Regularización de migrantes en Plasencia: Unas 250 personas han solicitado ya información.

El proceso extraordinario de regularización de personas migrantesya ha comenzado y, en Plasencia, aunque no hay ninguna oficina física para entregar la solicitud, los servicios sociales municipales están apoyando a los solicitantes con diversos trámites necesarios.

Así, el concejal del área, David Calvo, ha explicado que el servicio municipal de migración de Plasencia está tramitando 130 certificados de vulnerabilidad dentro del proceso de regularización de personas migrantes. Ha aportado además otro dato, que en torno a 250 personas se habían inscrito previamente para recibir información sobre el procedimiento.

Charlas para ordenar la atención

Además, el Ayuntamiento de Plasencia ha concluido ya las sesiones informativas que organizó y estaban dirigidas a las personas que solicitaron orientación sobre la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno de España. Según ha explicado Calvo, el proceso se ha organizado para evitar aglomeraciones y mantener la atención ordinaria del servicio.

"Estamos funcionando de una manera superbuena", ha señalado Calvo, que ha cifrado en unas 250 las personas inscritas inicialmente. De ellas, a día de hoy, ha destacado que se están tramitando 130 certificados de vulnerabilidad, uno de los documentos que pueden necesitar determinadas personas para completar su expediente.

El concejal ha resaltado que Plasencia es uno de los ayuntamientos extremeños que lleva más de quince años con la oficina de migración abierta. Se trata de un servicio que "ha asumido ahora una carga adicional vinculada a la emisión de certificados", pero sin dejar de atender al resto de la ciudadanía.

El concejal y la responsable del servicio de atención a migrantes en Plasencia. / Toni Gudiel

Información, acompañamiento y certificados

Como ya ha señalado el edil, la labor municipal no consiste en presentar solicitudes de regularización, sino en informar, asesorar, acompañar y, cuando proceda, elaborar el certificado de vulnerabilidad. Calvo ha insistido en que Plasencia no dispone de una oficina presencial para registrar los expedientes del proceso estatal.

Respecto a las charlas grupales organizadas, se han centrado en explicar en qué consiste la regularización extraordinaria, qué requisitos se exigen y qué documentación deben reunir las personas interesadas.

El edil ha destacado que el dispositivo se ha desarrollado "con normalidad".

Un plazo abierto hasta el 30 de junio

El proceso estatal de regularización extraordinaria se abrió el 16 de abril y mantiene el plazo de solicitudes hasta el 30 de junio.

Según la información estatal, pueden acceder al procedimiento las personas extranjeras que hayan solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026 o las que se encuentren en situación administrativa irregular y hubieran llegado a España antes de esa misma fecha. Además, deben acreditar permanencia en España y carecer de antecedentes penales, entre otros requisitos.

La solicitud puede realizarse por vía telemática o de forma presencial con cita previa. En este caso, se han habilitado oficinas de la Seguridad Social, Correos y oficinas de extranjería. El Ministerio mantiene también activo el teléfono 060 y un portal específico con información del procedimiento.

La diócesis y Cáritas respaldan el proceso

En paralelo a la actuación municipal, la diócesis de Plasencia ha mostrado su respaldo a la regularización extraordinaria a través de Cáritas Diocesana. A ese posicionamiento se ha sumado un convenio entre la diócesis y Cajamar Caja Rural para sostener a migrantes y refugiados.

Entre los documentos que pueden formar parte de los expedientes figuran el pasaporte o título de viaje, pruebas de permanencia en España, antecedentes penales, justificante de tasa y documentación sobre circunstancias personales, familiares o laborales.

Respecto a la actuación municipal, Calvo ha remarcado que los servicios municipales están trabajando dentro del plazo previsto y con una planificación que permite absorber la demanda sin paralizar el resto de prestaciones sociales.