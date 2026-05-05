Un conductor sin casco ni carné, con matrícula falsa y ciclomotor robado, sorprendido en Plasencia.

Sin el casco reglamentario, sin carné de conducir, con una matrícula que no correspondía al vehículo que conducía, un ciclomotor, que además, figuraba como robado. En estas circunstancias ha sorprendido la Policía Local de Plasencia a un conductor en la avenida de la Hispanidad.

Por todo, la policía ha instruido diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial y otro de falsedad documental, tras interceptar al conductor.

Citado para comparecer en el juzgado

Según ha informado el ayuntamiento, los hechos se iniciaron cuando los agentes observaron a un hombre circulando en ciclomotor sin casco, lo que motivó su identificación. Tras las comprobaciones, constataron que carecía de permiso de conducción en vigor, por lo que "fue investigado por un delito contra la seguridad vial".

Además, durante la intervención, los agentes detectaron que el vehículo tenía una matrícula que no le correspondía. Las verificaciones realizadas confirmaron que la placa pertenecía a otro vehículo distinto, lo que constituye un presunto delito de falsedad documental.

A su vez, la policía pudo comprobar que el ciclomotor figuraba como sustraído, por lo que fue intervenido y trasladado a dependencias policiales.

Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial y el investigado ha sido citado para comparecer ante el juzgado correspondiente.

Control de la Policía Local de Plasencia, a la altura de los Arcos. / POLICÍA LOCAL

Refuerzo en fines de semana y fechas de afluencia

Esta intervención es fruto de los controles y actuaciones en materia de seguridad vial que la Policía Local lleva a cabo los fines de semana y en periodos de mayor movimiento en la ciudad, como la pasada Semana Santa.

Entonces, se montó un dispositivo municipal con refuerzos de presencia policial, control del tráfico y controles preventivos de alcohol y drogas, en coordinación con Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil.

Alcohol, drogas y tasas penales

Los resultados de los controles los comunica la policía habitualmente y uno de los más destacados este año se produjo durante el Carnaval, cuando la Policía Local practicó una prueba de alcoholemia a un conductor interceptado previamente por la Policía Nacional. El hombre arrojó un resultado de 0,88 miligramos por litro de aire espirado, por encima del umbral penal de 0,60 mg/l, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y citado para juicio rápido.

Esa intervención se suma a otros controles realizados en la zona de Puerta Berrozana, donde la Policía Local y la Policía Nacional realizaron a 18 conductores pruebas de alcohol y drogas. El balance fue de tres denuncias administrativas por alcoholemia y la detención de una mujer que dio tasas de 0,74 y 0,69 mg/l en aire espirado. En ese mismo dispositivo, otro conductor intentó eludir el control, fue interceptado y detenido, y se formuló una denuncia por conducción negligente.

Conducciones temerarias y huidas

El ayuntamiento también ha informado de actuaciones vinculadas a comportamientos de riesgo al volante. En enero, la Policía Local recibió el aviso de un vehículo que circulaba a gran velocidad por varias vías de Plasencia. Según la información municipal, el conductor no atendió las señales de alto y realizó maniobras de riesgo durante el seguimiento policial. Aunque no llegó a ser interceptado, se tramitaron denuncias por conducción temeraria, sancionada con 500 euros y retirada de 6 puntos, y por no respetar las indicaciones de los agentes, con otros 200 euros de sanción.

La Policía Local también ha intervenido en siniestros con abandono del lugar del accidente. En diciembre, el cuerpo informó de un conductor que, tras consumir alcohol y THC, perdió el control del vehículo y chocó contra la fachada de un solar en la avenida de Calvo Sotelo. El conductor resultó ileso, pero abandonó el lugar y dejó el vehículo bloqueando la vía. El concejal de Interior, David Dóniga, advirtió entonces que huir tras un accidente puede agravar la situación y constituir un delito contra la seguridad vial.

Sin permiso de conducir y documentación irregular

Otra de las líneas de intervención se centra en conductores que circulan sin permiso o con documentación irregular. En febrero, la Policía Local detuvo a una mujer que conducía un ciclomotor sin haber obtenido nunca el permiso de conducción, tras una comunicación previa de la Policía Nacional. El ayuntamiento precisó que las diligencias se instruyeron por un presunto delito contra la seguridad vial del artículo 384 del Código Penal.

Meses antes, en octubre, los controles de documentación, alcoholemia y drogas se saldaron con una detención por presunta falsedad documental. Los agentes detectaron un permiso de conducción falsificado y comprobaron en la base de datos de la Dirección General de Tráfico que el conductor no poseía permiso de clase B y que el de clase A figuraba caducado desde 2009. En ese mismo operativo se formularon denuncias por carecer de seguro obligatorio y por no tener pasada la ITV.

Una estrategia de prevención continuada

La Policía Local viene presentando estos controles como una herramienta preventiva más que como actuaciones aisladas. En el dispositivo especial de Navidad, el cuerpo realizó 110 pruebas y detectó tres positivos en alcohol y uno en drogas, un dato que el intendente José Antonio Quijada calificó de "alentador", aunque advirtió de que no debía llevar a bajar la guardia.

La insistencia municipal se mantiene en un mensaje: no conducir tras consumir alcohol o drogas y, en caso de accidente, permanecer en el lugar, avisar a emergencias y facilitar la intervención policial.