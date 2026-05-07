Comienzan los viajes en autobús de Plasencia a Monfragüe y Cáceres por obras de Adif en las vías.

Viajar en tren desde Plasencia hasta Salamanca, Zamora y el resto de paradas de la Ruta de la Plata es imposible para los placentinos desde que esta infraestructura dejó de funcionar en 1984. A partir de este martes, tampoco es posible ya coger un tren directo a Madrid o Sevilla con salida de la capital del Jerte.

El motivo son las obras que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Transportes, Adif, ha comenzado a realizar y el transporte alternativo que ha establecido Renfe para los pasajeros es el autobús.

El viaje de Plasencia a Madrid

De esta forma, para los placentinos que quieran viajar a Madrid desde esta semana y hasta el 4 de agosto, tendrán que coger un autobús en la misma estación de tren, que les llevará a la de Monfragüe. Allí podrán subirse en el vagón que tengan asignado en su billete y continuar hasta la capital de España.

En el sentido contrario, lo mismo. Quienes hayan adquirido un billete de Madrid a Plasencia deberán bajarse del tren en Monfragüe para continuar su camino hasta Plasencia en el autobús habilitado por Renfe.

También existe la posibilidad, para quien pueda hacerlo y quiera evitar el autobús, de acudir directamente en coche hasta la estación de Monfragüe y tomar allí el tren.

El trayecto de Plasencia a Sevilla

Respecto al viaje de Plasencia a Sevilla, Renfe ha apuntado que, como el trayecto no incluye la parada en Monfragüe, el viaje en autobús será más largo, hasta la estación de tren de Cáceres, donde los pasajeros podrán ya subirse al tren y continuar su camino hacia Sevilla y, lo mismo para el recorrido contrario.

Renfe ha subrayado que los servicios afectados temporalmente por este plan alternativo de transporte serán los trenes de Media y Larga Distancia que realizan parada en Plasencia. Además, ha explicado que "la organización es similar a la que lleva funcionando varios años para dos de los tres trenes Alvia Badajoz-Madrid, que a diario hacen parada en Monfragüe y desde allí conectan con autobús con la estación placentina".

Las opciones de viajar a Cáceres

De esta forma, los placentinos que quieran viajar a Cáceres, podrán hacerlo únicamente en autobús o en autobús hasta Monfragüe y, después, en tren.

Como ejemplo, para un viaje a Cáceres este viernes, 8 de mayo, la web de Renfe da opciones de viajar en Regional Exprés, con una duración de una hora y diez minutos, con salida a las 5.45 horas únicamente en autobús.

Sin embargo, hay opciones a las 10.53, 18.41 y 21.05 horas, en las que permite viajar en autobús hasta Monfragüe y después, coger el tren hasta Cáceres. En todo caso, se recomienda leer bien los avisos, incidencias e itinerarios antes de comprar el billete.

Lo que no se puede llevar en el autobús

Renfe ha aclarado que el horario de salida de los trenes de Plasencia será ahora el de salida de los autobuses, por lo que se recomienda, como es habitual, llegar antes a la estación para no perderlos.

Además, a diferencia del traslado en tren, en el viaje por carretera no estará permitido el transporte de mascotas ni de bicicletas y será necesario adquirir o formalizar el billete.

Una media de 500 autobuses mensuales

Para estos tres meses de transporte en autobús entre Plasencia, Monfragüe y Cáceres y viceversa, Renfe ha programado un total de 1.482 circulaciones de autobús, por lo que "la media será de casi 500 servicios de autocar al mes".

Por otro lado, en cuanto a los motivos de la falta de circulación de trenes entre las dos estaciones, se trata de obras que va a llevar a cabo Adif y que "resultan incompatibles con la circulación" de trenes.

En concreto, Adif trabajará "en la mejora del drenaje en las vías para prevenir incidencias en la infraestructura ante condiciones meteorológicas adversas, así como en su adaptación como pasos de fauna". Además, "avanzará en la finalización del andén de la estación placentina.

El andén de Plasencia sin terminar

En cuanto a este andén, cabe señalar que, en octubre de 2019, comenzaron las obras de remodelación de la actual estación de tren de Plasencia. Terminaron a finales de 2021, pero no del todo, porque un andén quedó sin acabar.

La razón, la existencia de una vivienda habitada, propiedad de Adif y que el administrador de infraestructuras tenía alquilada. Un conflicto entre arrendatario y arrendadores acabó en el juzgado y, finalmente, estos salieron de la vivienda, lo que ocurrió hace ya dos años.

La inversión en la estación de tren fue de 3,14 millones de euros y afectó al edificio principal, al antiguo muelle de carga, aparcamiento y accesos.