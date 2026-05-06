CCOO exige en Plasencia más inversión para que el tren impulse el desarrollo regional.

CCOO de Extremadura y la Fundación Cultura y Estudios han reunido en Plasencia, en la sala Verdugo, a colectivos sociales, políticos, vecinales y empresariales para analizar la situación del ferrocarril extremeño y reclamar más inversión en una red pública eficiente que vertebre la región.

Ha sido a través de una mesa redonda, que ha contado con el diputado socialista César Ramos y donde se ha puesto el foco en la necesidad de aumentar el esfuerzo inversor para superar la situación actual de las infraestructuras ferroviarias en la región. El encuentro ha servido también para reclamar un plan de choque que permita convertir el tren en "un verdadero motor de desarrollo regional".

Alabanzas al Pacto por el Ferrocarril

La cita se ha celebrado en conjunto con una exposición de la Fundación sobre la historia de la lucha sindical por el ferrocarril extremeño, que permanecerá abierta hasta este viernes, 8 de mayo en la misma sala Verdugo de Plasencia. Durante la jornada de debate y, según ha comunicado CCOO, se ha realizado un balance del recorrido histórico de las movilizaciones por el tren y se ha destacado que los avances conseguidos, aunque considerados insuficientes, no habrían sido posibles sin cohesión social.

Los participantes han destacado también la unidad de acción bajo el Pacto por el Ferrocarril como una de las "principales fortalezas" de los últimos años para lograr mejoras en Extremadura. Según se ha defendido en el encuentro, "solo desde la transversalidad y el consenso social se puede presionar a las administraciones para que cumplan sus compromisos con la región".

Miembros de la mesa de debate sobre el ferrocarril en Plasencia. / Toni Gudiel

Plasencia como nodo estratégico

Uno de los puntos centrales de la mesa redonda ha sido la situación del norte de Extremadura. En la mesa, se ha insistido en la necesidad de infraestructuras específicas para esta zona y subrayado la potencialidad de Plasencia como nodo estratégico, puerto seco y enclave logístico.

La lentitud de las obras de la alta velocidad y de la electrificación de la red convencional han sido otro de los asuntos abordados. Los asistentes han coincidido en que esta demora no solo afecta a la movilidad de la ciudadanía, sino que también "condiciona la competitividad de las empresas locales".

El secretario general de la Federación Empresarial Placentina, Paco Sánchez Guijo, ha hecho hincapié en la necesidad de que el norte extremeño tenga encaje en el corredor atlántico a través del corredor Ruta de la Plata. En esa misma línea, el diputado socialista y portavoz de Transportes en el Parlamento, César Ramos, ha defendido estas reivindicaciones y asegurado que Plasencia tendrá estación de alta velocidad.

Parte de los asistentes a la mesa de debate sobre el ferrocarril en Plasencia. / Toni Gudiel

Ruta de la Plata y estación de alta velocidad

La jornada ha concluido con una exigencia directa a la Junta de Extremadura para que destine los recursos económicos necesarios y ejerza una presión política firme ante el Gobierno central. También se ha reclamado la urgente conclusión de los estudios de viabilidad de la Ruta de la Plata y el cierre definitivo de la ubicación de la estación de alta velocidad en Plasencia.

A su vez, durante el acto, el director de la Fundación Cultura y Estudios, Miguel Fuentes, ha realizado un repaso por la lucha ferroviaria en Extremadura. En su intervención, ha recordado fechas como el cierre del Ruta de la Plata en 1984, el cierre del Sierra de Gredos en 1994 y el nocturno del Lusitania el 15 de agosto de 2012, episodios que, según ha expuesto, han marcado la vertebración del territorio con el resto de España.

Fuentes también ha destacado la importancia del Pacto Social y Político por el Ferrocarril, firmado en 2016 entre fuerzas políticas, sindicatos y organizaciones empresariales. A su juicio, ese acuerdo ha permitido alcanzar algunos de los avances más relevantes en esta materia, aunque ahora considera necesario mantener un frente común para dar otro paso con la recuperación de la Ruta de la Plata.

Respaldo social y empresarial

CCOO ha destacado que el acto ha contado con la presencia de una "representación amplia" del tejido social placentino. Entre los participantes, han estado concejales del PSOE Plasencia y Unidas Podemos Plasencia, además de Manifiesto X Plasencia, el MSU Norte y la plataforma Milana Bonita.

Otra imagen de asistentes al encuentro sobre el ferrocarril en Plasencia. / Toni Gudiel

También han acudido representantes de la Asociación Pedro de Trejo, la Asociación de Alojamientos y Turismo de Plasencia (ALTUP), la sociedad de arqueología (SEDAP), el Círculo Empresarial Placentino, Motor Club Ruta de la Plata y la Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Plasencia (AVEPLA). La jornada ha contado además con la diputada socialista en el Congreso Emilia Almodóvar.

Para CCOO, esto demuestra que la demanda ferroviaria mantiene un respaldo amplio en la ciudad. El mensaje compartido por los asistentes ha sido que Extremadura necesita una red ferroviaria pública eficiente, útil no solo para la larga distancia, sino también para vertebrar el territorio de forma cotidiana y sostenible.