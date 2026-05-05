El legado de Manuel Díaz López saca a la luz más de 500 años de historia de Plasencia.

Más de 500 años de Historia de Plasencia en un legado, el de Manuel Díaz López, que gracias a su ahijado podrán ver ahora todos los placentinos y visitantes en una exposición. Titulada Una mirada al pasado recuperado, reúne documentos, libros, fotografías y objetos vinculados a la historia cotidiana e institucional de la ciudad y se podrá visitar del 11 de mayo al 2 de junio.

La oportunidad llegará de la mano de Miguel Martín, su ahijado y heredero, en colaboración con la Concejalía de Cultura del ayuntamiento, la exarchivera municipal, Esther Sánchez Calle, y la archivera actual, María Jesús Cámara.

Un patrimonio que sale a la luz

De esta forma, el fondo reunido durante toda una vida por Manuel Díaz López podrá contemplarse ahora de forma ordenada gracias a la donación realizada al archivo municipal por Miguel Martín y Cajal, ahijado y heredero del investigador.

Este martes, se ha presentado la exposición, que permitirá acceder por primera vez a una parte significativa de ese patrimonio privado. La concejala de Cultura, Marisa Bermejo, ha subrayado que la muestra "marcará un antes y un después en la forma en que entendemos y compartimos nuestra historia más reciente".

Bermejo ha agradecido a Martín y Cajal "un gesto enorme de valor cívico y cultural" y ha defendido que el legado "no es únicamente una colección de documentos", sino "un viaje por la intrahistoria de Plasencia a lo largo del siglo XX".

Presentación de la exposición sobre el legado de Manuel Díaz López. / Toni Gudiel

Catorce vitrinas para ordenar una vida

La exposición estará formada por 14 vitrinas divididas en áreas temáticas. El recorrido abordará la vida y memoria de Manuel Díaz López, su entorno familiar, la documentación municipal, las joyas documentales de su biblioteca, su vinculación con la vida cultural y religiosa, la asociación Pedro de Trejo, las cofradías, los objetos cotidianos, la publicidad, la prensa histórica y su amplia colección fotográfica.

La muestra estará acompañada de un folleto explicativo para facilitar la visita y ordenar un fondo muy diverso, en el que hay documentos históricos en papel, fotografías, juguetes, actas municipales, documentos de cofradías, libros, manuscritos y objetos vinculados a la vida diaria de Plasencia.

Cabe señalar que Manuel Díaz López fue funcionario en el Ayuntamiento de Plasencia y tuvo una intensa presencia en la vida cultural y religiosa de la ciudad. Fue fundador de la actual Asociación Pedro de Trejo, directivo de la Unión de Cofradías y una persona muy vinculada a distintas cofradías placentinas, a la Virgen del Puerto y a otras expresiones de la religiosidad local.

Documentos desde 1517

El fondo incluye materiales fechados desde 1517 hasta la actualidad, lo que permite construir una lectura amplia de la Historia placentina. Entre las piezas más destacadas figuran copias de las ordenanzas municipales de Plasencia de 1549, con letra cortesana, y la Concordia de 1614 entre Plasencia y su tierra.

La cronista oficial de Plasencia y exarchivera, Esther Sánchez Calle, ha explicado que, al principio, se le encomendó revisar documentación municipal, de cofradías y de Pedro de Trejo, pero que en el domicilio de Manuel Díaz López apareció mucho más. "Nos encomendaron mirar solo la documentación municipal o de cofradías, pero allí había muchísimo más", ha señalado.

Entre los hallazgos, ha citado las Ordenanzas Municipales de 1549, más antiguas que las copias de 1601 conocidas hasta ahora, y la Concordia de 1614, un documento que refleja una nueva relación entre Plasencia y su tierra. También ha destacado el proyecto de una fuente diseñado por Vicente Paredes en el siglo XIX para la Puerta del Sol y un padrón de 1845, relativo a los bienes rústicos y urbanos de los vecinos.

Libros, manuscritos y memoria cotidiana

El legado conserva además una biblioteca con más de 500 volúmenes sobre Plasencia y Extremadura, adquiridos en librerías y anticuarios. Entre ellos, figuran joyas bibliográficas y primeras ediciones, como un libro de crónicas, fechado en 1646.

La documentación manuscrita aporta además una mirada de especial valor para los investigadores. Esther Sánchez Calle ha mencionado el manuscrito de los Ramos Collazos, Francisco y Pedro María, padre e hijo, vecinos del entorno de la calle Ancha, que recoge con lenguaje popular aspectos de la vida religiosa y cotidiana de la Plasencia del siglo XVIII.

Junto a ese testimonio aparece otro manuscrito vinculado a Tomás del Barco Villalobos. Esa variedad permitirá asomarse a distintos niveles de la sociedad placentina y observar cómo la ciudad fue dejando rastro tanto en documentos institucionales como en papeles más domésticos.

Un "puzle" histórico

La labor de recopilación, estudio y organización del fondo ha corrido a cargo de Esther Sánchez Calle y de la archivera municipal, María Jesús Cámara, comisarias de la exposición. Ambas han trabajado sobre una colección amplia y dispersa, procedente de una casona de varias plantas en la que el material se encontraba repartido por distintos espacios.

Cámara ha destacado el desafío técnico de organizar un fondo "tan vasto y variado", pero también el resultado alcanzado. Según ha afirmado, el trabajo de catalogación ha permitido construir "un relato coherente y accesible" que mostrará piezas únicas y ayudará a entender la historia reciente de Plasencia desde una perspectiva cercana y humana.

La concejala, por su parte, ha descrito la tarea como un trabajo casi arqueológico, un "puzle" que había que ordenar para convertirlo en una exposición comprensible, sin perder la riqueza de los materiales originales ni la huella personal de quien los reunió.

"Que quede aquí y no se pierda"

Por su parte, Miguel Martín y Cajal ha explicado que su decisión responde al deseo de que el legado permanezca en Plasencia. "Me siento muy a gusto y honrado en poder dar todo esto a Plasencia, que quede aquí y no se pierda", ha afirmado durante la presentación.

En respuesta a quien le pregunta por qué no ha vendido el fondo, responde que su beneficio será otro: "El enriquecimiento cultural que voy a absorber ahora". También ha agradecido la paciencia de su familia durante los fines de semana dedicados a revisar, seleccionar y clasificar materiales junto a las responsables del trabajo documental.

Martín y Cajal ha vinculado además esta donación con la trayectoria cultural de Manuel Díaz López. A su juicio, el legado supone la rúbrica final a una vida dedicada a Plasencia, a su Historia, a sus tradiciones, a la Asociación Pedro de Trejo y al mundo de las cofradías. Ahora, ese trabajo acumulado durante décadas podrá ser visto por primera vez de forma ordenada por los ciudadanos.