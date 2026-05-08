Plasencia dedica una semana a actividades para las familias: este es el programa completo.

El viernes 15 de mayo es el Día Internacional de las Familias y el Ayuntamiento de Plasencia ha organizado actividades, pero no circunscritas exclusivamente a esa jornada sino que ha elaborado una programación que se extenderá durante toda la semana.

Así, desde el lunes y hasta el domingo, habrá cuentacuentos, gincana, teatro, talleres inclusivos, magia con globos, música, pintacaras y castillos hinchables en distintos espacios de la ciudad.

Propuestas culturales y al aire libre

La Concejalía de Infancia y Familia, que dirige David Calvo, es la encargada de la organización. El edil ha explicado que el objetivo es dar importancia a las familias y hacerlo desde una mirada amplia, "dando cabida a la diversidad de las familias que existen hoy en día, todas ellas válidas y todas ellas muy valiosas".

Así, la programación está pensada especialmente para que los niños y niñas compartan tiempo con sus familias a través de propuestas culturales, actividades al aire libre y talleres vinculados a valores como la empatía, la solidaridad, la inclusión, la participación y la igualdad.

El concejal de Infancia y Familia de Plasencia, David Calvo. / Toni Gudiel

Actividades en el parque de Los Pinos

La semana comenzará el lunes 11 de mayo, a las 18.00 horas, en el parque de Los Pinos, con un cuentacuentos organizado por la asociación Huellas de Hayat y centrado en la diversidad cultural.

El miércoles 13, también a las 18.00 horas y en el mismo parque, Pequeños Exploradores realizará una gincana familiar. Para participar será necesario inscribirse previamente a través del correo electrónico naturalezaamigaex@gmail.com, indicando nombre y apellidos, número de participantes y la actividad en la que se desea participar.

El viernes 15, Día Internacional de las Familias, la compañía Plétora llevará al parque de Los Pinos la dinamización teatralizada Plasencia a vista de Ícaro. Será a las 18.30 horas y permitirá a los niños y niñas acercarse a figuras históricas como Alfonso VIII, la reina Leonor, Inés de Suárez o Leonor de Pimentel.

Jornada central en el parque de La Isla

El domingo 17 de mayo será el día central de la programación y se celebrará en el parque de La Isla. La jornada estará dividida en dos bloques: por la mañana, de 11.30 a 14.00 horas, y por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas.

Durante la mañana se desarrollarán distintos talleres inclusivos impartidos por usuarios de entidades como Down Plasencia, Placeat, Feafes, Respiro Familiar y Afanortex, la asociación de familias numerosas. La propuesta busca crear un espacio de convivencia, aprendizaje y visibilización de la igualdad de oportunidades.

La organización prevé entre seis y siete talleres en los que los participantes podrán elaborar pequeños objetos y llevárselos después. También se realizará un cartel inclusivo en el que cada persona podrá expresar lo que desee de la forma que prefiera.

Magia, música y diversidad familiar

La jornada del domingo incluirá además actividades lúdicas para los más pequeños, con castillos hinchables, pintacaras y música de ambiente. Por la tarde, a las 18.00 horas, habrá un espectáculo de magia con globos.

Además, a las 19.00 horas está previsto el taller La cámara de las familias, organizado por Fundación Triángulo y centrado en la diversidad familiar.

El concejal de Infancia y Familia se ha pedido a las familias que respeten los turnos en los talleres y permitan que las personas encargadas de impartirlos puedan explicarlos con tranquilidad. Calvo ha señalado que esa paciencia será importante para favorecer "una verdadera integración entre personas con y sin discapacidad".