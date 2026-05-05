El robo de la corona de la Virgen del Puerto de Plasencia, eje de la nueva novela de Julio Pérez González.

El escritor placentino Julio Pérez González inicia su último libro, Coronación, con una cita: "Tiene más valor que un hombre venere una estatua de arcilla que una escultura de oro con forma de arte decadente". La firma Félix Granda Buylla, para quien no lo conozca, fundador de los talleres de arte Granda de Madrid, donde se forjó la corona de la Virgen del Puerto de Plasencia, actualmente en paradero desconocido tras ser robada del museo de la catedral en marzo de 2024.

Precisamente, ese robo ha servido a Julio Pérez para sacar adelante su sexta novela, que presentará este miércoles, 6 de mayo, a las ocho de la tarde, en la carpa de la feria del libro de Plasencia, justo el día de su inauguración.

En el libro, la corona de la Virgen aparece

Aunque, como se suele decir, está basada en hechos reales, Pérez deja claro que se trata de un relato "de ficción". De hecho, hay una diferencia fundamental con la realidad y es que, en su libro, la corona de la Virgen aparece.

Lo que ocurre en la novela es que, dos años después del robo, la joya "reaparece e la puerta del enlosado de la catedral dentro de una caja". Serán dos mujeres, miembros de la Policía Nacional una y la Guardia Civil, la otra, quienes se encargarán de averiguar quién la robo y qué ha pasado durante esos dos años hasta su reaparición.

Julio Pérez, con su última novela, a las puertas de la Catedral Vieja de Plasencia. / Toni Gudiel

Un equipo de Policía Nacional y Guardia Civil

Por un lado, en Coronación, Julio Pérez recupera a Jennifer y Belisario, una guardia civil, teniente de la Policía Judicial, y una inspectora de la Policía Nacional. El escritor afirma que a Belisario la trató "muy mal" en su libro Desheredados, publicado a finales de 2023, y después, "se reivindicó "junto a Jennifer en Match, que vio la luz en 2025.

Entonces, se les asignó un caso a ambas y, ahora, los personajes han evolucionado, las mujeres viven juntas y son grandes amigas. En esta ocasión, el caso del robo de la corona de la Virgen se le asigna a Belisario, de la Policía Nacional, y su amiga Jennifer "la ayuda en lo que puede" hasta que logran resolver el caso.

Referencias históricas de Plasencia

Otro de los aspectos destacados de la novela es que se sitúa en Plasencia, aunque también recoge localizaciones en Cabezabellosa, Madrid o Salamanca. En Madrid se ubican los talleres Granda donde se forjó la corona por parte de "un sacerdote artesano que es muy importante en la novela".

Porque además de la temática en sí, Pérez explica que, a lo largo del relato, aparecen muchas referencias históricas de Plasencia "que tienen una función dentro del libro". Por eso, cree que "a los amantes de la novela histórica les va a gustar".

También a todo aquel que quiera conocer más sobre la ciudad, que es uno de los objetivos de Pérez con el libro: "Que la gente aprenda a amar Plasencia, que la conozca y la vea con otros ojos".

Los aspectos psicológicos del ser humano

Coronación, con 243 páginas, es un libro fácil de leer y su autor asegura que el lector "no podrá parar de leerlo, te pide la siguiente página". Además, incluye muchos aspectos psicológicos porque Pérez, que dirigió durante 16 años la universidad popular de Plasencia, también estudió Psicología.

Se trata de una novela policíaca y de suspense, "con algún muerto entre medias" y que "bucea en las intenciones ocultas de la psicología humana", sobre todo a raíz de la idea planteada en el libro de una nueva coronación de la Virgen tras la recuperación de la corona.

Julio Pérez, con todas las novelas que ha publicado, ante la Catedral de Plasencia. / Toni Gudiel

Dos mujeres, las protagonistas

¿Por qué ha elegido a dos mujeres como protagonistas? Porque para Pérez, haber elegido a dos hombres habría sido "demasiado americano" y ha querido mostrar que "sin necesitar muchos puñetazos o disparos, que también los hay", se pueden resolver casos.

El autor ha decidido apostar "por la igualdad" y, además considera que la historia es mejor protagonizada por dos mujeres porque estas "tienen más intuición, ven las cosas desde otra perspectiva y, a veces, para que alguien confiese, es mejor tener a una mujer enfrente".

En suma, en Coronación se combinan el suspense con la realidad del hecho acontecido en Plasencia y la ficción del quién, cómo y por qué, además de la historia de la ciudad y de la corona de la Virgen, en situaciones que a veces "parecen irresolubles. Tanto que en muchos momentos el lector pude pensar que está en un callejón sin salida".

Coronación, su sexta novela

Se trata de la sexta novela que publica Julio Pérez desde que, en mayo de 2021, publicó Crónica de un navegante espacial, más centrada en la ciencia ficción. Un año después, en mayo de 2022, salió Viajero en el tiempo y, en 2023, publicó otros dos libros, Dados de Basalto y Desheredados.

El quinto llegó en marzo de 2025 con Match y acaba de sacar una tirada de 250 ejemplares de Coronación, que ya está a la venta en todas las librerías de Plasencia y en plataformas digitales.

La siguiente, una desaparición

Pérez afirma que no será su última novela. De hecho, apunta que ya está escribiendo la próxima, relacionada con una desaparición en Plasencia, que resuelven personas de un Centro de Rehabilitación Psicosocial, un espacio que conoce bien porque él mismo trabajó en el CRPS de Plasencia.

Pero además, tiene claro que volverá a juntar a Jennifer y Belisario en otro caso porque "me parecen dos personajes muy bonitos", con personalidades muy distintas, lo que no impide que sean grandes amigas y "ya tengo pensada la trama de su siguiente aventura".