Plasencia sufrirá nuevas bajadas de presión en el agua por obras en la presa del Jerte este martes.

La continuación de las obras para reforzar el servicio de abastecimiento de agua en Plasencia podrá provocar de nuevo este martes, 5 de mayo, bajadas puntuales de presión o caudal en el suministro de agua, sobre todo en las zonas más altas de la ciudad.

Los trabajos los está ejecutando la Confederación Hidrográfica del Tajo desde el mes de abril para mejorar la toma de abastecimiento desde la presa del río Jerte.

Una conexión clave en la red

De esta forma y, según ha informado el ayuntamiento, la CHT retomará este martes la segunda fase de las obras del proyecto de mejora de la toma de abastecimiento de agua en la presa del río Jerte.

Los trabajos están cofinanciados con fondos europeos FEDER y forman parte de la intervención prevista para mejorar el sistema que abastece a la ciudad. En concreto, la operación de este martes consistirá en conectar una nueva conducción de 400 milímetros con la tubería principal de 800 milímetros, una maniobra técnica que el consistorio considera de especial relevancia y complejidad.

La intervención se desarrollará de forma continuada desde las 8.00 horas y está previsto que finalice en torno a las 22.00 horas del mismo día, siempre que no surjan imprevistos durante la ejecución de los trabajos.

Desembalse de la presa de Plasencia. / Toni Gudiel

Posibles afecciones en las zonas altas

Durante ese periodo, la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) no recibirá suministro desde la captación, por lo que no podrá aportar agua tratada al sistema de reservas hídricas de la ciudad. Esta situación podría provocar descensos puntuales de presión o caudal en el abastecimiento, "especialmente si las labores se prolongan más allá del horario previsto".

Las posibles incidencias se notarían principalmente en "las zonas situadas a mayor cota de Plasencia", donde la presión de la red puede verse más condicionada durante una actuación de estas características. Así, el ayuntamiento no habla de cortes generalizados, sino de posibles bajadas de presión vinculadas a la duración y a la envergadura de la conexión.

Con todo, el gobierno local ha pedido a los vecinos que realicen un consumo responsable de agua durante toda la jornada para minimizar el impacto de los trabajos. También ha lamentado de antemano las molestias que puedan ocasionarse y ha agradecido la comprensión y colaboración ciudadana.

Una obra para reforzar el suministro futuro

La actuación forma parte de las mejoras previstas en la toma de abastecimiento de la presa del río Jerte, infraestructura esencial para el suministro de agua potable de Plasencia. El objetivo, según el comunicado municipal, es mejorar la calidad, la eficiencia y la continuidad del servicio de abastecimiento en el municipio de cara al futuro.

El ayuntamiento ha apuntado que, para cualquier información adicional o incidencia relacionada con el suministro durante la jornada, los ciudadanos pueden dirigirse a los canales habituales de atención del servicio municipal de aguas.

Una actuación más amplia en la presa del Jerte

Cabe destacar que la intervención de este martes dará continuidad a una obra iniciada en abril en la presa, cuando el sistema de abastecimiento de Plasencia afrontó una primera fase de trabajos también con el suministro general garantizado, aunque con advertencia de posibles descensos puntuales de presión en las zonas más elevadas de la ciudad.

El proyecto completo de mejora de la toma de abastecimiento cuenta con un presupuesto total de 893.772 euros. En la práctica, incorpora una nueva conducción de polietileno de alta densidad, de 400 milímetros de diámetro, con su sistema de válvulas, para que el suministro pueda mantenerse cuando sea necesario intervenir en la conducción principal ya existente.

Proyectos previstos hasta 2027

La actuación incluye además la sustitución de unos 100 metros de la tubería actual, de acero inoxidable y 800 milímetros de diámetro, por una nueva de 600 milímetros dentro de la galería de toma. Según la información facilitada por el ayuntamiento, este cambio responde a criterios técnicos relacionados con unos caudales inicialmente previstos superiores a las necesidades reales y futuras de consumo de la ciudad, en coordinación con la ETAP.

La mejora de la toma de abastecimiento de Plasencia figura entre los proyectos del programa FEDER 2021-2027 de la Confederación Hidrográfica del Tajo, junto al plan de emergencia de la propia presa. De este modo, las obras de esta semana no son una actuación aislada, sino parte de una estrategia más amplia de modernización y seguridad sobre una infraestructura básica para el municipio.