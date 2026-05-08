Ya hay fecha para iniciar la eliminación de los baches en las calles de Plasencia: antes del mes de junio

Los baches que se reparten por toda Plasencia por fin tienen los días contados. El ayuntamiento ha contratado ya el plan extraordinario de bacheo, con el que pretende reparar el deterioro acumulado en distintas vías públicas de la ciudad. Así, después de este trámite, la previsión municipal es que en breve se pueda recuperar la normalidad del firme.

La actuación se ha adjudicado por tramitación de emergencia, como ya había anunciado el alcalde, Fernando Pizarro, en pleno, a la empresa Exfamex SL y supondrá una inversión importante por parte del ayuntamiento, de 308.800 euros, IVA incluido.

Los trabajos comenzarán antes del 30 de mayo

El gobierno local es consciente del riesgo para la seguridad vial que supone el estado actual de las calles y la decisión de llevar a cabo un plan extraordinario se ha tomado también en base a informes emitidos por la Policía Local y por la técnica municipal de Obras Públicas, que advierten de la necesidad de intervenir de forma inmediata.

La adjudicataria deberá presentar antes del viernes 15 de mayo un programa de trabajos y un plan de seguridad y salud. Una vez aprobados esos documentos, tendrá que iniciar las obras antes del 30 de mayo y ejecutar la totalidad de la actuación en un plazo máximo de tres meses desde el replanteo. En todo caso, los trabajos deberán estar terminados antes del 31 de agosto de 2026, sin posibilidad de prórrogas ni ampliaciones.

Toni Gudiel

Las lluvias agravaron el firme

La declaración de emergencia se fundamenta en el deterioro producido o agravado por los fenómenos meteorológicos adversos registrados en enero y febrero. El informe del intendente jefe de la Policía Local, fechado el 11 de febrero, señala que las intensas lluvias provocaron el desprendimiento del firme y la aparición de numerosos baches de grandes dimensiones, algunos profundos, irregulares y con aristas vivas.

Ese documento advierte de un "riesgo cierto, real e inmediato" para la seguridad vial y para la integridad física de quienes transitan por esas calles. Según el informe policial, entonces ya se habían producido más de una veintena de intervenciones por reventones de neumáticos, daños materiales y situaciones de peligro grave para conductores, pasajeros y peatones.

La Policía Local subraya además que muchos de esos desperfectos se encuentran en vías con alta intensidad de tráfico, lo que incrementa la probabilidad de accidentes. Por ello, considera "imprescindible" una actuación integral para restablecer unas condiciones mínimas y adecuadas de seguridad.

La técnica municipal corrobora la urgencia

La técnica de Obras Públicas municipal emitió otro informe el 9 de marzo en el que corroboraba la peligrosidad de la situación. En su valoración, señalaba que el estado deficiente de los viales, "probablemente producido o agravado por las lluvias", hacía necesaria una actuación inmediata para "evitar daños mayores" y recuperar las condiciones adecuadas de circulación.

El ayuntamiento ya había iniciado un procedimiento abierto para adjudicar un acuerdo marco de obras de bacheo en calles de Plasencia, pero ese expediente ha quedado desierto por falta de licitadores. A partir de ahí, el consistorio ha optado por la vía de emergencia prevista en la Ley de Contratos del Sector Público para casos en los que la administración debe actuar de manera inmediata ante situaciones de grave peligro.

La primera memoria técnica calculó el coste de las obras en 246.271,96 euros, IVA incluido. Sin embargo, tras quedar sin respuesta una primera petición de ofertas a tres empresas del sector, la técnica municipal justificó una actualización de precios por el encarecimiento del crudo, el aglomerado y el combustible, elevando el presupuesto a 320.153,54 euros.

Exfamex presentó la oferta más baja

Con el nuevo presupuesto, el ayuntamiento solicitó oferta a tres empresas: Contratas y Obras San Gregorio, Exfamex y Construcciones Araplasa. De las propuestas recibidas, Araplasa se comprometió a ejecutar los trabajos por 319.353,15 euros, IVA incluido, mientras que Exfamex presentó una oferta de 308.800 euros, también con IVA incluido.

La adjudicación ha recaído finalmente en Exfamex por ser la propuesta económica más ventajosa. El ayuntamiento ha requerido a la empresa que asuma compromisos concretos de calendario, seguridad y cumplimiento. El incumplimiento de esas obligaciones podrá dar lugar a penalidades o incluso a la resolución de la adjudicación con indemnización de daños y perjuicios.

Una indemnización por un bache en Ronda del Salvador

Como ejemplo de la urgencia de las reparaciones, el grupo municipal del PSOE ha hecho público este jueves una resolución de Alcaldía sobre un expediente de responsabilidad patrimonial por daños causados en un vehículo al caer en un bache. La resolución ha estimado la reclamación del afectado y la compañía de seguros por los desperfectos que sufrió su vehículo el 28 de febrero de 2024, sobre las 11.00 horas, cuando circulaba por la Ronda del Salvador, a la altura del número 19.

Según el informe de la Policía Local, se recibió una llamada de unos turistas que viajaban en un Porsche Panamera y que manifestaron que una rueda del vehículo se había introducido en un bache profundo. Los agentes comprobaron en el lugar que el neumático trasero izquierdo estaba reventado, con "una raja en la parte externa compatible con lo indicado por el conductor".

La brigada de obras también informó de que el pavimento se encontraba en la fecha del suceso en mal estado, aunque fue reparado posteriormente. La resolución reconoce una indemnización total de 1.510,89 euros, de los que 1.060,89 euros serán abonados por la aseguradora municipal Caser y 450 euros corresponden a la franquicia del ayuntamiento.

El PSOE subraya el coste económico de los baches

El PSOE de Plasencia ha denunciado públicamente este caso y sostiene que el incidente es "solo la punta del iceberg" de un problema que, según el grupo municipal socialista, sufren a diario muchos vecinos en los barrios de la ciudad. La formación considera que la mala imagen que proyecta el estado de las calles tiene también un coste económico para las arcas municipales.

Fotogalería | Señalizan los baches en Plasencia para un plan de bacheo extraordinario / Toni Gudiel

Los socialistas critican la falta de mantenimiento de las vías públicas y afirman que no se puede esperar a que se produzcan percances para actuar. En su comunicado, reclaman que el gobierno local deje de responder de forma reactiva y apruebe una gestión integral de asfaltado.

Plan de asfaltado anual blindado

La propuesta del grupo municipal socialista pasa por un plan de asfaltado anual blindado, con una partida específica para pavimentación que no pueda desviarse a otros gastos. También plantea establecer prioridades por barrios, con un calendario de actuaciones que llegue a toda la ciudad y no solo a las vías principales en momentos de ferias o eventos.

El PSOE pide además una auditoría de seguridad vial para identificar y reparar baches antes de que provoquen daños a turistas o residentes. La formación asegura que seguirá exigiendo responsabilidad porque Plasencia "no puede permitirse ser noticia por el mal estado de sus calles ni seguir afrontando indemnizaciones por falta de previsión".

Precisamente, respecto al plan de asfaltado, el concejal de Urbanismo, José Antonio Hernández, ha anunciado que el ayuntamiento ya lo tiene aprobado para su publicación, que llegará a doce calles y supondrá una inversión de 590.000 euros. Estará financiada en una cuarta parte por la Diputación de Cáceres y en tres cuartas partes por fondos municipales.