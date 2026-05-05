João Afonso celebra la música portuguesa y la memoria africana en su concierto en Plasencia.

El ciclo Noches de Santa María, que promueve la Diputación Provincial de Cáceres, continúa este martes en Plasencia con el concierto de João Afonso.

El cantautor portugués, nacido en Mozambique, actuará a las 20.30 horas en el auditorio Santa Ana con Todo Tempo, su último trabajo discográfico.

Un viaje entre dos orillas

Según ha destacado la Diputación, João Afonso abordará en su espectáculo asuntos universales "como la libertad, el amor, la nostalgia y la inquietud.

Además, Afonso construye en este nuevo trabajo un "puente entre la música portuguesa y la memoria afectiva de sus orígenes africanos". Las canciones incluyen letras propias y otras inspiradas en textos de poetas como António Gedeão y José Craveirinha, dos referencias que ayudan a situar el tono literario de su obra.

Nueva formación de banda

El concierto de Plasencia llega, además, con una nueva formación de banda. João Afonso actuará a la voz y la guitarra acompañado por António Pinto, a las guitarras y la dirección musical; Miguel Tapadas, a los teclados y voz; Quiné Teles, a la batería y percusión; y Paulo Jorge, al bajo.

Todo Tempo se presenta además como una obra madura dentro de una trayectoria que comenzó discográficamente con Missangas, publicado en 1997, y que ha ido consolidando al músico como una figura destacada de la canción de autor portuguesa. El espectáculo promete una "celebración de la música portuguesa hecha con alma, reflexión y arte", en palabras de la Diputación.

Entradas solidarias a 5 euros

Las entradas, como en los conciertos anteriores, se mantienen al precio de 5 euros, una aportación que se destina a una asociación humanitaria sin ánimo de lucro de la provincia de Cáceres. La excepción será el concierto de cierre, previsto para el 15 de mayo en la plaza de la Catedral de Plasencia, que tendrá entrada libre hasta completar aforo.

La Diputación mantiene así el carácter solidario incorporado en la edición anterior, cuando esta fórmula tuvo una buena acogida de público. La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez Morán, defendió en la presentación del ciclo que cada entrada supone "un gesto solidario" y que la cultura "cuando es accesible y solidaria tiene poder transformador".

Presentación del ciclo Noches de Santa María en Plasencia. / Toni Gudiel

Las citas que quedan

Tras la actuación de João Afonso, el ciclo solo tendrá pendiente el concierto de clausura. Será el viernes 15 de mayo, en la plaza de la Catedral, con Argentina, una de las grandes voces del flamenco actual. La actuación está prevista a las 21.30 horas y será gratuita hasta completar aforo.

Argentina llegará a Plasencia con una trayectoria respaldada por escenarios internacionales y por dos nominaciones a los Latin Grammy por los discos Un viaje por el cante y Sinergia. Su presencia servirá para cerrar una edición que ha reunido canción de autor, swing, jazz, música afrocaribeña, música portuguesa y flamenco.

Una edición con más presupuesto

Noches de Santa María cumple este año su vigesimocuarta edición y se celebra en Plasencia entre el 7 de abril y el 15 de mayo. La programación ha reunido a cerca de 100 artistas y cuenta con un presupuesto que ronda los 100.000 euros, por encima de los 76.621,89 euros de la edición anterior.

El ciclo ha tenido que repartirse este año entre el Teatro Alkázar, el Auditorio Santa Ana y la Plaza de la Catedral debido a las obras que se están llevando a cabo en el Complejo Cultural Santa María de la Diputación. La institución provincial ha optado por espacios de mayor aforo para mantener una programación que cada primavera se ha consolidado como una de las referencias culturales de Plasencia y del norte de Extremadura.

Los conciertos ya celebrados

La programación se abrió el 7 de abril en el Teatro Alkázar con Luis Pastor y la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres. El cantautor de Berzocana presentó un concierto sinfónico con canciones de siempre, poemas de José Saramago y nuevas creaciones de su disco "Extremadura Fado", con dirección de Antonio Luis Suárez y arreglos de José Antonio Márquez.

El 14 de abril fue el turno de Swing Ton Ni Song y Anam Camerata, también en el Teatro Alkázar, con un "Concierto Swingfónico" que unió swing, jazz vocal y sonido sinfónico. Una semana después, el 21 de abril, el Auditorio Santa Ana acogió a Chloé Bird, que presentó oficialmente su nuevo disco, "El surco de los días".

La última cita antes de João Afonso fue el 28 de abril, también en el Auditorio Santa Ana, con Ariel Brínguez. El saxofonista cubano llevó a Plasencia una propuesta de música afrocaribeña y jazz latino, dentro de una edición que la Diputación de Cáceres ha presentado como una programación variada y abierta a distintos públicos.