicado que ha reunido objetos en anticuarios, juguetes antiguos y piezas personales para componer fotografías reales de los bodegones antes de trasladarlos al muro. Ese material, según ha planteado, podría formar parte de una web, un libro o una herramienta complementaria para enriquecer la experiencia.

También se estudia marcar en el suelo los puntos exactos desde los que deben contemplarse algunas composiciones. La idea es que el visitante no solo vea el mural, sino que entienda cómo debe situarse para leerlo. Hernández ha apuntado que durante el proceso de ejecución, coincidiendo con el festival Primeras Flores Amarillas del 16 de mayo, se está valorando la posibilidad de organizar una visita o actividad para que el público pueda ver el trabajo en marcha y escuchar algunas explicaciones del artista.

Final de junio como horizonte

El calendario ha estado condicionado por la lluvia y por otros encargos del muralista. Brea ha explicado que su previsión inicial era trabajar de forma continuada en enero y febrero, pero el mal tiempo retrasó el inicio y después tuvo que compaginarlo con otros compromisos. Aun así, ha señalado que dedica al proyecto todo el tiempo posible, con jornadas que comienzan a primera hora de la mañana y se prolongan hasta la tarde.

La previsión que maneja ahora es que el mural esté terminado a finales de junio, siempre que no surjan nuevos contratiempos. En estos momentos, ya hay tres bodegones realizados y el conjunto final rondará entre 13 y 16 composiciones, aunque Brea ha preparado alrededor de 18. La selección definitiva dependerá del encaje físico de cada pieza en las paredes disponibles y de la forma en que cada una dialogue con el espacio.

Ha subrayado que el bodegón más destacado estará dedicado a Ama, ama y ensancha el alma, una de las canciones míticas de Extremoduro, basada precisamente en un poema de Manolillo Chinato. Brea ha señalado que será la pieza principal, la de mayor tamaño y la más visible del entorno, situada en la zona de la rotonda del cantero. Además, integrará el mural de respaldo al colectivo LGTBI que ya existe en un muro, para que no desaparezcan ni su contenido ni su espíritu.

Un homenaje sin retratos

Brea ha insistido en que la obra no será un retrato de Robe ni de Manolillo Chinato porque así lo pidieron también expresamente ellos. Pero sí habrá "guiños, figuras, muñecos y elementos que puedan recordarlos, pero no una representación directa". Para el muralista, esa era precisamente la singularidad del encargo: no limitarse a pintar una imagen, sino construir un universo visual a partir de literatura, música y pintura.

El artista ha reconocido que, en el proceso, ha tenido "altibajos" emocionales porque la obra nació con la ilusión de poder compartirla con Robe y Manolillo Chinato durante su desarrollo, pero la muerte del músico el pasado diciembre cambió inevitablemente el tono del proyecto. Aun así, ha defendido que el espíritu inicial se mantiene porque no nació como un homenaje póstumo, sino como un reconocimiento en vida a una trayectoria.

Hernández ha cerrado la presentación remarcando la dimensión local del trabajo. La ciudad natal de Robe, ha venido a decir, era el lugar natural para hacer este homenaje porque este es el territorio sentimental y artístico de Robe y Manolillo Chinato. Con la mirada de Brea, la plaza Puerto de Béjar aspira ahora a convertirse en un espacio singular donde la memoria del rock, la poesía y el arte urbano puedan leerse sobre los muros y funcionar también como atractivo para sus miles de seguidores.