Operación fallida de una paciente de Plasencia en Badajoz: "He sido el conejillo de indias de la huelga de médicos"

Vive en Plasencia, tiene 37 años y lleva más de dos esperando una operación en la espalda que, según afirma, es necesaria porque en la primera por la que pasó "me quedaron mal".

Tanto que tiene una hernia discal, una vértebra fisurara, otra rota y dos discos desgastados. Además, le pusieron dos placas y seis tornillos. Todo esto le impide llevar una vida normal y, cuando creía que por fin la iban a operar, en el Hospital Universitario de Badajoz, acabó sufriendo varios ataques de ansiedad por el trato recibido. "He sido el conejillo de indias de la huelga de médicos del mes de abril", afirma.

Años de espera para pruebas y operación

Esta paciente de neurocirugía, que prefiere guardar el anonimato para no empeorar más su situación, ha querido contar públicamente su caso para mostrar su indignación, no por la huelga del sector médico, que respeta porque "todo el mundo tiene derecho a hacer huelga", sino por la forma de tratar a los pacientes.

Explica que, cuando empezó con los dolores, tuvo que esperar "dos años hasta que me hicieron la primera prueba" y considera que el paso del tiempo ha empeorado su estado hasta que finalmente la operaron en el Hospital Universitario de Cáceres, en el año 2020.

Carlos Gil

Minusvalía, dolores y vive "empastillada"

Después, llegaron más esperas y el paso del tiempo para una segunda operación, tanto que el Defensor del Paciente le dio la razón porque el SES "ya había sobrepasado el límite y tenían que derivarme a una privada".

Lo cierto es que, tras la primera intervención, ha quedado con una minusvalía de un 45%, "no puedo andar ni diez minutos seguidos, tengo unos dolores horrorosos y tengo que estar en casa todo el día, vivo empastillada".

Un viaje de 230 kilómetros hasta Badajoz

Con esta situación y más de dos años de espera, a finales de abril, recibió la llamada que esperaba para ingresar en el Hospital Universitario de Badajoz y operarse por fin. Le dijeron que ingresaría el lunes 27 de abril para operarla el día 28.

Su marido se cogió días libres en el trabajo y recorrieron los "230 kilómetros hasta Badajoz en el coche, que yo no aguanto tanto tiempo sentada y tenemos que parar 20.000 veces para ponerme de pie y estirar las piernas".

También su madre fue a Badajoz desde Salamanca, su suegra... Varios familiares cogieron días para acompañarla.

La probabilidad de no ser operada por la huelga

Sin embargo, toda su esperanza se vino abajo cuando el mismo lunes por la noche, ingresada en la séptima planta del hospital pacense, "pasaron a decirme que, con motivo de la huelga, lo más probable es que no me operaran al día siguiente y que seguramente habíamos ido para nada".

El disgusto le provocó un ataque de ansiedad y el convencimiento de que, efectivamente, no la iban a operar e iba a ser "el conejillo de indias de ese mes".

Ni una vía y sin comer ni beber

De hecho, lo que corroboró sus sospechas es que "habían pasado las doce de la noche y no me habían puesto ni una vía". Sí le dijeron que tenía que estar en ayunas, pero ni siquiera había comido ese día.

Además, al día siguiente, "a las siete de la mañana vinieron a que me preparara para el quirófano, me duchara y me pusiera el pijama de quirófano". Pero su marido escuchó a varias enfermeras hablar y decir que no la iban a operar, por lo que, indignado, fue a la habitación a decírselo.

"Lo que nos dijeron es que tenían que prepararme por protocolo, aun sabiendo que no me iban a operar, es indignante".

El motivo de no operarla, no había anestesista

Volvió a sufrir un ataque de ansiedad y critica también que pidió unas pastillas para calmarse, pero "me las denegaron". Su operación estaba programada para las 8.30 horas y "como a las once vino una médica a decirme que no me iban a operar, aunque sí estaba mi neurocirujano". Este llegó después y la explicación que les dieron es que no había anestesista y, por lo tanto, no podían operar.

Señalan que no fueron los únicos, que "había cinco personas que habían ido a operarse, aunque yo era la que llegaba de más lejos".

Les instaron a presentar una queja

Con la indignación por todo lo ocurrido, "pedí el alta voluntaria, pero me dijeron que, si me iba, sería bajo mi responsabilidad y me mandarían al final de la lista", por lo que no lo hizo y tuvo que esperar más, aun sin comer, ni beber, hasta que le dieron el alta oficial.

Lo que también critican es que los médicos les instaron a quejarse y presentar una reclamación, por lo que no dudan de que "lo que quieren es que todo el mundo se queje para que los de arriba den su brazo a torcer". De hecho, su marido apunta que tuvo que esperar 20 minutos para poner la reclamación "de la cola que había".

Los pacientes, los más afectados

Lo que este matrimonio pide es que, si los médicos sospechan que la huelga puede suspender operaciones, "llamen si quieren a la gente de Badajoz, pero no a quienes estamos a 230 kilómetros de distancia. Parece que lo que quieren es fastidiar a la gente para que nos quejemos porque, si no nos quejamos, de qué les vale la huelga", se preguntan.

Les dijeron que, en una o dos semanas les llamarían y, ahora, lo que temen es que vuelvan a programar su operación para la próxima semana de huelga. "Ya sería el colmo. Están jugando con la salud de la gente, física y mental", critica esta paciente, que lamenta también la "poca empatía" que ha encontrado entre el personal sanitario.

No se pueden prever las ausencias

Ante esta denuncia, el Servicio Extremeño de Salud ha explicado que "no es posible informar ni valorar aspectos relacionados con la situación o estado de salud una persona concreta, por respeto a su privacidad y en cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de datos".

No obstante, la Consejería ha subrayado que "el derecho de huelga es un derecho fundamental, su ejercicio es individual y no requiere comunicación previa individual por parte de cada profesional sobre su adhesión, lo que puede dificultar conocer con exactitud la disponibilidad final de efectivos hasta el mismo día".

Garantizada la atención urgente

A su vez, el Servicio Extremeño de Salud defiende que ha "garantizado en todo momento la atención urgente, al paciente oncológico y a los casos graves" y que las intervenciones programadas que no pudieron realizarse "están siendo reprogramadas con la mayor prioridad posible".

Por otro lado, ha indicado que la huelga de médicos, "en protesta por el borrador del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad sin acuerdo con la profesión médica, ha supuesto ya la cancelación de 199.783 consultas y 1.970 operaciones en Extremadura y lamentamos profundamente las molestias ocasionadas debido a la incapacidad de la ministra Mónica García de llegar a un acuerdo".

Ante esta situación, a consejera de Salud y Atención a la Dependencia "ha vuelto a insistir a la ministra Mónica García en el último Consejo Interterritorial de Salud para que dimita antes de que la cesen ante el grave perjuicio que está causando a la sanidad pública extremeña y española en general".