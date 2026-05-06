La Feria del Libro de Plasencia arranca este miércoles con Jesús Sánchez Adalid y doce casetas en la plaza Mayor.

La plaza Mayor de Plasencia vuelve a convertirse este miércoles en punto de encuentro para lectores, libreros, editoriales y escritores.

La feria del libro quedará oficialmente inaugurada a las 18.00 horas con Jesús Sánchez Adalid y la presentación de su última novela, Tres halcones para Tamerlán, publicada por Harper Collins. El acto contará con la presencia del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro y la presentación correrá a cargo de Mariano Tobares.

Tres presentaciones en el día de estreno

La apertura tendrá además un significado especial por coincidir con el 840 aniversario de la fundación de Plasencia. El escritor ya abordó ese episodio histórico en El alma de la ciudad, una novela muy vinculada al pasado placentino. Por eso, según ha explicado el técnico municipal de Cultura, Juan Ramón Santos, la feria aprovechará la visita del autor para conversar también sobre aquella obra y sobre el proceso de investigación que le acercó a la historia de la ciudad.

La programación de la primera tarde continuará a las 19.00 horas con Manuel López Gallego, que presentará La paloma blanca, publicada por De la Luna Libros, en un acto conducido por Juan Ramón Santos. A las 20.00 horas será el turno de Julio Pérez González, autor de Coronación, publicada por La Ventana Verde, con presentación de Carlos Sánchez Librero.

Doce casetas en la plaza Mayor

La feria se celebrará hasta el domingo 10 de mayo y tendrá como escenario principal la plaza Mayor de Plasencia, donde se instalarán doce casetas y una carpa para las presentaciones y actividades. En esta edición, estarán representadas ocho librerías y la Editora Regional de Extremadura.

Montaje de las casetas de la feria del libro, este miércoles. / Toni Gudiel

Participarán El Jardín Secreto, El Quijote, El Tintero, La Batcueva, La Puerta de Tannhäuser, Mary & Percy, Mis Siete Palabras, Sueños de Papel y la Editora Regional. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Plasencia, Marisa Bermejo, ha destacado que se trata de una cita consolidada dentro del calendario cultural de la ciudad y ha agradecido la implicación de librerías, editorial y departamentos municipales.

La feria abrirá este miércoles de 17.30 a 21.00 horas. El jueves, lo hará de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.00 horas. El viernes y el sábado, las casetas estarán disponibles de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas. El domingo, último día, el horario será de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas.

Poesía, narrativa y autores extremeños

El jueves 7 de mayo tendrá un marcado perfil poético. La jornada comenzará a las 17.30 horas con Mario Lourtau y "Para menos morir (Poesía 2008-2021)", publicado por la Editora Regional de Extremadura. Después, llegarán Carmen Hernández Zurbano y Concepción Andrada con "El baile de la naranja" y "Escribir la herencia", ambos publicados por RIL Editores.

Ese mismo día, habrá también firma de ejemplares de Soledad Falero en la caseta de El Tintero, la presentación de Javier Pérez Walias y el recital de música y poesía "La edad del grito", a cargo de José Manuel Díez, Duende Josele. Juan Ramón Santos ha resaltado esta jornada como una de las más representativas de la presencia de la poesía extremeña en el programa.

El viernes 8 de mayo reunirá a Francisco Vaz Leal, Antonio Reseco, Juanma Hinojal, Bernardo Atxaga y Fernando Triviño. Uno de los nombres destacados será Bernardo Atxaga, que presentará "Golondrinas", publicado por Alfaguara, a las 19.10 horas. La jornada se cerrará con "El canto de las chicharras", una propuesta en la que Triviño canta a José María Gabriel y Galán.

Fin de semana para todos los públicos

El sábado 9 de mayo la feria tendrá actividad de mañana y tarde. La programación matinal estará orientada especialmente al público infantil, con la firma de Ángel Barrios, el cuentacuentos y presentación de "Los recuerdos de Búho", de Patricia Casasola, y la presentación de "Catálogo de seres extraordinarios", de Juan Ramón Santos.

Por la tarde, llegarán Alberto Guirao, Ángel Barrios, Álex Chico y la autora placentina Silvia Sánchez Muñoz, que presentará "Cabalga la larga noche". La jornada terminará con "Escritura y naturaleza", una conversación entre Joaquín Araújo y Javier Morales moderada por David G. Ferreiro.

La clausura será el domingo 10 de mayo. La mañana incluirá los cuentacuentos de Margarita del Mazo y Damaris Camarero. Por la tarde, Samuel Rodríguez y María Victoria Gómez Tomé ofrecerán la conferencia "El suicidio como motivo estético en la literatura". El cierre llegará a las 18.30 horas con Jesús Carrasco, que presentará "El detalle", publicado por Seix Barral, en un acto presentado por Nicanor Gil.

Bermejo ha defendido que el libro funciona como herramienta de conocimiento, ocio y cohesión social y ha invitado a vecinos y visitantes a participar en las actividades. Santos, por su parte, ha destacado la cantidad de autores que han querido presentar obra este año en Plasencia y la relación de la ciudad con la lectura a través de la biblioteca, los clubes de lectura, las librerías y los colectivos culturales.