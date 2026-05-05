La Policía Local pone el foco en los locales de apuestas de Plasencia y aumentará las inspecciones.

La Policía Local de Plasencia ha decidido poner el foco en espacios que, en los últimos años, no han estado exentos de polémica, sobre todo por el lugar en que muchos están ubicados. Se trata de los establecimientos de juego y apuestas, situados en su mayoría cerca de centros educativos.

De esta forma, el ayuntamiento ha anunciado que el cuerpo local ha intensificado las labores de inspección y control en este tipo de locales con el objetivo de "garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de acceso, seguridad y protección de los usuarios".

Local inspeccionado y sin irregularidades

Dentro de esta campaña, el pasado viernes 2 de mayo, agentes de la Policía Local realizaron una inspección en un local situado en la avenida de España.

Durante la actuación, verificaron distintos aspectos relacionados con la normativa reguladora del juego, "sin que se detectara ninguna irregularidad". Entre los principales puntos revisados estuvieron el control de acceso y funcionamiento del sistema de admisión; la correcta señalización e información al público; la ausencia de menores en el interior; la identificación de los clientes presentes —todos ellos debidamente documentados—, así como la comprobación de que ninguno figuraba en el registro de personas con prohibición de acceso al juego.

Seis clientes en el establecimiento

En esta inspección, también se revisó el registro de clientes y el cumplimiento de las condiciones generales de funcionamiento del establecimiento.

El ayuntamiento ha apuntado que, en el momento de la actuación policial, había seis clientes en el interior del local, "todos con documentación en vigor y sin incidencias reseñables".

Imagen de un salón de juegos cerca de centros educativos en Cáceres. / Lorenzo Cordero

Normativa recogida en la Ley del Juego de la Junta

El acta levantada por los agentes incluye un recordatorio del catálogo de infracciones recogidas en la Ley 6/1998 del Juego de Extremadura, entre ellas el acceso de menores o personas prohibidas; el incumplimiento de horarios; deficiencias en el control de admisión; la falta de documentación obligatoria y la explotación de juegos sin autorización.

La documentación ha sido remitida a la Dirección General de Tributos y Servicio de Juego de la Junta de Extremadura para su conocimiento.

El motivo es que la ley regional atribuye a la Consejería la concesión de autorizaciones, la vigilancia y el control de estas actividades, mientras que el Consejo de Gobierno es el encargado de aprobar la planificación general del sector.

Apuestas fuera de la hostelería

Así, cabe apuntar que la normativa extremeña acota dónde pueden practicarse las apuestas: en establecimientos autorizados, recintos deportivos o de competición y otros lugares que determine el reglamento, pero con exclusión expresa de los establecimientos de hostelería.

En la práctica, esto diferencia los salones o locales específicos de apuestas de bares y cafeterías con máquinas recreativas, una distinción clave cuando se habla de presencia del juego en la ciudad.

Control de acceso obligatorio

Más allá del número de locales, el marco autonómico ha endurecido el control de entrada. Los salones de juego, locales específicos de apuestas y áreas de apuestas deben contar con un sistema técnico de admisión que identifique y registre a quienes acceden, compruebe la edad y se conecte con el Registro de Limitaciones de Acceso.

La norma impide la entrada a menores y a personas inscritas en ese registro.

Registro de personas autoexcluidas

Además, Extremadura actualizó en 2025 el procedimiento del Registro de Limitaciones de Acceso a establecimientos de juego y su interconexión con el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego del Estado.

El objetivo es impedir la participación en actividades de juego de quienes soliciten voluntariamente esa restricción o deban figurar por resolución judicial o administrativa. Cabe señalar que la inscripción mínima en el registro autonómico es de seis meses.

Horarios y juego responsable

Los salones de juego autorizados en Extremadura tienen fijado un horario autonómico: de 10.00 a 02.00 horas entre el 1 de octubre y el 31 de mayo, y de 10.00 a 03.00 horas entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, con media hora adicional los viernes, sábados y vísperas de festivo. La misma resolución obliga a las empresas autorizadas a velar por las políticas de juego responsable, especialmente respecto a grupos de riesgo.

La Policía Local ha subrayado que las inspecciones continuarán realizándose de forma periódica para "garantizar un entorno seguro y legal" y el cumplimiento de toda la normativa.