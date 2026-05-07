Plasencia recorta en abril el paro en 76 personas y baja de 2.600 desempleados.

Plasencia ha cerrado el mes de abril con 2.579 demandantes de empleo, 76 menos que en marzo, en que se registraron 2.655 desempleados. Así, la bajada mensual alcanza el 2,9% y se apoya especialmente en el descenso femenino, en los menores de 30 años y en ocupaciones elementales.

La bajada más intensa se ha dado entre las mujeres, que han pasado de 1.618 a 1.569 demandantes, 49 menos. Entre los hombres, el recorte ha sido de 27 inscritos, pasando de 1.037 a 1.010. Aun así, el paro femenino sigue teniendo más peso en la ciudad, ya que representa el 60,8% del total de abril.

Las mujeres concentran la mayor parte del descenso

La diferencia por sexo marca una de las claves del mes de abril. En términos relativos, el paro femenino ha bajado un 3%, mientras que el masculino lo ha hecho un 2,6%. El comportamiento es positivo en ambos casos, pero no altera la estructura de fondo del mercado laboral placentino, donde las mujeres continúan siendo mayoría entre las personas inscritas como demandantes en paro.

De esta forma, en abril, Plasencia sumaba 1.569 mujeres desempleadas y 1.010 hombres. Ese reparto mantiene una brecha de 559 personas entre ambos sexos, aunque es algo menor que la registrada en marzo, cuando la distancia era de 581.

Una mujer pasa por delante de la oficina del Sexpe en Plasencia. / Toni Gudiel

El alivio llega sobre todo entre los menores de 30 años

Por edades, la caída más clara del paro se ha producido en los tramos más jóvenes. Los menores de 30 años han pasado de 531 demandantes en marzo a 492 en abril, 39 menos. Este grupo supone algo más de la mitad de la bajada mensual total.

Después, estaría el tramo de 20 a 25 años, con 18 parados menos. Le siguen los grupos de 25 a 30 años, de 35 a 40 y de 45 a 50, todos con 16 desempleados menos que en marzo. También ha bajado el paro entre los menores de 20 años, aunque con una diferencia más moderada, de 75 a 70 personas, cinco menos.

El mayor volumen sigue entre los mayores de 50

Por contra, la mejora de abril apenas ha modificado el peso de los desempleados de más edad. Los mayores de 50 años suman 1.157 parados en Plasencia, solo dos menos que en marzo, y representan el 44,9% del total municipal.

El grupo más numeroso sigue siendo el de 60 años o más, con 476 personas. Después, aparecen los tramos de 55 a 60 años, con 391, y de 50 a 55, con 290. Precisamente, este último es el único bloque de edad que aumenta en abril, con seis demandantes más que el mes anterior.

Ocupaciones elementales y servicios sostienen la bajada

Según el Observatorio de Empleo de Extremadura, el mayor volumen de desempleo en Plasencia sigue situado en las ocupaciones elementales, con 1.066 demandantes en abril. Son 39 menos que en marzo, cuando había 1.105, y 113 menos que en abril de 2025, cuando el registro alcanzaba los 1.179. Es el bloque que más baja en términos interanuales y también el que más contribuye al descenso del último mes.

El segundo grupo con más paro es el de trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, con 651 desempleados en abril. La cifra supone 29 menos que en marzo y 43 menos que un año antes. En este apartado, el desempleo mantiene una fuerte presencia femenina: 502 mujeres frente a 149 hombres en abril de 2026.

La mejora anual es más amplia por ocupación

También baja el paro entre los empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina, que pasan de 247 demandantes en marzo a 236 en abril. En la comparación anual, el descenso es más acusado: 42 menos que en abril de 2025. Entre técnicos y profesionales científicos e intelectuales hay 193 parados, cinco menos que en marzo y 17 menos que hace un año.

La evolución no es igual en todos los grupos. Los artesanos y trabajadores cualificados de la industria manufacturera y la construcción suben de 169 a 174 parados entre marzo y abril, aunque siguen 32 por debajo del dato de abril de 2025. También aumentan ligeramente los operadores de instalaciones y maquinaria, de 73 a 76, y los trabajadores cualificados del sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero, de 25 a 27.

Un mes mejor, con resistencias en la edad madura

El dato de abril deja una lectura favorable para Plasencia, pero también señala dónde se mantienen las dificultades. La ciudad reduce el paro en casi todos los tramos de edad, con especial incidencia entre jóvenes y mujeres, mientras que la clasificación por ocupación muestra que el descenso se apoya sobre todo en los grupos elementales y en los servicios.

La comparación anual refuerza esa tendencia, ya que Plasencia tiene 243 demandantes menos que en abril de 2025. Aun así, el paro de más edad continúa pesando en la estadística local y los mayores de 50 años siguen representando casi la mitad de las personas inscritas como demandantes de empleo.