Una empresa cacereña domina la adjudicación de parcelas para carpas y terrazas en la feria de Plasencia

A finales de marzo, el Ayuntamiento de Plasencia aprobó las bases para la adjudicación de la concesión de uso provisional de parcelas municipales para la instalación de carpas y terrazas en la bandeja superior del Berrocal durante las próximas ferias.

Ahora, la junta de gobierno ha acordado la adjudicación y una misma empresa ha sido la adjudicataria de tres de las cinco parcelas a disposición.

Diez empresas y cinco parcelas para ceder

Según la información municipal, una vez finalizado el plazo para la presentación de las ofertas, ha tenido lugar un acto público en el ayuntamiento para conocer la cuantía económica de cada una.

En total, se han presentado diez empresas, aunque no todas han pujado por todas las parcelas. Así, para la parcela número 1, con 280 metros cuadrados, han pujado dos empresas y la adjudicación ha sido para Pedro Antonio Bermejo Martín, por 9.000 euros.

Para la parcela número 2, con 905 metros cuadrados, ha habido ocho ofertas y ha resultado adjudicatario La Mala Hostelería SLU, con sede en Cáceres, por 27.500 euros.

Tres parcelas para una empresa cacereña

Esta misma empresa ha sido la adjudicataria de la parcela número 3, de 414 metros cuadrados y con cinco propuestas de empresas. La ganadora ha sido la de La Mala, por 12.500 euros.

Por la parcela número 4, de 414 metros cuadrados, han pujado tres empresas y el adjudicatario ha sido Manuel Fernández Delgado, por 7.500 euros, mientras que la parcela número 5, la de mayor tamaño, con 1.433 metros cuadrados, se la ha llevado de nuevo La Mala Hostelería. Han presentado ofertas ocho empresas y la oferta ganadora ha sido de 37.250 euros.

Se han quedado sin parcelas otras siete empresas, las de Daniel Serrano Hornero, El Tardeo ESPJ, Dakobe Producciones SL, Déjà vu Experiencia SL, Infame Proyectos SL, Alberto Rodríguez González y Pedro Adrián Blanco Alcalá.

Diez días para presentar la documentación en regla

Según recoge la junta de gobierno, las cinco empresas adjudicatarias tendrán un plazo de diez días hábiles, a contar a partir de la recepción de la notificación del acuerdo, para presentar documentación del pago del canon comprometido, la fianza, alta en el IAE, documento justificativo de estar al corriente de pago de deudas con el Ayuntamiento de Plasencia y de tener en vigor una póliza de seguro, conforme a lo establecido en la Ley 7/2019, de 5 de abril, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Extremadura.

En caso de no presentar la documentación en plazo, el ayuntamiento entenderá que el adjudicatario renuncia a la concesión y deberá abonar una indemnización equivalente al 10% del canon mínimo de la parcela correspondiente, en concepto de penalidad.

Los conciertos de la feria de junio en Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Los contratos para los conciertos

En relación también con la feria de junio y, tras la presentación de las actuaciones musicales por parte del concejal de Festejos, David Dóniga, la junta de gobierno ha aprobado también los pliegos y expedientes para la adjudicación de los contratos para los conciertos de Leire Martínez, el viernes 12 de junio, que será en la Torre Lucía, con entradas ya a la venta, y Bertín Osborne, el miércoles día 10, gratuito para el público, ya que actuará en la plaza Mayor.

En el primer caso, la adjudicación del contrato ha sido por un importe de 50.000 euros, IVA incluido, y en el segundo, de 79.860 euros, IVA incluido también.

Grupo de los ochenta y festival de DJ

Por otro lado, El Ayuntamiento de Plasencia ha adjudicado también dos contratos menores para otros conciertos de la programación musical de la feria. Uno de ellos es el del grupo de los ochenta Un pingüino en mi ascensor, previsto para el sábado 13 de junio en la plaza Mayor, que ha adjudicado por 18.029 euros, IVA incluido.

La junta de gobierno local también ha aprobado la contratación de la Noche Joven, programada para el 6 de junio en la plaza Mayor, por 18.089,50 euros, IVA incluido. Este contrato incluye las actuaciones de Belén Jurado, Blood Brothers DJ y Dani Serra DJ, además de los servicios técnicos y de producción vinculados al concierto.