Plasencia limitará la música exterior de los bares en feria entre las 14.00 y las 22.30 horas.

El Ayuntamiento de Plasencia llevará este viernes a la junta de gobierno para su aprobación las normas para el funcionamiento de los establecimientos hosteleros durante las Ferias y Fiestas de este año, que se celebrarán del 10 al 14 de junio y contarán con una programación que todavía no se ha desvelado al completo -no se conoce todavía quién dará el pregón-, aunque sí en gran parte.

Entre esas normas, habrá medidas sobre la música exterior, las terrazas, barras en la calle, casetas y seguridad ciudadana.

La música exterior en los bares

Según la información transmitida por el ayuntamiento este miércoles sobre las normas de feria, los bares y establecimientos hosteleros de Plasencia podrán poner música en espacios exteriores durante la feria, como ha ocurrido en años anteriores, pero solo dentro del horario autorizado. En este sentido, la música al aire libre estará permitida de 14.00 a 22.30 horas.

El gobierno local ha señalado que esta regulación busca equilibrar el disfrute de las fiestas, la actividad económica del sector hostelero y el derecho al descanso de los vecinos. El objetivo es también reforzar la seguridad durante los días de mayor afluencia en la ciudad.

Feria de Plasencia: las imágenes de las cañas de este jueves / Toni Gudiel

Los establecimientos deberán mantener la música en "niveles compatibles con el descanso vecinal" y respetar los límites de decibelios establecidos. En caso de molestias, la Policía Local podrá requerir la bajada del volumen. Si las incidencias continuaran, podrá ordenar el apagado de los equipos e incluso proceder a su precinto, en caso de desobediencia.

Además, en la plaza Mayor, la música de los establecimientos deberá cesar cuando comiencen los conciertos programados por el ayuntamiento en horario nocturno.

Terrazas, casetas y barras

En cuanto a los locales con terraza autorizada, tendrán tres opciones, mantener su configuración habitual, instalar una caseta de feria o sustituir la terraza por una barra. En estos dos últimos casos, solo se permitirá una caseta o una barra por establecimiento.

En todos los supuestos, los negocios deberán respetar el espacio que tienen autorizado y garantizar el tránsito seguro de peatones y vehículos. El ayuntamiento permitirá además la instalación de elementos de sombra, como toldos o carpas, ante las previsibles altas temperaturas de junio.

Respecto a su situación durante la celebración de conciertos, las terrazas deberán retirarse media hora antes del inicio de las actuaciones por razones de seguridad, aunque la Policía Local podrá autorizar excepciones en función de la afluencia.

Policía Local de Plasencia, patrullando en la pasada feria. / Toni Gudiel

Horarios especiales de cierre

Por otro lado, el ayuntamiento ha apuntado que, durante la feria, se aplicará la ampliación horaria autorizada por la Junta de Extremadura. Esta medida permitirá la apertura de bares, locales especiales y discotecas hasta altas horas de la madrugada, conforme a la normativa vigente.

A todo esto se suma un recordatorio del ayuntamiento, que todas las actividades que se desarrollen en la vía pública deberán contar con autorización municipal. También tendrán que ajustarse a la normativa autonómica en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.

De forma excepcional, se permitirá música en el exterior de los establecimientos mediante equipos situados en el interior, siempre que se respeten los horarios fijados y que no coincida con la programación municipal.

Seguridad y responsabilidad

En materia de seguridad, las normas fijarán que la actividad hostelera deberá cumplir las condiciones técnicas exigidas en materia de seguridad, accesibilidad, higiene, prevención de incendios y protección del entorno. Además, los establecimientos tendrán que contar con el correspondiente seguro de responsabilidad civil.

La regulación se enmarca en la organización de unos días festivos en los que aumenta la actividad en la vía pública, especialmente en el centro de la ciudad por la celebración de las cañas y conciertos.

En suma, el objetivo municipal es ordenar el uso de los espacios exteriores para compatibilizar el ambiente de feria con la convivencia vecinal y el desarrollo de la actividad hostelera.