Nueva promoción de vivienda nueva en Plasencia: el ayuntamiento concede la licencia de obras

Nueva previsión de construcción de viviendas en Plasencia. El ayuntamiento acaba de dar luz verde a una promoción al aprobar la licencia urbanística para levantar 24 unifamiliares adosadas con garaje en Ciudad Jardín, a instancias de la empresa Villas y Viales SL, en una parcela situada en la calle Brezo.

Se trata de la segunda ocasión en la que el ayuntamiento concede autorización para la promoción de estas viviendas, ya que otra empresa realizó una primera solicitud en el año 2023.

Primera licencia de obras caducada

Sin embargo, aquella licencia perdió su vigencia por el transcurso del plazo legal previsto en la normativa urbanística extremeña.

Según un informe técnico recogido por la junta de gobierno, la licencia anterior había caducado conforme al artículo 157 de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura, la LOTUS. Por ese motivo, el ayuntamiento ha declarado ahora formalmente la caducidad de aquel acuerdo y tramitado una nueva solicitud.

La petición se presentó el pasado 25 de marzo como una solicitud para reactivar la licencia para el proyecto básico de 24 viviendas y garajes en la calle Brezo número 10, con otra empresa promotora al frente.

El proyecto se mantiene en la calle Brezo

La actuación afecta a la manzana número 35 de Ciudad Jardín y, según el informe municipal, el proyecto básico presentado en 2023 preveía 24 viviendas unifamiliares con garaje, adosadas y en condominio con equipamientos comunitarios.

Entonces, el arquitecto municipal emitió un informe favorable, que ha servido ahora de base para la nueva concesión, al constar la misma documentación que en la licencia anterior.

Sin obras hasta el proyecto de ejecución

No obstante, la licencia concedida no permite todavía iniciar los trabajos, ya que el acuerdo municipal incorpora una observación expresa, la de que no se podrá "iniciar la ejecución de las obras hasta la presentación y aprobación del proyecto de ejecución ajustado a sus determinaciones".

Ese proyecto deberá presentarse en el plazo de tres meses desde la notificación del otorgamiento de la licencia. Si este trámite no se cumple, implicaría la extinción de los efectos del permiso, por lo que tendría que solicitarse una nueva autorización urbanística.

Más vivienda nueva en trámite en Plasencia

Esta autorización se suma a otros movimientos recientes vinculados a vivienda en Plasencia. Así, en el mes de marzo, el ayuntamiento aprobó también la licencia de obras para un edificio de 54 viviendas de protección oficial, con trasteros y garajes, en la calle Hermandad de la Pasión, en la urbanización La Mazuela II.

Zona donde se levantarán viviendas, en la urbanización La Mazuela II de Plasencia. / Toni Gudiel

Ese expediente había sido denegado en mayo de 2025 porque las obras de urbanización no habían finalizado ni habían sido recepcionadas formalmente. Ese obstáculo quedó superado después de que los trabajos de urbanización fueran recepcionados positivamente en diciembre pasado.

La licencia, concedida sobre un proyecto básico, ha quedado igualmente condicionada a la presentación del proyecto de ejecución en un plazo máximo de tres meses desde la notificación.

El plan Habita de la Junta

En paralelo, la Junta de Extremadura ha dado un nuevo paso en Plasencia dentro del programa Habita Extremadura, con la licitación de los proyectos de dos promociones de vivienda protegida para unas 50 viviendas. Los suelos están situados en la calle Juan de Ávalos, en la urbanización de Procasa, y en Julio Terrón Sobrado, número 8, en Valcorchero.

Según la información facilitada por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Urvipexsa mantiene abierto el proceso de recogida de encuestas para conocer la demanda real de vivienda protegida en la ciudad. En el caso de Plasencia, el ayuntamiento cedió inicialmente dos solares: uno con capacidad para 40 viviendas en Julio Terrón Sobrado y otro para 10 en Juan de Ávalos. El precio estimado de venta será de 145.000 euros, IVA incluido al 4%, y los compradores podrán acogerse a ayudas públicas de hasta 10.000 euros, según explicó la directora gerente de Urvipexsa, Marta Herrera, en una visita a la ciudad el pasado diciembre.

El Prado de las Mulas del Estado

También avanza otro proyecto de vivienda asequible en el Prado de las Mulas, en la zona del Berrocal. CASA 47, entidad estatal de vivienda adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha licitado la redacción del proyecto de urbanización de un solar de unos 9.600 metros cuadrados donde está prevista la construcción de 90 viviendas asequibles. El contrato tiene un valor estimado de 50.553 euros, impuestos indirectos excluidos, y se centra en la definición técnica de la urbanización completa del sector, una fase previa a la edificación.

El suelo del Prado de las Mulas fue adquirido tras la autorización del Consejo de Ministros en mayo de 2023 y la posterior luz verde del Consejo de Administración de SEPES en diciembre de 2024. El terreno, ubicado en la calle Diego García de Paredes, pertenecía al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y fue valorado en 2.300.500 euros.