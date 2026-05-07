La huelga de técnicos de Infantil en un centro de Plasencia, solo cinco niños en el Dulce Chacón

La huelga estatal de los técnicos de Infantil que atienden niños de 0-3 años deja este jueves una imagen significativa en el centro Dulce Chacón de Plasencia: de 37 familias, solo cinco han llevado a sus hijos y porque no han tenido más remedio por motivos de trabajo.

La plantilla al completo respalda el paro, aunque tres trabajadoras, la directora y dos Técnicas de Educación Infantil, cubren los servicios mínimos. La directora, Ana María Encinar, ha querido destacar el respaldo de los progenitores a un paro que busca mejorar su situación laboral.

Toda la plantilla apoya el paro

Según ha explicado, el equipo del centro está formado actualmente por siete personas y todas ellas han decidido secundar la huelga estatal convocada para este jueves, aunque respetando los servicios mínimos.

Además, ha hecho hincapié en el apoyo de las familias porque el 86,5% ha dejado a los niños en casa y, el resto de padres los han llevado por necesidades de conciliación vinculadas al trabajo. La directora ha señalado que esas familias también apoyan la movilización, aunque "no han podido organizarse de otra manera".

"La respuesta ha sido bastante buena, positiva, por parte de las familias que nos apoyan en la lucha de nuestros derechos a día de hoy", ha afirmado Encinar. Precisamente estas cinco familias sirven de ejemplo para uno de los puntos centrales de la convocatoria: el peso que tiene el primer ciclo de Infantil en la vida diaria de muchos hogares y la dificultad de compaginar la protesta con las obligaciones laborales.

Cartel colocado en el centro de Educación Infantil Dulce Chacón de Plasencia. / Cedida

Una protesta ante la Consejería en Mérida

Cabe subrayar que el personal del primer ciclo de Educación Infantil está llamado este jueves, 7 de mayo, a secundar una huelga estatal para denunciar la situación laboral y educativa de una etapa que los sindicatos consideran fundamental para la igualdad de oportunidades, la conciliación y el desarrollo de la infancia.

En Extremadura, la protesta se ha centrado en una concentración que ha tenido lugar a las 11.00 horas ante el Edificio III Milenio, en la avenida Valhondo de Mérida, sede de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional. Los convocantes han llamado a los participantes a acudir de amarillo y han animado a quienes no podían participar a mostrar su apoyo en redes sociales.

La convocatoria ha sido impulsada por CCOO en el marco de la movilización estatal del sector, que afecta a centros públicos y privados. En los últimos días, el colectivo de técnicos y técnicas de Infantil en la comunidad ha intensificado sus reivindicaciones para pedir menos niños por aula, más personal de apoyo, reconocimiento profesional y mejores condiciones laborales.

Servicios mínimos del 50%

CCOO ha denunciado que, en Extremadura, la administración regional no ha negociado los servicios mínimos de la huelga, sino que ha impuesto unos servicios mínimos del 50%. El sindicato los considera "abusivos" y sostiene que fueron comunicados el martes 5 de mayo a mediodía, sin margen para denunciarlos ante el juzgado.

La organización defiende que la mejora de las condiciones laborales debe abordarse mediante la negociación colectiva, pero advierte de que también es necesaria una respuesta política y presupuestaria por parte de las administraciones. En su opinión, la dignificación del sector 0-3 "no puede seguir aplazándose".

CCOO ha hecho un llamamiento a las administraciones educativas, a las patronales y al conjunto de la sociedad para avanzar hacia un modelo de Educación Infantil 0-3 digno, público, inclusivo y de calidad. La protesta de Mérida forma parte de un calendario de movilizaciones que culminará con una marcha estatal en Madrid el próximo 23 de mayo.

Menos niños por aula y más apoyos

Una de las principales razones de la huelga es el número de menores por aula. CCOO reclama una regulación básica estatal que garantice ratios más bajas y toma como referencia las recomendaciones europeas: cuatro niños por persona adulta en el tramo de 0 a 1 años, seis en el tramo de 1 a 2 años y ocho en el tramo de 2 a 3 años.

UGT Servicios Públicos Extremadura también comparte las reivindicaciones del sector y pone cifras al problema en la comunidad. Según el sindicato, las ratios actuales son de 8 bebés en 0-1 año, 13 menores en 1-2 años y 18 en 2-3 años, unos niveles que, afirma, duplican las recomendaciones de la Unión Europea y la OCDE.

Los sindicatos sostienen que estas cifras dificultan una atención individualizada y aumentan la sobrecarga de unas plantillas que trabajan con menores en una etapa especialmente sensible. El sector insiste en que el 0-3 no debe ser tratado como un servicio asistencial ni como una "guardería", sino como una etapa plenamente educativa.

Inclusión, reconocimiento y negociación

Otra de las demandas compartidas es el refuerzo de los apoyos para el alumnado con necesidades educativas especiales. CCOO reclama recursos suficientes y estables para que la inclusión no dependa de la buena voluntad de los equipos educativos, sino de medios reales en las aulas.

UGT plantea que cada alumno o alumna con necesidades educativas especiales compute como dos plazas, con un máximo de un menor con estas características por grupo. El sindicato reclama también la incorporación de personal técnico de apoyo, como ATEs, para garantizar una atención segura, personalizada e inclusiva.

UGT Servicios Públicos Extremadura solicitará la constitución urgente de una Mesa Técnica de Escuelas Infantiles para abordar una reestructuración profunda de las condiciones laborales y pedagógicas del primer ciclo de Educación Infantil en la comunidad. El sindicato considera prioritario abrir un espacio específico de diálogo para negociar mejoras en las escuelas infantiles y en las aulas 1-2 de los CEIP dependientes de la Administración General de la Junta de Extremadura.

En materia laboral, los sindicatos reclaman una dignificación profesional del colectivo. CCOO defiende la revisión del convenio estatal para mejorar y homogeneizar progresivamente las condiciones de las trabajadoras y trabajadores del sector. UGT pide el encuadre del colectivo en el Grupo II/Grupo B, de acuerdo con la titulación exigida y las responsabilidades del puesto.

También se reclama la equiparación del calendario escolar con el resto de etapas educativas, desde el segundo ciclo de Infantil en adelante, así como cinco horas semanales no lectivas para tareas pedagógicas y burocráticas, como informes, programaciones y evaluación.

La pareja educativa como horizonte

Entre las medidas planteadas figura además la implantación de la pareja educativa, un modelo en el que dos profesionales comparten la responsabilidad del aula. Para los sindicatos, esta fórmula mejoraría la atención al alumnado y evitaría que el personal trabaje en soledad con grupos numerosos.

CCOO reclama avanzar hacia un modelo universal, público, gratuito, equitativo y de calidad, con un plan de inversión estable y finalista que permita integrar plenamente el 0-3 en el sistema educativo, ampliar la red pública de prestación directa y abordar procesos de internalización en escuelas infantiles externalizadas.