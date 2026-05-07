El antiguo registro del Ayuntamiento de Plasencia ya tiene destino: conoce qué se va a hacer y cuándo.

Desde hace un año, el zaguán del Ayuntamiento de Plasencia tiene una imagen distinta. El motivo fue el traslado, en abril de 2025, de las oficinas del registro y empadronamiento, que han dejado un espacio vacío, ahora tapado con una lona y con carteles de próximos conciertos en la ciudad.

Ahora, la junta de gobierno local acaba de aprobar la reforma del zaguán, que tendrá un nuevo uso, destinado tanto a los vecinos de la ciudad como a los turistas. La actuación, con fondos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, cuenta con financiación europea y deberá ejecutarse antes del 30 de junio.

Un nuevo uso para la entrada del consistorio

Lo que ha decidido el ayuntamiento es convertir el zaguán del consistorio en un nuevo espacio municipal con capacidad para acoger información y exposiciones dirigidas tanto a la ciudadanía como a los visitantes que se acerquen a la ciudad.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Plasencia y se financiará con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro de los fondos europeos Next Generation. El objetivo municipal es recuperar esta zona de acceso al edificio para darle un uso divulgativo y turístico, además de mejorar sus condiciones interiores.

Aspecto del zaguán del Ayuntamiento de Plasencia cuando estaba la oficina del registro. / Toni Gudiel

Según un informe técnico de la necesidad de la obra, permitirá "habilitar un recurso municipal nuevo, mejorar la habitabilidad del espacio e incrementar la eficiencia energética". La propuesta ha sido de la concejala de Turismo, Comercio, Promoción Empresarial y Gestión Urbanística, Belinda Martín Chillón.

Una obra de 26.161 euros

De momento, la junta de gobierno ha adjudicado el contrato menor de obra a la empresa Imhotep 2000 Contratas y Servicios SL, por ser la oferta económica más ventajosa entre las presentadas. El gasto será de 26.161,51 euros, IVA incluido, con una base de 21.621,09 euros y 4.540,42 euros correspondientes al 21% de IVA.

Inicialmente, el presupuesto base era de 26.585,02 euros, también con IVA incluido. El ayuntamiento solicitó ofertas a través de su plataforma electrónica a varias empresas y, mientras que OCR Extremadura SL, Cumempla SL, Megaex Excavaciones y Obras y Cintra Arquitectura y Construcción no presentaron propuesta económica, EOC24 Arquitectura y Construcción ofertó 26.463,91 euros e Imhotep 2000 planteó la cuantía finalmente aceptada.

Plazo máximo de un mes

El contrato fija un plazo de ejecución de obras de un mes. No obstante, el secretario municipal ha apuntado que las actuaciones deberán estar realizadas antes del 30 de junio, de acuerdo con el convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

De no ser así, esto podría dar lugar a la pérdida de la financiación correspondiente y al reintegro de las cantidades percibidas.

Traslado del registro municipal

La reforma del zaguán se produce después de que el ayuntamiento trasladara en abril de 2025 el registro municipal al edificio que ocupaba el antiguo centro de recepción de visitantes de la puerta Talavera. Funciona en horario de 9.00 a 14.00 horas.

A su vez, el edificio de la puerta Talavera cerró como centro de visitantes en 2021. Había abierto en 2017 tras una licitación municipal para que una empresa privada asumiera el servicio, pero la experiencia terminó con una sanción de 1.300 euros al último empresario por infracciones graves.

De uso turístico a oficina municipal

El antiguo centro de recepción de visitantes tampoco reabrió en 2022 con motivo de Las Edades del Hombre. Más tarde fue sede provisional del Servicio Público de Empleo, el Sexpe, durante las obras de reforma del edificio de la calle Trujillo.

Finalmente, el ayuntamiento desistió de recuperar ese inmueble como recurso turístico y acometió obras de reforma y adaptación para destinarlo a la atención administrativa.